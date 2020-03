Rozvezu respirátory, tvrdil Babiš. Poté přiznal, že chybí. V Číně je shání Hamáček

Když premiér Andrej Babiš v sobotu ráno odpovídal na dotazy Aktuálně.cz ohledně nedostatku respirátorů a roušek, tvrdil, že s nimi žádný problém není. Navečer už přiznával, že ochranné prostředky skutečně chybí. A navíc ještě sdělil, že do shánění těchto prostředků se nově zapojí také ministr vnitra Jan Hamáček, "protože má v Číně dobré kontakty".

"Není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. Tak mi řekněte kde, a já jim to dnes osobně dovezu," řekl Babiš na ranní tiskové konferenci za situace, kdy je respirátorů, roušek a dalších ochranných prostředků minimum. Kdyby skutečně chtěl něco někam rozvážet, neměl by co, protože momentálně žádné ochranné prostředky na rozvoz nejsou.

Během dne to musel přiznat sám premiér, protože je kromě jiného zavalený velkým množstvím stížností. "Pokud jsem se ráno nějak vyjadřoval, tak to bylo s nadsázkou," tvrdil večer v České televizi. "Já jsem tak v sobotu ráno mluvil, protože jsem byl v pátek večer přítomný u toho, jak armáda začala rozvážet 36 tisíc respirátorů," vysvětloval Babiš.

Vážnost situace přiznal nakonec také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který na sobotní ranní tiskové konferenci chyběl. "Bezesporu se bavíme o stovkách tisíc respirátorů, možná až jednoho milionu, které bychom skutečně potřebovali," řekl Českému rozhlasu. "Zdá se, že poptávka je mnohem masivnější, než se vůbec dalo očekávat. Pravdou je, že jsme neměli naskladněny miliony respirátorů," prohlásil Vojtěch.

Podobně odmítal premiér Babiš jakékoliv problémy, které se týkaly malého množství míst, kde by se lidé mohli nechat testovat na koronavirus. Když jej Hospodářské noviny a web Aktuálně.cz upozorňovaly ve čtvrtek na malý počet míst k testování, potíže rezolutně popíral.

Přijde mi, že teď jsou nejpodstatnější zprávy o ochranných prostředcích a testování, tady je k tomu ukázka z vystoupení premiéra, i po tiskovce jsem ho prosil, ať maximum novych informaci dává vláda pro zdravotníky a veřejnost na web. Sledujte, prosím, i web @Aktualnecz pic.twitter.com/Vg3iKzvbyX — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 14, 2020

"My máme dostatečnou testovací kapacitu. Začínali jsme s jedním Státním zdravotním ústavem a postupně to rozšiřujeme, ty kapacity jsou. Krajské hygienické stanice hned komunikují s nemocnicemi, takže já myslím, že to zvládáme a zatím není žádný problém," tvrdil Babiš.

Jenže v té době míst bylo skutečně velmi málo. Od té doby se stát snaží přidávat další místa, protože pokud se nepodaří protestovat co nejvíce lidí, může to uvrhnout zemi do ještě mnohem vážnějšího stavu, než je ten současný.

Potřebujeme mnohem více ochranných prostředků, zní z celé země

Premiér omlouval své nepravdivé tvrzení o dostatku prostředků tím, že sledoval rozvoz 36 tisíc respirátorů armádou. Ovšem to, co armáda rozváží, je naprosto minimální množství, které zdravotníci požadují. Chybí miliony kusů respirátorů, roušek a dalších ochranných prostředků.

A to zdaleka nejen v klíčových nemocnicích, kde mají infekční oddělení a kliniky, ale na naprostý nedostatek upozorňuje mnoho zdravotníků na dalších místech, nemluvě například o sociálních ústavech a dalších zařízeních.

Stížnosti přicházejí z celé země, a to jak od zdravotníků, tak komunálních politiků, opozičních i vládních. Primátor Prahy za Piráty Zdeněk Hřib uvedl, že dostali 50 tisíc respirátorů, což je absolutně nedostatečné množství. "Potřebujeme každý týden stovky tisíc. A to nejen v nemocnicích, ale také například v sociálních službách," tvrdí Hřib.

Podobná slova jsou slyšet z krajů, například Moravskoslezský kraj dostal 1200 respirátorů, přestože chtěl 5 tisíc. "Je fakt, že jsme čekali daleko větší počty vzhledem k tomu, že jsme třetí největší kraj pokud jde o množství zdravotnického personálu," prohlásil Martin Gebauer, náměstek hejtmana pro zdravotnictví za hnutí ANO. A zklamání z malé dodávky vyjádřil i Petr Vávra, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě.

