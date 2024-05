Česko by mělo mít v Moskvě velvyslance, řekl premiér Fiala. Termín neuvedl

Česká republika by měla mít podle premiéra Petra Fialy (ODS) v Rusku velvyslance. Řekl to ve čtvrtek v debatě na serveru Deník.cz. Obsazení postu velvyslance v Moskvě Fiala označil za "cílový stav", konkrétní ohledně termínu ale nebyl.

Koncem května skončí v Rusku velvyslanec Vítězslav Pivoňka, vláda ho odvolala. Premiér podotkl, že nemůže sdělit, jak dlouho bude místo velvyslance v Rusku neobsazené.

"Moje přesvědčení je, že Česko má stejně jako naši spojenci mít v Moskvě diplomatické zastoupení na úrovni velvyslance. Načasování je ale složitá věc z několika důvodů, které nechci rozebírat," uvedl předseda vlády.

Podle dřívějších spekulací médií by mohl do Moskvy nastoupit diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) to ale minulý týden podle diplomatických zvyklostí komentovat nechtěl.

Dosavadní chargé d'affaires Jiří Čistecký skončil na velvyslanectví v Moskvě ke konci dubna. Pivoňka sice zůstával oficiálně velvyslancem, nicméně delší dobu už pobýval v Česku a v Moskvě působil právě Čistecký jakožto jeho zástupce. Na začátku března se mimo jiné zúčastnil pohřbu ruského opozičníka Alexeje Navalného. Ambasádu nyní vede Jan Ondřejka, dosavadní druhý tajemník.

O tom, zda při aktuální ruské vojenské agresi na Ukrajině mít velvyslance v Moskvě, debatují ústavní činitelé delší dobu. Prezident Petr Pavel koncem března uvedl, že jde o záležitost mezi ministerstvem zahraničí, vládou a Hradem. "Dlouhodobě vnímám důležitost toho mít i v Rusku zastoupení na úrovni velvyslance. Otázkou je, zda zrovna v tuto dobu je pro to vhodná situace," řekl tehdy prezident.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy od roku 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Počet ruských diplomatů v Česku se dál snížil i po ruské invazi na Ukrajinu před dvěma lety. Na ruském velvyslanectví v Praze loni působilo šest diplomatů.