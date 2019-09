Jako byste dali klíče Komunistické straně Číny, varuje ředitel BIS před špionáží

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v Senátu varoval před útoky čínských tajných služeb. "Pokud Čínu pustíme do naší zásadně důležité komunikační sítě, tak dáváme klíče od této sítě do rukou čínské komunistické strany," sdělil Koudelka na veřejném slyšení, které pořádal pod názvem Národní bezpečnost a obchod s Čínou senátor Pavel Fischer.

"Čínská vláda ve snaze zajistit si přístup k moderním technologiím vychází všemožně vstříc čínským firmám za využití všech prostředků, tedy i za využití zpravodajských služeb," prohlásil Koudelka s tím, že celá čínská společnost se rozhodla brát špionáž jako legitimní cestu k zajištění rozvoje země.

"Proto je možné vidět zpravodajské služby v mnoha oblastech, ať se to týká průmyslové špionáže, politické špionáže nebo vojenské špionáže. Někdy je tato špionáž na úrovni velmi amatérské a směšné, ale mnohdy je také velmi sofistikovaná," uvedl Koudelka a dodal, že v tajných službách pracují stovky tisíc Číňanů.

Zároveň upozornil, že každý, kdo pojede do Číny a má pro čínský režim nějaký význam, musí počítat s tím, že mu bude věnována pozornost tajných služeb.

"Například tak, že bude sledován, bude mu otevřen trezor, bude napadeno jeho veškeré komunikační zařízení, ať jde o telefon, tablet, nebo další věci. Toto je nutné brát v potaz, pokud chcete dělat byznys v Číně," řekl ředitel Bezpečnostní informační služby. "To neznamená, abychom z toho byli paranoidní, ale znamená to dodržovat všechna bezpečnostní pravidla, to je jediná cesta," podotkl.

Poukázal také na to, že čínské tajné služby se snaží cizince naverbovat především ve své zemi. "Stále platí, že cíl svého zpravodajského zájmu osloví a nabídnou mu spolupráci v naprosté většině na území Číny. Je to pro ně výrazně bezpečnější a pro tento cíl je podstatně obtížnější takovému tlaku odolat," řekl.

Čína podle šéfa BIS využívá kybernetické útoky

Koudelka mluvil také o kyberútocích, před kterými kromě BIS varuje také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - který jmenoval aktéry napojené na Rusko a Čínu. Podle tohoto úřadu došlo k rozsáhlému útoku na strategicky významnou českou vládní instituci, a to pravděpodobně z Číny.

"Čína využívá kybernetické útoky jako jeden ze zdrojů informací. A to tak, že buď útočí na nějaký stát, instituci, nebo na firmu, ze které tyto informace dostává. Tomu musíme čelit, stejně jako celý demokratický svět," řekl Koudelka na veřejném senátním slyšení.

Ve chvíli, kdy na veřejném slyšení zazněla zmínka o snaze čínských firem podílet se v Česku na budování bezdrátové sítě nejnovější generace, známé jako 5G, Koudelka varoval před čínskou špionáží.

"Není dost dobře možné se vyhnout tomu, že čínské firmy budou do tohoto zasahovat se svou vyspělou technologií. Je třeba ty nejdůležitější kanály státu chránit tak, aby je nebylo možné využít jako zdroj informací, protože je pravdou, že čínské firmy jsou nějakým způsobem připojené a kontrolované Komunistickou stranou Číny. A je fakt, že pokud je pustíme do naší zásadně důležité, páteřní komunikace a sítě, tak dáváme klíče od této sítě do rukou Komunistické strany Číny," varoval šéf české tajné služby.

Pozor na čínskou komunitu, tvrdí Koudelka

Michal Koudelka se zmínil také o čínské komunitě v zahraničí, která podle něj pracuje pro čínské tajné služby. "Je až nebývalé, v jak velkém rozsahu dochází k využívání této komunity v zahraničí," prohlásil a poukázal na to, že Čína využívá velmi silného vztahu svých občanů ke své zemi.

"Je to dané mimo jiné tím, že jde často o velké rodiny, z nichž část zůstává v Číně. Potom je pro čínské zpravodajce jednodušší přijít a požadovat od někoho z této komunity spolupráci," sdělil Koudelka. Pokud dotyčný se spoluprací nesouhlasí, následuje podle něj vydírání. "Například hrozí tím, že se zle povede nějakému členu rodiny doma. Tyto věci dělají Číňané velmi tvrdě," řekl ředitel BIS.

Michal Koudelka kromě jiného vyzýval ty, kteří by byli nějakým způsobem čínskými tajnými službami osloveni, aby nic nepodnikali na vlastní pěst. "Je důležité vědět, že když se něco takového stane, nelze si myslet, že se s tím dokážu vypořádat sám. To by bylo velmi naivní, protože proti vám stojí velmi silný aparát, který když k něčemu přistoupí, tak už o vás nějaké informace má," popisoval Koudelka a nabízí pomoc Bezpečnostní informační služby.

"Kdokoliv má zájem obrátit se na naši službu, jsme tady od toho, abychom vám pomohli. Kdokoliv má pocit, že se dostal do nějaké nepříjemné situace, nebo má pocit, že se cítí ohrožen, nemějte žádné obavy a obraťte se na nás. Je lepší přijít dvacetkrát, když to nic neznamená, než nepřijít jednou a dostat se do problémů," zakončil své vystoupení ředitel BIS, který mluví na veřejnosti jen výjimečně.

V okamžiku, kdy zazněly dotazy, chválil Koudelka reakci českých politiků na informace, které jim poskytuje Bezpečnostní informační služba. V této souvislosti výrazně pochválil vládu.

"Reakce jsou perfektní. Na naše zprávy adresáti reagují, zabývají se jimi a tvoří z nich důsledky. Velmi odpovědně. Velmi rychle. Já si toho velmi vážím. Protože to nebylo vždycky. Tato vláda se chová tak, jak by se chovat měla," řekl.

Koudelka už v minulosti několikrát upozorňoval na nebezpečí, které hrozí Česku ze strany Ruska nebo Číny. Jeho varování se nelíbí dlouhodobě prezidentovi Miloši Zemanovi, který už třikrát odmítl návrh vlády jmenovat Koudelku generálem.