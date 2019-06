Čínští hokejisté jako rodinný podnik. Ubytují se v hotelu, jenž patří i Jágrovu otci

Jméno Jágr figuruje v příběhu čínských hokejistů v české lize víc, než se dosud myslelo. Klub China Golden Dragon se zapojí do druhé ligy, a to především zásluhou hokejisty Jaromíra Jágra, který se stal letos na jaře ambasadorem čínského hokeje. Zázemí bude mít mužstvo v Kladně, kde bude trénovat. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že čínští hráči budou bydlet v hotelu náležícím firmě, jejímž spolumajitelem a jedním z členů vrcholného managementu je Jaromír Jágr starší.

Příchod čínských hokejistů do tuzemské ligy je projektem hokejového klubu Rytíři Kladno, jehož majitelem je Jaromír Jágr. Hlavně díky němu se při jarní návštěvě české delegace v čele s prezidentem Milošem Zemanem v Číně zrodila dohoda, že se tamější hokejisté v rámci přípravy na vrcholné mezinárodní turnaje zúčastní české 2. ligy, tedy třetí nejvyšší hokejové soutěže v Česku.

V Kladně budou mít na tréninky k dispozici stadion, kde Jágrův klub sídlí a hraje domácí utkání. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz je ale pobyt čínských hokejistů v tomto městě spojený se jménem Jágr i v další rovině.

Hráči a jejich realizační tým budou pobývat v hotelu Kladno stojícím v centru na náměstí Sítná. Hotel patří firmě Energie - nemovitostní, a. s., kde je jedním ze spolumajitelů a místopředsedou představenstva otec slavného hokejisty Jaromír Jágr starší.

"Náš hotel si vybrali z toho důvodu, že tu budou trénovat. To je všechno, co vám k tomu mohu říct," sdělil Aktuálně.cz Pavel Novák, který pro Energii - nemovitostní spravuje několik objektů včetně hotelu Kladno. Doplňující otázky, za jakých okolností dohoda o ubytování čínského klubu vznikla, jaké jsou její finanční podmínky nebo jaká část kapacity hotelu bude Číňanům k dispozici, ponechal bez konkrétní odpovědi.

V hotelu budou od července do ledna

Jaromír Jágr po návštěvě Číny mluvil o tom, že spojit tuzemský a čínský hokej je pro něj věcí prestiže. Proto také podle svých slov přijal roli ambasadora hokejistů z říše středu. "Já si opravdu myslím, že hokej si zaslouží větší popularitu po celém světě. A já budu dělat maximum pro to, aby se tak stalo," uvedl Jágr. Symbolickou ambasadorskou plaketu mu předal první muž čínského hokeje Cchao Wej-tung.

Příběh klubu China Golden Dragon má pochopitelně i ekonomický rozměr. Aby si mohli 2. ligu zahrát, musí Číňané na účet Českého svazu ledního hokeje složit zatím blíže neurčenou částku. Termín pro platbu uplyne 26. června, podle informací Aktuálně.cz dosud nezaplatili. Ale vzhledem k dohodě obou stran by měl být převod peněz formalitou. Z finančního pohledu bude pobyt čínského klubu zajímavý i pro Energii - nemovitostní.

Paní Ivana Zemanová v Pekingu zavítala na slavnostní otevření nového Česko-čínského centra pro vzdělávání a rozvoj ledního hokeje. Proběhlo krátké přátelské utkání českého a čínského hokejového týmu. Na slavnostní akci samozřejmě nesměl chybět Jaromír Jágr! pic.twitter.com/NbrEZ4wsBt — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 25, 2019

Do Kladna se tým přesune 20. července, v hotelu by měli setrvat do konce ledna, kdy se završí základní část soutěže. Peníze do Energie - nemovitostní za pobyt hokejistů tedy přitečou za půlroční služby. Jak zmínil vedoucí hotelu Pavel Novák, ubytování si vybrali sami. Lze však předpokládat, že v tomto případě dali na doporučení kladenského klubu. Alespoň to plyne ze slov mluvčího Českého svazu ledního hokeje Zdeňka Zikmunda.

