Jaromír Jágr se stal členem vedení firmy obžalované z manipulací zakázek v Lánech

Hokejista Jaromír Jágr se stal novým místopředsedou představenstva kladenské stavební firmy Energie. Převzal tak roli svého otce. V době, kdy společnost čelí před soudem obžalobě, že zmanipulovala stamilionovou zakázku v sídle prezidenta. Jágr v minulosti čelil kritice za to, že vyrazil na hradní cestu do Číny. Fotil se tam s kancléřem Mynářem, kterého policisté z manipulací také podezírali.

Za cestu do Číny a fotku s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem Jaromíra Jágra někteří jeho fanoušci kritizovali. | Foto: Facebook Alex Mynářové

Hokejista Jaromír Jágr poslední únorový týden převzal po otci funkci v kladenské stavební firmě Energie - stavební a báňská. V akciové společnosti se stal místopředsedou představenstva, které má ze zákona za úkol společnost řídit. Redakce Aktuálně.cz a HN to zjistily ze zápisu v obchodním rejstříku. Z něj není jasné, zda sportovec převzal také samotný spoluvlastnický podíl - akcie o jmenovité hodnotě zhruba 70 milionů.

Reportéři oslovili předsedu představenstva Zdeňka Osnera. Ten se ale k tomu, jakou roli bývalá hvězda kanadsko-americké NHL bude ve společnosti mít ani k jejímu případnému podílu, nevyjádřil. A nezprostředkoval ani vyjádření samotného Jágra. Nynější majitel kladenského hokejového klubu na telefonáty a SMS redakce nereagoval.

Vedení firmy je nyní v ožehavé situaci. Energie totiž jako právnickou osobu vloni obžalovalo pražské vrchní státní zastupitelství Lenky Bradáčové z toho, že manipulovala stamilionovou zakázku na zpevnění vodní nádrže v sídle prezidenta v Lánech. Energie dlouhodobě cokoliv nezákonného odmítá.

Pokud ji soud uzná vinnou, hrozí jí propadnutí majetku i zákaz ucházení se o veřejné zakázky. Ty přitom dlouhodobě tvoří významnou část jejího obratu. (Energie například opravuje i pražské metro.) Policisté jako důkaz používají mimo jiné odposlechy ze stavební buňky v Lánech, na kterých se manažer firmy Libor Tkadlec dle interpretace detektivů chlubí, že zakázku v sídle prezidenta za čtvrt miliardy korun manipuluje.

"Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude a může se vyfakturovat," zachytili policisté, jak manažer Energie Libor Tkadlec po telefonu vypráví jednomu ze svých spolupracovníků.

Předseda představenstva Energie Zdeněk Osner se od jeho slov ve své výpovědi vloni v říjnu u soudu distancoval. "Výroky pana Tkadlece považujeme za naprosto nepřijatelné. Jsou to věci, které nemohl zařídit, protože nebyly v jeho kompetenci," uvedl Osner.

Osner se zároveň snažil soudu vymluvit, že by byl Tkadlec manažerem firmy. K tomu, aby firma za případný zmanipulovaný tendr pykala, zákon vyžaduje, aby žalobce prokázal, že společnost neudělala dostatek k tomu, aby v korupci zabránila svému řídicímu zaměstnanci. "Pana Tkadlece my nepovažujeme za osobu ve vedoucím postavení ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob," uvedl o soudu Osner.

Před soudem je i Mynářův muž

Společně s Energií a Tkadlecem ke kladenskému soudu dochází i šéf Lesní správy Lány Miloš Balák, kterého do funkce bez výběrového řízení dosadil hradní kancléř Vratislav Mynář. Balák krom šéfování lesní správě řídil strakonický basketbalový klub, který Energie sponzorovala stovkami tisíc korun.

Balák v Lánech dále rozděluje veřejné zakázky. Je zároveň v paralelní kauze stíhaný za to, že z Lán firmě Energie nelegálně prodával vytěžený kámen. Mynář svého podřízeného odmítá odvolat s odkazem na to, že ctí presumpci neviny.

Z podílu na manipulacích se zakázkami ale policisté podezřívali i samotného Mynáře, jak už informovaly redakce Aktuálně.cz a Respektu. Právně tendr zaštítila kancelář, která předtím Mynářovi pomohla s nákupem jeho vily od advokáta Romana Janouška. Přítel Mynáře dělal i stavební dozor.

Prověřování Mynáře zabránila Zemanova ochranka Podle předchozího zjištění Aktuálně.cz a Respektu policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu měli v akci pojmenované Prak původně spadeno právě i na jednoho z nejbližších lidí Miloše Zemana - kancléře Vratislava Mynáře.

Ještě než Hrad získal podezření, že detektivové v Lánech operují, se jim totiž na pár dnů podařilo nainstalovat "štěnici" do Balákovy lánské kanceláře. A dle několika zdrojů redakcí ke svému překvapení nahráli schůzku Baláka s Mynářem. A také to, že kancléř Baláka ohledně zakázky, na kterou měl jeho podřízený vypsat nezávislou veřejnou soutěž, diriguje.

Podezření, že na začátku plánu na vyvedení desítek až stovek milionů nestál jen hradní úředník Balák, ale také jeho nadřízený kancléř, však policisté neprokázali. Přes muže, kteří mají v popisu práce střežit prezidenta, se nedostali a ti tak Mynářovi posloužili jako ochrana před policejními odposlechy.

Jágr s Mynářem vyrazili do Číny

Jaromír Jágr předloni s delegací prezidenta Miloše Zemana vyrazil na cestu do Číny, jejímž je prezident zastáncem. Hokejistu, který hraje s číslem 68 na dresu (jež odkazuje na okupaci Československa v srpnu 1968), za návštěvu komunistické mocnosti část lidí kritizovala. Jágr v Číně dle svých slov měl propagovat český hokej. "Vy si myslíte, že bych se měl stydět za to, že jsem jel propagovat hokej do Číny? Jako spousta dalších sportovců přede mnou?" reagoval v rozhovoru pro Deník N Jágr.

Na místě si také udělal fotku s kancléřem Vratislavem Mynářem. "Stejně jako znám Mynáře, znám i další miliardy lidí na světě," odmítal další kritiku. Kdo ho na cestu do Číny pozval, neprozradil. S hradním kancléřem se prý fotil, protože má lidi rád a nechce nikoho, kdo by ho požádal o fotku, odmítnout.

Aktuálně.cz pak zjistilo, že klub China Golden Dragon, který se po Jágrově čínské propagaci zapojil do české druhé ligy a za své zázemí si vybral právě Jágrovo Kladno, zároveň bydlí v hotelu vlastněném firmou Energie - nemovitostní. Jejím spolumajitelem a jedním z členů vrcholného managementu je dodnes Jaromír Jágr starší.