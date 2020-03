Roušky i respirátory nadále chybí. Na rentgenech bez nich nechtějí pracovat

I když premiér Andrej Babiš i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zatím naposledy v pátek slibovali, že zdravotníci dostanou ochranné prostředky, faktem je, že z řady nemocnic i sociálních ústavů nadále zaznívá, že chybí jak obyčejné roušky, tak kvalitnější respirátory. Jestli se začne situace zlepšovat, by mělo být jasné příští týden, kdy podle ministra přijde velká dodávka pomůcek.

"V současné velmi obtížné době protiepidemických opatření se potýkáme s kritickým nedostatkem ochranných zdravotnických prostředků, zejména jednorázových roušek," upozornila už ve čtvrtek známá pražská porodnice Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí.

Je to ale jen jeden z mnoha případů, který ilustruje vážnost situace, ve které se ocitá řada dalších ústavů, sociálních zařízení či nemocnic. Jejich zaměstnanci dávají různými způsoby najevo, jak citelně jim chybí ochranné prostředky, o jejichž nedostatku se už několik dní mluví, ale situace se zatím nezlepšuje.

Například zmiňovanému pražskému ústavu chybí dvou- a třívrstvé jednorázové ústenky pro zdravotníky, které se v současnosti nedají nikde sehnat. "Potřebujeme je pro poskytování zdravotní péče v provozech, kde je ústenky nutné používat, například na operačních a porodních sálech," avizuje vedení ústavu s tím, že by potřebovali alespoň 10 tisíc kusů.

Zároveň děkuje všem, kteří by pomohli, a prosí o případné dodání v neporušeném a neotevřeném obalu. "Krabičky můžete přinést do našeho ústavu na vrátnici před vstupem do areálu nebo lépe je poslat do skladu poštou či prostřednictvím jiného dopravce," vysvětluje vedení a dodává, že v kritické situaci by měli zájem i o bavlněné ústenky, které už ale jinak nepoužívají.

Respirátory zase požaduje Mamodiagnostické centrum Waltrovka. Zatím nemá jediný, byť by jich potřebovalo asi sto za měsíc. Jeho ředitel Jan Daneš, který je místopředsedou komise pro screening nádorů prsu na ministerstvu zdravotnictví, upozorňuje, že stejný problém trápí i další menší zdravotnická pracoviště včetně rentgenů či praktických lékařů.

"Rentgenová laborantka, která dělá snímek člověka nebo mamografii, musí být chráněná, protože je třicet centimetrů od pacienta," vysvětluje Daneš. Navíc, zvlášť při rentgenu plic, se obsluha rentgenu může dostat do kontaktu s infikovaným člověkem, kterého trápí silný kašel.

Aktuálně k rouškám a respirátorům Respirátory ani roušky v lékárnách nejsou. "V současnosti je možné prodávat pouze ochranné pomůcky třídy FFP2 a nižší. V tuto chvíli ale lékárny nemají ani respirátory, ani roušky," řekl v pátek prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Vláda v pátek uvolnila 500 milionů korun na nákup respirátorů a roušek. V pátek mělo být dodáno do nemocnic 60 000 respirátorů, v příštím týdnu dalších 290 000. Navíc mělo ministerstvo zdravotnictví v pátek objednat dalších 1,4 milionu respirátorů. "Vypadá velmi dobře, že bychom měli dnes učinit závaznou objednávku, což by nám velmi pomohlo, pokud bychom měli takový počet. Máme rozjednané i další firmy," řekl v pátek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V pondělí by do Česka mělo dorazit pět milionů roušek z Číny. Cena roušek od ledna několikanásobně vzrostla. Firma MEDILAB z Českého Meziříčí na Rychnovsku dodává na český trh zdravotnický materiál včetně ochranných roušek, které si nechává vyrábět v Číně. Ústenku N98, která na začátku roku stála 1,50 korun, firma nyní nabízí za více než 20 korun. Může za to situace v Číně a globální nedostatek tohoto typu zdravotnického materiálu, řekl majitel společnosti Amir Zaketović. "Máme poptávku na 30 milionů ústenek z celého světa, tam cenu neřeší. Kdybychom chtěli vydělat, tak by ty ústenky vůbec do ČR nemusely přijít. Jsme patrioti, chceme zásobovat české nemocnice," řekl Zaketović. Zdroj: ČTK

I kdyby v Česku propukla velká epidemie způsobená koronavirem, nelze pacientům odmítat mamografické vyšetření. "Když si žena najde bulku na prsu, tak nemůže počkat měsíc nebo dva. Úmrtnost na diagnózu pokročilého karcinomu prsu je třicet čtyřicet procent. My je musíme vyšetřit. Ale zaměstnanci ambulantních zařízení se zákonitě ptají, kde mají respirátory, protože chtějí být chráněni a nechtějí jít do rizika," říká Daneš. Zároveň dodává, že už se na něj obrátila například rentgenová laborantka z jedné fakultní nemocnice, jak mají postupovat, že bez respirátorů pracovat nechtějí.

