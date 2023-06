Ministři nepřišli do sněmovny, část z nich je v zahraničí. Vládu kritizoval i Benda

Značné emoce v řadách opozičního hnutí ANO a SPD vyvolal čtvrteční postup vládní koalice v Poslanecké sněmovně. Nejdříve se opozice nedočkala ani jednoho člena vlády, po kterých chtěla v čas vymezený na interpelace odpovědi na otázky, a následně nedostala na program téměř žádný svůj bod. "Takže to je nová doba, nová kultura, nové pojetí demokracie," stěžovali si zástupci ANO.

Pokud jedná Poslanecká sněmovna, čtvrtky zpravidla patří interpelacím. Členové vlády během nich odpovídají na otázky poslanců. Ministři je však mnohdy bojkotují. Dělo se tak za minulých vlád a nejinak je tomu občas také u nynější vlády Petra Fialy (ODS).

Při interpelacích během tohoto čtvrtka ve sněmovně seděla z ministrů jen Helena Langšádlová, ministryně pro vědu a výzkum. Na ni však poslanci žádné otázky neměli.

Poslanci se chtěli ptát premiéra Fialy na zvyšování daní živnostníků a nedostatek antibiotik v Česku, ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na stravenkový paušál policistů nebo ministryně obrany Jany Černochové (ODS) na nákup pásových bojových vozidel.

"Já mám svoji interpelaci podanou od října," postěžovala si například poslankyně ANO Jana Pastuchová. "Doufám, že pan premiér a celá vláda přijde někdy mezi nás a bude nám na písemné interpelace odpovídat, protože si myslím, že půl roku čekat na odpověď je dost nesolidní," uvedla poslankyně.

Fiala ale chodí odpovídat na otázky poslanců častěji než jeho předchůdce Andrej Babiš (ANO). Když se premiér Fiala interpelací účastnil, Pastuchová se kvůli zájmu jiných poslanců nedostala na řadu.

Fiala je v Moldavsku, Kupka v Lucembursku

Nyní se Fiala nezúčastnil, protože je v Moldavsku na summitu Evropského politického společenství. Na zahraniční cestě je také ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je na jednání v Senátu. Ostatní ministři se omluvili z pracovních či osobních důvodů.

"Krásná práce, ani jeden člen vlády, který byl interpelován," řekla ve sněmovně předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. "Kdy jindy můžeme upozornit na problémy této země? Říkáte nám, že máme interpelace a proč neinterpelujeme. Jenže když interpelujeme, tak vy nepřijdete," prohlásila Schillerová.

Tu rozčílilo také to, že opozice navrhla do programu sněmovny několik svých bodů, které jindy nemá šanci prosadit. Tentokrát měla od vládní většiny příslíbeno, že některé body si bude moci zařadit.

Jejich body se nakonec zařadit na program nepodařilo, poslanci tomu zabránili. "Pětikoalici nezajímají rodičovský příspěvek, zákon o státní sociální podpoře ani tělesně postižení. Takže to je nová doba, nová kultura, nové pojetí demokracie ve světle pětikoaliční vládnoucí garnitury," hořekovala Schillerová za potlesku kolegů z ANO.

Neměli jste debatovat o manželství pro všechny, vyčetl Benda ANO

Na její vystoupení zareagoval předseda klubu ODS Marek Benda. Podle něj není správné, že se interpelací ministři nezúčastnili. I když zdůraznil, že většina z nich včetně premiéra byla omluvená z objektivních důvodů. Následně se však pustil do kritiky ANO.

"My jsme vám jasně říkali, že tento týden bude klidnější, že se pokusíme nějaké body zařadit. Vy jste řekli, že absolutní prioritou hnutí ANO je manželství pro všechny," sdělil Benda, který narážel na to, že část čtvrtečního programu neplánovaně patří právě manželství pro všechny, které se do programu dostalo díky hlasům nejen poslanců ANO, ale také STAN, TOP 09, Pirátů a několika poslanců z ODS.

Schillerová následně Bendovi připomněla, že manželství pro všechny se dostalo do programu nakonec hlavně díky návrhu předsedkyně sněmovny a šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. "Část klubu hnutí ANO chce na toto téma mluvit. Je to tady zaparkováno několik let, protože se nejste schopni v koalici domluvit. Slepili jste se jenom proto, abyste se vymezili vůči Andreji Babišovi," prohlásila s tím, že prioritou ANO je bavit se o problémech lidí.

Ani tímto ale čtvrteční rozepře mezi poslanci neskončily. Následně začala debata o samotném návrhu manželství pro všechny, kdy se ukázalo, že mnohdy mají zcela opačný pohled poslanci jedné strany či koalice.

