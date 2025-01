Kamiony s odpadem nelegálně dovezeným na Bruntálsko se vrátí do Německa

Kamiony s odpadem nelegálně dovezeným z Německa do Jiříkova na Bruntálsku odjedou po dokončení administrativy zpět. Na síti X to sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Část odpadů už kamiony v obci vyložily. Česká inspekce životního prostředí podle ministra hledá původce odpadu, a následně by se měly odpadky vrátit tam, odkud do Česka dorazily.

"Část odpadu je stále na zajištěných kamionech. K jejich odvezení zpět už probíhá jen nezbytné papírování s německou stranou," uvedl ministr. "U odpadu, který je na zemi, Česká inspekce životního prostředí nyní intenzivně pracuje na prokázání původce odpadu. A jakmile bude viník potvrzen, podnikneme okamžitě kroky směřující k navrácení odpadu zpět, odkud byl dovezen," doplnil. O případu informovalo Aktuálně.cz počátkem ledna. Odpad z demontovaných letadel a větrných elektráren mířil z Německa do Jiříkova na nelegální skládku v tamní místní části Těchanov, řekla Aktuálně.cz jiříkovská starostka Barbora Šišková (Jiná volba). "Už vyložený odpad je stále na místě," uvedla. První kamion s odpadem dorazil do Jiříkova podle starostky loni z 12. na 13. prosince, což obec zjistila až ráno. Část materiálu se tak řidičům podařilo složit. Další kamiony dorazily už letos, v noci na 8. ledna. Ty se podařilo zastavit. V obci tedy stojí s takzvanými botičkami pět kamionů. Související Kamiony vozí tuny ilegálního odpadu do přírodního parku v Jeseníkách, úřady zakročily Z dokladů od řidičů podle úřadů vyplynulo, že odpad pochází z německé společnosti Roth International. Od ní ho podle starostky převzala ostravská firma Piroplastik. Areál, kam jej převáží, vlastní společnost Calves Group. Roth International se podle serveru iDnes.cz věnuje recyklaci vyřazených letadel. Jakékoli pochybení firma popírá. Podle Šiškové je odpad složený na místě, kde není povoleno skladování a zpracovávání jakéhokoliv odpadu a které je součástí přírodního parku. Podle dokladů k odpadům se navíc mělo jednat o čisté plasty, ale ve skutečnosti je to podle starostky mix sklolaminátu, pryže a kovů. Mluvčí inspekce Miriam Loužecká řekla, že začala kontrola, a proto nyní nemůže k případu poskytnout další informace. Mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková uvedla, že kriminalisté případ prověřují pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady. "Nelegální dovoz odpadů na české území je nepřijatelný a tento případ v Jiříkově v podhůří Jeseníků to jasně ukázal," uvedl dnes ministr Hladík.