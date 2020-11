Jednotné přijímací zkoušky na střední školy nebudou na jaře kvůli koronaviru povinné

Na čtyřleté maturitní obory středních škol nebudou na jaře 2021 povinné jednotné přijímací zkoušky. Ministerstvo školství s ohledem na současnou epidemii covidu-19 rozhodlo, že ředitelé středních škol budou moci uchazeče přijímat jen na základě vlastních přijímacích zkoušek školy, případně zcela bez zkoušek.

Na víceletá gymnázia by se ale měly státní přijímací zkoušky konat jako obvykle včetně dvou termínů, které se podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) případně podle vývoje epidemie mohou posunout.

Kvůli současné epidemii covidu-19 ministerstvo školství také na začátku roku prodlouží období talentových zkoušek na střední školy. Na umělecké obory a konzervatoře se budou konat od 4. do 31. ledna, zatímco původně mělo být jejich období v lednu asi o polovinu kratší. V případě sportovních gymnázií se termíny talentových zkoušek prodlouží do 31. března. Původně se tam tyto zkoušky měly konat od 4. ledna do 15. února. Zájemci o obory s talentovou zkouškou mohou odevzdat přihlášku nejpozději dnes.

Jednotné přijímací testy, které organizuje Cermat z češtiny a matematiky, se mají konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Školní přijímací zkoušky mohou být na maturitních oborech od 12. do 28. dubna. O tom, zda ve škole budou jednotné přijímací zkoušky, nebo ne, budou moct ředitelé podle ministerstva rozhodnout do 8. března na základě počtu podaných přihlášek na školu. Uchazeči se mohou na školy hlásit do 1. března.

Zájemci o maturitní obory budou moct podat přihlášku jako obvykle na dvě školy. V případě, že škola nebude mít víc přihlášek než nabízených míst pro uchazeče, nebudou se tam muset konat žádné zkoušky.

Tato podoba přijímacího řízení v maturitních oborech by měla podle Plagy platit pouze v aktuálním školním roce. Změnu má podle něj umožnit mimořádné opatření ministra školství, které vydá v souvislosti s epidemií covidu-19 na základě školského zákona. Novela zákona z letošního léta umožňuje ministrovi v krizových situacích rozhodovat například o úpravách termínu či obsahu zkoušek, řekl Plaga.

V minulém školním roce se jednotné přijímací zkoušky konaly na všechny maturitní obory, ale jejich termíny se kvůli epidemii covidu-19 posunuly z poloviny dubna na první polovinu června a místo standardních dvou pokusů na zkoušku měli uchazeči jen jeden. Změnu umožnil zvláštní zákon pro školní rok 2019/2020, který schválil parlament na konci března ve stavu legislativní nouze.

Vyhlášení jediného termínu zkoušek místo dvou vyvolalo na jaře kritiku části odborníků i veřejnosti, podle kterých to mohlo některé děti znevýhodnit. Ředitelé škol ale na druhou stranu poukazovali na to, že v minulosti se výsledky ze dvou termínů příliš nelišily.