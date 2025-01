Kamiony vozí tuny ilegálního odpadu do přírodního parku v Jeseníkách, úřady zakročily

Oslavu narozenin si starostka malé obce Jiříkov na Bruntálsku představovala jinak. Barbora Šišková stála v cestě několika kamionům vezoucím z Německa celkem 65 a půl tuny nebezpečného odpadu, který měly složit na území obce. "Nečekala jsem, že budu několik hodin v závěji a že to bude tak dramatické," říká starostka.

Skládka se v blízkosti obce Jiříkov začala tvořit už před Vánocemi, kdy na ni jeden z občanů upozornil obecní úřad. "Našli jsme tam kusy větrníků z větrných elektráren, části letadel, plasty, pryž a další materiál," popisuje starostka Barbora Šišková. Pozemek, kde měl odpad skončit, se přitom nachází na území přírodního parku Sovinecko, kde žijí i ohrožení a zvlášť chránění živočichové a rostou vzácné rostliny.

"V souvislosti s možným protiprávním jednáním ohledně ilegálního dovozu a uskladnění odpadu v obci Těchanov na Rýmařovsku bruntálští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného nakládání s odpady a činí další procesní úkony," sdělila pro Aktuálně.cz policejní mluvčí moravskoslezského kraje Pavla Jiroušková.

Na základě podnětu směrem k České inspekci životního prostředí (ČIŽP) a následné výzvy měl majitel areálu s navážením odpadu přestat a ten již navezený odstranit. "K mému velkému překvapení mi ale 8. ledna zavolal jeden z občanů, že ve vjezdu do areálu stojí další kamion. Ihned jsem zavolala policii a znovu informovala inspekci životního prostředí," říká starostka Šišková.

"Mohu potvrdit, že ČIŽP se případem zabývá, a to na základě obdrženého podnětu. Inspektoři momentálně provádějí veškeré nezbytné kroky za úzké spolupráce s policií a celní správou. Vzhledem k probíhající kontrole zatím nemůžeme sdělovat žádné podrobnosti," řekla Aktuálně.cz mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Přesto však 8. ledna jeden nákladní vůz svůj náklad na místě vyložil. "Jeden kamion tam stejně vyklopili, ten druhý zapadl na zasněžené komunikaci a tím nám i zablokoval jedinou cestu pro autobus. Já sama jsem musela z toho autobusu vytáhnout pána a do Tichanova ho zavézt vlastním autem, protože autobus tam neprojel." Hned druhý den ráno ale čekalo starostku další nepříjemné překvapení - další čtyři kamiony na příjezdové cestě. Ihned tedy znovu upozornila policii a celní správu.

"Dne 9. 1. 2025 zasahovala celní správa Moravskoslezského kraje v obci Jiříkov na Bruntálsku proti dovozu a skladování nelegálního odpadu. (…) Dle předložených dokladů se jednalo o nepovolenou přepravu odpadů a subjekt nemá povoleno provozovat zařízení určené k nakládání s odpady v této obci a areálu, kde došlo k zajištění zboží. Nyní předáváme případ ministerstvu životního prostředí, které řeší možné navrácení odpadu zpět do Německa. (…) Útvary dohledu na základě tohoto podnětu zesílily kontrolní činnost na přepravu tohoto typu odpadu v Moravskoslezském kraji i pohraničí," doplnila mluvčí krajské celní správy Zuzana Prostředníková.

Kamiony plné odpadu během pátku zůstaly u příjezdu do areálu, a co s nimi bude, není v tuto chvíli jasné. Na dotazy Aktuálně.cz zástupce firmy, která vlastní areál s odpadem, Stanislav Kraus odpovídat nechtěl. "Bez komentáře," řekl do telefonu.

Policii a úřady a spolupráci s nimi však starostka chválí. "Policisté byli velice nápomocni. Pikantní ale je, že jsme museli pomáhat vyprostit ten kamion obecním traktorem a řidičům těch kamionů jsme ještě nosili sušenky. Jsou to jen lidi, ti řidiči za to nemůžou," dodává Barbora Šišková s tím, že nákladní vozidla zajištěná celní správou na místě mohou zůstat stát až do 23. ledna, do kdy mají úřady rozhodnout o jejich osudu.