Zásoby máme jen na týden, říká nemocnice

Na chybějící ochranné pomůcky si stěžují také ve frýdecko-místecké nemocnici. "Máme nedostatek respirátorů, ochranného oděvu, ochranné obuvi, brýlí a štítů. Kolik nám toho chybí, nelze přesně odhadnout, ale při plném vytížení máme zásoby na týden," říká mluvčí nemocnice Jana Březinová.

Spokojení nejsou ani v Krajské nemocnici Liberec, přestože tak kritičtí nejsou. "Naše situace není zoufalá, ale samozřejmě budeme vděční, když se podaří udržet zásoby v trochu optimističtějším stavu," vysvětluje mluvčí Václav Řičár, podle kterého by však měla nemocnice obdržet během víkendu zásilku, která částečně uspokojí potřeby nemocnice.

Problémy mají i některá sociální zařízení, na což upozorňuje senátorka KDU-ČSL Šárka Jelínková, která je v kontaktu s řadou zaměstnanců v sociálních službách. Podle ní v některých případech kvůli nedostatku ochranných prostředků zaměstnanci uzavírají s klienty speciální dohody. "Klienti dávají písemný souhlas s tím, že zaměstnanec nebude mít při obsluze klienta z důvodu mimořádné situace všechny potřebné ochranné prostředky," uvedla. Největším problémem je nedostatek roušek a respirátorů.

Respirátory jen zdravotníkům, roušky i do ústavů

Co na takové a podobné případy říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch? Ten dává najevo, že o situaci v různých zdravotnických zařízeních ví, jeho podřízení mají situaci velmi dobře zmapovanou a hned, jak začnou ochranné pomůcky přicházet od výrobců a dodavatelů, začnou je distribuovat. Na koho se ale konkrétně dostane, není jasné - kromě toho, že nejdříve by mělo jít toto toužebně očekávané zboží do nemocnic.

"Máme zmapované veškeré nemocnice, které jsou v České republice, víme, jak na tom jsou, jaké mají zásoby, jakou mají spotřebu," uvedl Vojtěch, ale hned vzápětí nepřímo přiznal, že zařízení mimo krajské nemocnice budou muset vyčkat.

"Vzhledem k tomu, že poptávka je obrovská, máme nějaké limitované kapacity, tak musí mít něco prioritu. Dohodli jsme se v pátek na vládě, že prioritní jsou nemocnice, které mají infekční oddělení a infekční kliniky, které přicházejí do přímého kontaktu s pacientem. A prioritu mají i zdravotnické záchranné služby, které jezdí k pacientům domů na odběry a mohou být nejvíce ohroženy," uvedl ministr.

Konkrétně by tyto nemocnice a záchranky měly dostat respirátory, které mají podle Vojtěcha přijít během pátku jako zásilka v balíku 60 tisíc kusů. Další slibuje ministr na příští týden, a to v počtu 290 tisíc kusů. Pokud jde o roušky v té nejjednodušší podobě, mluví o pěti milionech roušek z Číny. Ty, jak už avizoval dříve, byly vyrobeny v Číně a do Česka se mají dostat na začátku příštího týdne armádním letadlem společně s materiálem na rychlé testování protilátek v těle proti koronaviru.

Adam Vojtěch zároveň v pátek tvrdil, že myslí také na sociální zařízení, a proto část roušek půjde právě do nich. "Tyto roušky budeme obratem posílat zejména tam, protože vnímáme potřebu ochrany rizikových skupin pacientů starších ročníků. Je důležité, aby zaměstnanci v těchto zařízeních nosili roušku a nezanesli nákazu do ústavů z venku. Toto riziko chceme eliminovat," řekl Vojtěch a dodal, že roušky budou posílat i všude jinde, kde budou potřeba. U respirátorů ale hned podotkl, že ty jsou určeny primárně pro zdravotníky.