"Veškerý servis okolo týmu zajišťují Rytíři Kladno. Svaz zařizuje jen to, že při splnění všech podmínek budou zařazeni do druhé ligy a budou nalosováni do jedné ze skupin," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Zikmund. Podle informací Aktuálně.cz pomohl nasměrovat Číňany k Jágrovi do hotelu bývalý hráč Kladna a jeho někdejší sportovní manažer Josef Zajíc, který má pro China Golden Dragon pracovat jako sportovní manažer. "Také jsem jim s tím pomáhal," potvrdil Aktuálně.cz Zajíc.

Energie v kauze Lesní správy Lány Energie nemovitostní je majetkově i personálně propojená s firmou Energie stavební a báňská, ve statutárních orgánech sedí Jágr starší, Jitka Jágrová a v obou případech coby šéf představenstva Zdeněk Osner. Energie stavební a báňská přitom figuruje v trestní kauze ředitele Lesní Správy Lány Miloše Baláka.

NCOZ ho obvinila za údajnou manipulaci zakázky na zpevnění břehů vodní nádrže Klíčava. Vedle něj stíhá i vedoucího provozu inženýrských staveb Energie stavební a báňská Libora Tkadlece a také firmu coby právnickou osobu. Nikdo z Jágrových obviněný není. Jak předminulý týden upozornila MF DNES, vyšetřování jde do finále. Lesní správa Lány je jednou z organizačních jednotek prezidentské kanceláře, kterou řídí Vratislav Mynář.

Jaromír Jágr starší je s kladenským hokejovým klubem bytostně spjatý stejně jako jeho syn. Právě na jeho popud slavný hokejista roku 2011 do klubu majetkově vstoupil. Vedle svého syna je také stále jednatelem firmy, jež klub coby právnická osoba zaštiťuje. Klub také několik let řídil. Pobyt China Golden Dragon v "jeho" hotelu je z tohoto pohledu přirozený.

Ve firmě Energie - nemovitostní, která vlastní řadu hotelů, restaurací či logistických areálů v Kladně, Praze i dalších městech, je Jágr starší podle posledních dostupných obchodních listin jedním z pěti jejích akcionářů. Vedle něj ve firmě působí i jeho dcera, sestra slavného hokejisty, Jitka. Podle listin jí ve společnosti rovněž náleží majetkový podíl. Podle údajů v obchodním rejstříku je Jágrová také členkou představenstva firmy.

Slaný pro ostré zápasy domluvil bývalý kladenský hokejista

Přípravný kemp začíná čínskému klubu už 1. července ve Slaném, dvacet dní tu bude bydlet a trénovat ve Víceúčelové sportovní hale Slaný patřící městu. Zde by také měli Číňané hrát během ostré sezony domácí utkání. "Zápasy ve Slaném jsou stále otevřené, bude záležet na rozlosování soutěže. Hrají zde druhou ligu Řisuty a nesmí tak docházet ke kolizi termínů utkání," upozornil však Aktuálně.cz jednatel firmy spravující halu Radek Hlavatý.

"Dalším problémem mohou být středeční zápasy. Ve Slaném máme hodně mládeže a nechceme rušit tréninky, kterých už teď mají děti nedostatek. Bude tak záležet na možných časech začátků zápasů. S víkendovými zápasy by neměl být problém, ale vše bude jasnější až po rozlosování druhé ligy," dodal. Rozlosování, tedy určení časového rozvrhu soutěže včetně itineráře zápasů, proběhne v druhé půli července.

Město Slaný coby centrum pro přípravný kemp a domácí zápasy čínského klubu se vybralo i z toho důvodu, že leží jen pár minut jízdy autem od Kladna. Především však na něj padla volba díky intervenci zmíněného Josefa Zajíce, který v minulosti hrál rovněž za Slaný. "Zhruba před měsícem nás kontaktovali pánové Josef Zajíc a Jiří Pos," podotkl Hlavatý.