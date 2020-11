Přijímačky by měly být jednodušší. Možná i z domova, navrhuje učitelský spolek

Členové Učitelské platformy upozorňují, že úroveň distanční výuky se značně liší škola od školy. To znevýhodňuje mnohé deváťáky, které čekají přijímací zkoušky. Varují také před nejistou situací pro pořádání jednotných zkoušek. Podle nich je nutné mít plán B, pakliže se epidemiologická situace výrazně nezlepší.

Nejistota všech učitelů, ředitelů, žáků, studentů a rodičů pokračuje. Epidemiologická situace je nejistá, a tím i návrat do škol. Jejich vedení toho ví o dalším provozu velmi málo. Pouze to, že přednost mají první a druhé ročníky základek a speciální školy, v další etapě pak závěrečné ročníky základních, středních a vyšších odborných škol. Nikdo však neví, ani kdy dojde ke kroku číslo jedna.

Původně to mělo být 2. listopadu. To se posléze změnilo na "až bude lepší epidemiologická situace." V půlce října ministerstvo zdravotnictví a školství hovořily o reprodukčním čísle 0,8 pro návrat do škol, na začátku listopadu ministr vnitra Jan Hamáček uvedl v Partii televize Prima, že návrat do tříd je možný až v situaci, kdy bude denní přírůstek nakažených maximálně kolem 2500-3000.

Na dotaz zaslaný ministerstvu školství ohledně přesnějšího určení, za jaké situace by se děti mohly vrátit do svých tříd, mluvčí Alena Lednová uvedla: "Uzavření, stejně jako opětovné zpřístupnění škol pro prezenční výuku je v kompetenci ministerstva zdravotnictví, které také určí podmínky, za kterých se vrátí žáci do škol." Zopakovala také již delší dobu známý harmonogram návratu, začínající prvňáky a druháky a pokračující závěrečnými ročníky ZŠ, SŠ a VOŠ.

Řešme přijímačky už nyní, vyzývají někteří učitelé

Představitelé profesního sdružení Učitelská platforma tak již nyní vyzývají ministerstvo školství, aby se zamyslelo nad konáním jednotné přijímací zkoušky. Současní deváťáci mají návrat do škol v nedohlednu a ne všichni mají vhodné podmínky pro vzdělávání. Úroveň distanční výuky navíc kolísá škola od školy. Složitější látka na přijímačky se podle sdružení probírá právě v těchto měsících.

Učitelská platforma proto žádá, aby organizátor testů Cermat zohlednil tyto okolnosti při tvorbě testů a nezařazovat letos složitější látku. Navrhuje také, aby vedení škol měla možnost rozhodnout, nakolik budou k výsledkům testů přihlížet. Jednotnému didaktickému testu nyní musí ředitel dát v přijímacím řízení váhu minimálně 60 procent, zbývající kritéria jsou prospěch na posledních vysvědčeních, úspěchy na soutěžích pořádaných MŠMT a dále pak například speciální test dané střední školy, například z všeobecných studijních předpokladů či z jazyka.

Související Vzdělávání v Česku Infografika

Platforma se také přimlouvá za zachování dvou termínů státních přijímacích zkoušek. Během jarní pandemie se totiž pro zjednodušení jeden z termínů zrušil a žáci neměli možnost opravy.

Podle šéfky Učitelské platformy Petry Mazancové je třeba počítat i s krizovým scénářem vývoje - že se epidemiologická situace do jara příliš nezlepší. "Mělo by se počítat s jednotnou přijímací zkouškou v místě bydliště žáka, aby se omezilo dojíždění, popřípadě se připravit na nejpesimističtější variantu, a to umožnit absolvování zkoušky z domova," říká Mazancová a dodává, že učitelé a žáci především potřebují znát podobu přijímacího řízení na střední školy pro tento školní rok co nejdříve.

"V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru MŠMT řeší možné úpravy státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek pro jaro 2021. Chystané scénáře navážou na modely vývoje epidemie ministerstva zdravotnictví, pak MŠMT variantní řešení vyhlásí," oznámila mluvčí Alena Lednová na dotaz Aktuálně.cz, co říká návrhu platformy na úpravu přijímaček.