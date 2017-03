Jsou podezřelí, bouchá jim munice, řekl Babiš. Neměl se to dozvědět, reaguje firma a chce miliony

před 2 minutami

Patnáct milionů korun chce po státu firma Imex za slova ministra financí Andreje Babiše, který ji ostře zkritizoval po výbuších ve Vrběticích. Přitom prý použil tajné a navíc zkreslené informace. Firma tvrdí, že proto přišla o možné budoucí zakázky. Nežaluje však Babiše, nýbrž stát, konkrétně ministerstvo vnitra a obrany. A to proto, že neuhlídaly důvěrné informace z vyšetřování a Babiš je pak zveřejnil.

Praha - Dva roky starými výbuchy munice ve Vrběticích, při nichž zahynuli dva lidé, se začal zabývat soud. Neřeší ovšem samotné výbuchy a proč k nim došlo, ale slova, kterými je následně komentoval místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Zbrojařská firma Imex, kterou vlastní Petr Bernatík, chce za Babišova slova po státu 15 milionů korun.

Ve Vrběticích na podzim roku 2014 dvakrát vybuchly sklady munice. V obou případech to byly právě sklady Imexu. Při prvním z nich v polovině října zemřeli dva pracovníci firmy.

Po druhém výbuchu počátkem prosince 2014 Babiš uvedl, že Imex je velmi podezřelá firma a podobný výbuch není v její historii první.

"Firma, které vybuchly ty dva sklady, je velice kontroverzní firma. Ta firma vyvezla munici do Bulharska, kde to taky bouchlo," řekl Babiš v Otázkách Václava Moravce čtyři dny po druhém výbuchu. A poukázal také na to, že těsně před prvním výbuchem v polovině října navštívil sklad majitel firmy Petr Bernatík - což podle něj bylo velice neobvyklé.

Nikdo mu to neměl říct

Imex kontroval trestním oznámení a žalobou o náhradu škody. Paradoxně přitom nežaluje Babiše, ale ministerstvo vnitra a obrany. Babiš totiž uvedl, že se dané informace dozvěděl od ministerstva obrany na Bezpečnostní radě státu. "Šlo o důvěrné informace, které mu nikdo neměl poskytnout," uvedl právník Imexu Radek Ondruš, proč žaloba nesměřuje na ministra.

Uvedená prohlášení firmu podle Ondruše poškodily a zmařily jí obchody. Zahraniční partneři si prý nemohli Babišových slov nevšimnout, a firma tak přišla o několik plánovaných kontraktů.

Imex si to cení na 15 milionů, které požaduje z titulu "nesprávného úředního postupu". Žalovaná ministerstva totiž neměla dopustit, aby informace o Imexu unikly na veřejnost.

Právník Ondruš je ochoten předvolat svědky, kteří dosvědčí, že kvůli tomu firma přišla o obchody. Jejich jména ale zatím nechce sdělit. "Vzhledem k tomu, že proti nám stojí stát, nemohu sdělovat svědky, aby nemohlo docházet k jejich zastrašování. Určitě jsme ale schopni doložit škodu, která nám vznikla," řekl.

Tajné a ještě zkreslené

Ondrušovi vadí především zmínka o výbuchu v Bulharsku. "Informace, která byla zveřejněna, má původ ve spise Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který byl v tajném režimu," uvedl Ondruš. Babišovo sdělení bylo prý navíc zkreslené a v Bulharsku Imexu žádná munice nevybuchla.

"Tam byl materiál od tří českých firem a jedna z nich byla naše," uvedl Ondruš. Podle něj Bulhaři pouze poprosili české kriminalisty, aby majitele Imexu vyslechli. Výslech prý byl v utajeném režimu.

Imexu vadí i to, že Babiš zmínil návštěvu majitele firmy v předvečer výbuchu ve skladu - to také měla být neveřejná informace, protože sklad byl ve vojenském prostoru.

Podle právničky ministerstva obrany Evy Kokoškové je ale žaloba nesmyslná. "Ministrem Babišem byly uvedeny pouze obecné informace, tak jak byly po celou dobu zveřejňovány v médiích," uvedla s tím, že informace o Bulharsku se již dříve objevily na internetu. A to, že byl Petr Bernatík ve skladu, bylo podle ní zapsáno v návštěvní knize, která žádnému utajení nepodléhá.

"Žaloba je postavena na vodě, jsou to jen obecná tvrzení. Pokud tvrdí, že něco prohlásil pan Babiš, měl by být žalován pan Babiš nebo Bezpečnostní rada státu," reagoval advokát ministerstva vnitra Jaroslav Neumann. Ani Národní centrála organizovaného zločinu, s níž se ÚOOZ sloučil, žádné pochybení nepřipouští. Pokud prý poskytuje informace, tak pouze v souladu se zákonem.

Soudkyně je skeptická

Případ začala minulý týden řešit soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Tereza Jachura Maříková. Ta již naznačila, že Imex s největší pravděpodobností neuspěje. Podle ní nelze dovodit, že šlo o nesprávný úřední postup - což je podmínka případného úspěchu žaloby.

"Je uváděno, že pan Babiš měl něco uvést a že se to dozvěděl od někoho dalšího. Nelze dovodit, že by to bylo v rámci výkonu úřední činnosti," uvedla. "Z uvedených skutkových tvrzení nemůže být žaloba úspěšná," konstatovala.

Podle ní je navíc žaloba předčasná, protože současně běží trestní řízení a policie možný únik tajných dat prověřuje. I to svým trestním oznámením právník Imexu inicioval. V jakém stavu vyšetřování je, ovšem není známé. I to samo podléhá utajení.

autor: Marek Pokorný