Vnitro vyřadilo některé podpisy neoprávněně, škrtli i můj vlastní, tvrdí Janeček

Uživatelé bytů by měli od ledna 2024 dostávat údaje o spotřebě tepla a teplé vody z dálkových odečtů měřičů a indikátorů aspoň jednou měsíčně. Počítá s tím novela zákona zavádějící tuto informační povinnost, kterou dnes schválil Senát. Novinka vychází z předpisů EU. Původně měla začít fungovat již od příštího roku, ale poslanci při schvalování ve Sněmovně povinnost informovat odložili o jeden rok. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) s tím ve Sněmovně nesouhlasil a varoval před rizikem pokuty ze strany EU. Senátoři dnes schválili zákon jen těsně hlasy 38 senátorů; když zapotřebí jich bylo nejméně 37.

Senátor ČSSD Petr Vícha navrhl zákon zamítnout. Jeho návrh podpořili i senátoři z dalších klubů. Vícha uvedl, že zákon zavádí další povinnosti a zvyšuje náklady vlastníkům, kteří je potom přenesou na nájemníky. Zdůraznil, že za 28 let, co je starostou, nikdy od žádného nájemníka ani od občana ve své volebním obvodu nezaznamenal požadavek na to, aby měsíčně dostával přehled o spotřebě teplé vody a tepla. Vzhledem k tomu, že Senát zákon schválil, už senátoři nehlasovali o zamítnutí.

Senát by se podle Hany Kordové Marvanové (ODS a TOP 09) nemusel stavět za každou přehnanou regulaci. Podle ní by měla mít přednost úprava na základě svobodného rozhodnutí lidí, kterých se to týká. Jako příklad uvedla, že by si společenství vlastníků mohlo odhlasovat informování třeba jednou za čtvrt roku. "Toto je za hranou svobodného rozhodování," prohlásil Hynek Hanza (ODS a TOP 09). Doporučil zákon zamítnout stejně jako jeho klubový kolega Rostislav Koštial.