Ozývají se ale i další, například náměstek hejtmana pro zdravotnictví v Libereckém kraji Přemysl Sobotka, který byl v minulosti předsedou Senátu za ODS. "Dostali jsme tři tisíce respirátorů, což je z plánovaných 40 tisíc poměrně málo. Navíc přišlo z ministerstva zdravotnictví direktivně, kolik jich má jít na záchrannou službu. A to padesát," posteskl si Sobotka. "Do okresních nemocnic jsme nedostali vůbec nic," přidal se Martin Červíček (ODS), náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a bývalý policejní prezident.

Problémem je také to, že stát měl jen minimální zásoby respirátorů, posledních 10 tisíc se bude rovážet nyní. "Další zásoby nemáme," oznámil předseda Správy státních hmotných rezerv Oavel Švagr.

Jan Hamáček pomůže, oznámil premiér Babiš

V sobotu večer už premiér odpovídal na otázky ohledně respirátorů, roušek, ale také třeba rychlotestů zdrženlivě a nepříliš konkrétně.

"Já už jsem s těmi vyjádřeními opatrný, protože jsme v pondělí měli dostat pět milionů ústenek od českého dodavatele, který zaplatil dopředu svému dodavateli do Číny, ale náš dodavatel teď zjistil, že ten sklad je prázdný. Na trhu se pohybuje plno různých firem a je velký boj, celý svět nakupuje respirátory, měli jsme mít dodávku deset milionů ústenek na platbu předem," tvrdil premiér Babiš.

A poprvé se zmínil o roli ministra vnitra a zároveň předsedy ČSSD Jana Hamáčka. "Domluvili jsme se teď, že co se týká Číny, která je největším výrobcem a nevyvážela, tak si to vezme na starosti pan ministr Hamáček, který má v Číně dobré kontakty," uvedl premiér. Jaké jsou to kontakty, neprozradil ani premiér ani vicepremiér Hamáček. Faktem je, že sociální demokracie má několik politiků, kteří udržují s Čínou blízké kontakty.

Sám Hamáček se ještě před Babišovým oznámením zmínil na Twitteru: "Rychlotesty na koronavirus už jsem sehnal, teď se pokouším sehnat respirátory," napsal.

Rychlotesty na koronavirus uz jsem sehnal, ted se pokousim sehnat respiratory... — Jan Hamáček (@jhamacek) March 14, 2020

Zatím ale není jasné, co a jak se mu podaří. V neděli mají odletět do Číny dvě letadla, která by měla dovézt už v minulém týdnu avizovaných 100 tisíc kusů rychlotestů. Původně měla mít tato letadla na palubě také ústenky, což ale patrně nestane, pokud platí slova premiéra o tom, že zakázka padla. Stát by měl mít během příštího týdne, jak uvádí premiér s odkazem na ministra zdravotnictví, asi 1,8 milionu kusů respirátorů nejkvalitnější řady s označením PPF 3.

"Teď je na stole konkrétní dodávka asi 1,8 milionu kusů respirátorů v kombinaci naše firmy a zahraniční dodavatelé. Ale ten zájem je obrovský z celého světa, protože to je situace, která tady nikdy nebyla," řekl k tomu Andrej Babiš.

Na neděli 16:00 jsem svolal vládu, abychom důkladně vyhodnotili dopady dnešních opatření a doladili detaily o maloobchodním prodeji a prodeji služeb v konkrétních provozovnách. Účelem je, aby podnikatelé a občané byli na nadcházející pracovní týden řádně a včas připraveni. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 14, 2020

O nejistotě premiéra a dalších členů vlády svědčí také jeho odpověď na dotaz, kdy a jaké dodávky ochranných prostředků budou. "Já už moc nechci slibovat, já dávám informace od ministerstva zdravotnictví. Priority jsou záchranky a čtrnáct krajských nemocnic a fakultní nemocnice, které mají infekční kliniky a infekční oddělení, tam chceme mít maximální zásoby, abychom řešili ten koronavir," řekl doslova televizi Nova.

Jaká je tedy jistota, že Česko bude mít ochranné prostředky? "My to řešíme dynamicky, já poprosím o trpělivost, protože to samozřejmě není jednoduché, ale děláme maximum proto, abychom to zabezpečili. A já věřím tomu, že ministr zdravotnictví to zvládne, a všichni další členové vlády mu s tím pomáhají," slibuje předseda vlády. Další informace by měl poskytnout po dnešním jednání vlády, která začíná ve čtyři odpoledne.