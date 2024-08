"Proslavilo" ho vězení za krádež pěti housek, za mřížemi je znovu. Kradl vratné lahve

Ve vězení je podle zjištění Aktuálně.cz opětovně muž, který vstoupil do povědomí veřejnosti tím, že ho soud během nouzového stavu poslal za drobnou krádež za mříže. Muže se později zastal Nejvyšší soud, mezitím se dočkal podmíněného propuštění. Zařadit se do běžného života se mu však nepodařilo. Nejdříve putoval za mříže kvůli krádeži, nyní je tam za výtržnictví.

"Ty housky jsem brát neměl, měl jsem ale hlad. Ta pálka, co jsem dostal, je šok. Nepřijde mi to spravedlivé," řekl Lukáš Kalina v červenci 2020 ve vězení v Brně-Bohunicích týdeníku Respekt. Bylo to poprvé v jeho životě, kdy si odpykával trest za mřížemi. Dostal rok a půl nepodmíněně za krádež pěti bulek celkem za šedesát korun.

Kalinovi přitížilo několik okolností. V době krádeže byl v podmínce kvůli jinému lupu, housky navíc sebral za nouzového stavu během pandemie covidu-19. Justice tehdy trestala delikty přísněji než obvykle. Z vězení vyšel v únoru 2021 po podmíněném propuštění, jeho uvěznění záhy označil Nevyšší soud za nezákonné.

Na svobodě se však Kalina podle zjištění Aktuálně.cz opět dostal do střetu se zákonem. Opakovaně. Jak plyne z listiny z Nejvyššího soudu, kterou má redakce k dispozici, sedí ve vězení v Břeclavi. Cesta tam vedla přes další porušení podmínky, v níž byl kvůli výtržnictví.

Výtržnictví a krádež

"Vykonává trest odnětí svobody uložený mu Okresním soudem v Havlíčkově Brodě," stojí ve zmíněné listině z Nejvyššího soudu, již minulý týden vypracoval senát soudce Vladimíra Veselého. V Havlíčkově Brodě muž nejprve na jaře 2022 kradl. Tamní soud byl však zdrženlivý, Kalinovi "jen" zakázal na dva roky vstup do města.

Krátce poté se tam však dopustil výtržnictví, havlíčkobrodský soud mu za to vyměřil osm měsíců podmíněně se zkušební lhůtou dvou let. V čem přesně Kalinův delikt spočíval, není jasné. Instance na dotazy redakce neodpověděla. Každopádně Kalina podmínku porušil, v březnu 2023, tentokrát v Brně, znovu kradl.

Další nezákonnost v Kalinův neprospěch Zmíněné usnesení Nejvyššího soudu se podstatou týká toho, že justice v Kalinův neprospěch porušila zákon znovu. Tentokrát na to upozornil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Po Kalinově výtržnictví mu břeclavský soud nařídil vykonat zbytek trestu kvůli krádeži housek, z něhož ho podmíněně propustil. Nejvyšší soud však upozornil, že zmíněný trest za krádež housek byl nezákonný, proto nelze vymáhat odsezení jeho zbytku. Nezákonný tak byl i verdikt břeclavské instance, jejž Nejvyšší soud zrušil. Kalinovi tak zůstaly v platnosti "jen" tresty za krádeže v Brně a výtržnictví v Havlíčkově Brodě.

"V nákupním centru na nákladové rampě odcizil volně stojící přepravku na piva s dvaceti kusy prázdných láhví v hodnotě 160 korun," popsala redakci Petra Láníčková, mluvčí Městského soudu v Brně, jenž Kalinu potrestal deseti měsíci nepodmíněně. Škoda sice byla zanedbatelná, přitížilo mu ale, že za krádeže byl odsouzen v minulosti.

Tedy: vězení za krádež lahví v Brně už si Kalina odseděl. Protože touto krádeží nedodržel podmínku, soud v Havlíčkově Brodě mu nařídil vykonat také osm měsíců za zmíněné výtržnictví. Z něj nyní odpočítává den po dni v břeclavské věznici. Na svobodu by se měl dostat na konci léta.

"Já to sám nezvládnu"

"Potřebuju nějakou holku, která by mě přiškrtila. Dala mě do kupy. Já to sám nezvládnu. Abych měl třeba důvod se ani občas nenapít," řekl Kalina v květnu 2021, krátce po propuštění z vězení kvůli krádeži housek, Deníku N, jenž ho zastihl ve Vsetíně, kde přespával u známého. Neměl práci ani stálé bydlení.

Médium upozornilo, že Kalina trpí schizofrenií, jež dramaticky omezuje schopnost člověka standardně myslet, prožívat emoce a žít běžný život. Kalina byl v posledních letech klientem několika zařízení sociálních služeb, rodina s ním kvůli jeho nemoci udržuje minimální kontakt.

Jeho případ z doby pandemie vzbudil pozornost. Proti vězení za krádež housek se vyslovila i tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), v jeho prospěch podala stížnosti proti porušení zákona. Nejvyšší soud v červnu 2021 jejímu podání vyhověl, vězení bylo nezákonné.

"Důvodem zpřísnění trestního postihu krádeží spáchaných za nepříznivých situací (…) není samotná událost ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nýbrž až vlastní projev pachatele, který zneužívá těchto podmínek ke spáchání trestného činu, v němž se tak projevuje 'jeho zvláštní bezohlednost'," vysvětlil Nejvyšší soud s tím, že u Kaliny o takový projev nešlo.

Mohlo by vás zajímat: Nejčastější triky zlodějů v obchodech