Odškodné za stigma teroristy. Osvobozený anarchista chtěl miliony, dostal statisíce

Kauza přípravy útoku na vojenský vlak dramaticky ovlivnila život pětice anarchistů. Skončili před soudem kvůli obžalobě z terorismu, justice je však pravomocně očistila. Čtyři z nich podali žalobu na odškodnění. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, soud jejich žádostem vyhověl jen ve zlomku. Jedna z klíčových postav kauzy Martin Ignačák si řekl o více než 4 miliony korun, dočkal se necelých 500 tisíc.

Pětici anarchistů v čele s údajnými lídry Martinem Ignačákem a Petrem Sovou sebral tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu na jaře 2015. Před soudem se zodpovídali z přípravy teroristického útoku, jenž měl spočívat v úderu na vojenský vlak v Praze poblíž tunelu mezi Braníkem a Malou Chuchlí. Údajnou konspiraci policie rozkryla díky nasazeným informátorům.

Policejní agenti však v důsledku přivedli případ z pohledu vyšetřovatelů a žalobců k neúspěchu. Soud skupinu osvobodil s odůvodněním, že mohli podlehnout policejní provokaci. Kauza získala v médiích na základě informací od sboru přízvisko prvního teroristického útoku v Česku. Tato verze se však v soudních síních rozplynula, anarchisté proto žádají odškodnění. Odpovědnost nese ministerstvo spravedlnosti.

Na Martina Ignačáka dopadl případ nejintenzivněji. Ve vazbě strávil rok a čtvrt, bylo to nejvíce z obviněných. Střet s orgány činnými v trestním řízení "ocenil" na 4,227 milionu korun. "Žalobě bylo částečně vyhověno, žalovaná (ministerstvo, pozn. aut.) je povinna uhradit 477 tisíc," potvrdila zjištění Aktuálně.cz Marcela Pröllerová, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2, jenž vynesl rozsudek v červnu.

Verdikt zatím není pravomocný, stejně tak není napsané jeho odůvodnění. Oběma stranám tedy běží, a ještě nějakou dobu bude, lhůta pro podání odvolání. Zda Ignačák vzhledem k výrazně nižšímu odškodnění půjde do dalšího soudního kola, není jasné. "Nejsem zbaven mlčenlivosti v žádném rozsahu, takže vám k tomu nemohu nic říct," sdělil Aktuálně.cz Ignačákův právní zástupce Ondřej Štefánik.

Nálepku teroristy nikdo nechce

Už dříve se stejným vysvětlením advokát Štefánik nechtěl rozvádět motivy svého klienta k podání žaloby. Jejich obrysy lze však dovodit z toho, jak odůvodnil svůj nárok na odškodnění druhý nejvýraznější aktér příběhu Petr Sova. "Nálepku prvního českého teroristy nikdo nechce, v mediálním prostoru ho to stigmatizovalo poměrně výrazně," vysvětlil před časem Aktuálně.cz Sovův advokát Petr Šťastný.

V právní řeči se Ignačák i Sova domáhají náhrady nemajetkové újmy, která spočívá v traumatu způsobeném stíháním, pobytem ve vazbě nebo stigmatizaci ve veřejném prostoru. Za zmíněné prožitky si Sova řekl o 2,47 milionu korun, jeho žalobou se soud stále zabývá. Další jednání se uskuteční v říjnu.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, o finanční kompenzaci se soudní cestou snaží i další dvě postavy případu. Alexandra Ščambová podle konstrukce policie Ignačákovi a Sovovi kryla záda při přípravě útoku. Katarína Zezulová se měla provinit tím, že kriminalistům spiknutí neoznámila, ačkoliv o něm měla vědět. Ščambová chce 298 500 korun, Zezulová usiluje o 430 tisíc.

Policie si to měla rozmyslet

Ščambová ale s žalobou tvrdě narazila, soud jí nepřiznal ani korunu. Po jejím odvolání se však bude příští týden pokračovat u Městského soudu v Praze. "Žalobě bylo částečně vyhověno ve výši 70 tisíc," řekla pak ke Kataríně Zezulové mluvčí obvodního soudu Pröllerová. Také Zezulová se odvolala, ale její spis stále leží na obvodu. Instance po pokynu od městského soudu musí odstranit formální chyby v usnesení.

Minimálně v případě Ignačáka a Sovy předcházelo žalobě řízení na ministerstvu spravedlnosti. Resort přiklepl prvnímu jmenovanému 240 tisíc a druhému necelého půl milionu. Zmíněné částky ze všeho nejvíce představovaly majetkovou satisfakci za pobyt ve vazbě. Oba však považovali takové odškodnění za nedostatečné, proto se obrátili na soud.

První český terorista Prvním pravomocně odsouzeným českým teroristou se stal loni v dubnu senior Jaromír Balda. V červnu a červenci 2017 na Mladoboleslavsku způsobil nehodu dvou vlaků, když na koleje pokácel stromy. Na místě pak rozházel letáky, které měly vyvolat dojem, že za útokem stojí radikální islamisté.

Soud ho potrestal čtyřmi roky vězení. Balda jednal pod vlivem organické poruchy osobnosti. Současně soud konstatoval, že se stal obětí manipulace politiků, kteří strašili veřejnost v souvislosti s migrační krizí. Balda byl velkým příznivcem SPD. Nejvyšší soud loni v prosinci zamítl Baldovo odvolání.

"Když chce tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu naroubovat právní kvalifikaci teroristického útoku, tak si to má rozmyslet. A stát by měl nést negativní důsledek v případě, když to soud zprostí," vysvětlil už dříve Aktuálně.cz Sovův advokát Šťastný, proč jeho klientovi v trestním příběhu, který se táhl tři roky, nestačí osvobození. Zjevně stejně smýšlí i Ignačák, Ščambová a Zezulová.

Sova a Ignačák figurují v další trestní kauze. Její podstatou jsou žhářské útoky na policejní vozy, za nimiž měl stát anarchista Lukáš Borl. Sova podle žalobce rozšiřoval podpůrné komuniké, Ignačák údajně shromažďoval nelegální anarchistické spisy. V kauze uvízlo celkem pět lidí. Jde o vedlejší větev teroristické kauzy, soud pokračuje v září. Dotyční ji považují za účelový pokus policie o "reparát".