Hygienici začínají lépe stopovat nakažené. Z mobilů zjistí, kde a s kým lidé byli

Česká vláda chce, aby bylo možné více sledovat mobilní telefony lidí, kteří se nakazili koronavirem - pokud s tím budou souhlasit. Díky tomu by měli hygienici lépe než dosud zjistit, kde se nakažený člověk pohyboval, a kontaktovat tak lidi, kteří s ním byli v kontaktu. "Nejde o žádné špiclování," ujišťuje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Na projektu pracovalo kolem šedesáti IT specialistů, díky kterým bude možné "vystopovat" ještě větší množství lidí nakažených koronavirem. Jak moc tento projekt pomůže, se začne ukazovat už od čtvrtečního odpoledne, kdy začne fungovat. Dohodlo se na tom několik technologických firem, pracujících pod hlavičkou facebookové iniciativy Covid19cz s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a pověřenou hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou.

O spuštění tohoto "stopování", k němuž dala souhlas tento týden vláda, informoval náměstek ministra zdravotnictví a šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

"Dostáváme se do období, kdy je trasování nakažených nesmírně komplikované, protože už máme hodně případů. Naší snahou je trasovat zejména osoby, které jsou ve zvýšeném riziku přenosu na další osoby. A to zejména tam, kde by mohlo dojít k nákaze více osob, než je úzký rodinný kontakt," uvedl Prymula s tím, že stát nechce vstupovat do soukromí lidí. "Nejde o žádné špiclování lidí. Je to naprosto dobrovolné," avizoval.

Deník Aktuálně.cz zjišťoval, jak konkrétně systém funguje. Jednoduše řečeno, na začátku všeho je telefonát mezi hygienikem a nakaženým člověkem. Pokud ten dá souhlas k tomu, že je možné se podívat na to, kde se v minulých dnech pohyboval, požádá hygienik IT specialisty, aby se podívali, kudy jeho telefon putoval - nedostanou se k ničemu jinému kromě trasy, po které se pohyboval. Konkrétně jim mobilní síť řekne, kde všude tento telefon v posledních pěti dnech "viděla".

"Pokud dostaneme souhlas, automaticky systém vypracuje tzv. vzpomínkovou mapu, kterou hygienik obratem dostane a může s nakaženým detailně projít, kde se pohyboval a s kým se mohl potkat," vysvětluje Patrick Zandl, který vystupuje jako koordinátor projektu Covid19cz a jinak pracuje jako koordinátor vývoje v Prusa Research.

Díky mapě si lidé vzpomenou

Hygienici volali nakaženým lidem i dosud, a probírali s nimi, s kým se kde mohli potkat, ovšem existoval jeden zásadní problém - nakažení si často nemohli vzpomenout, kde všude vlastně byli a s kým se potkali. "Díky vzpomínkové mapě se to změní," věří Zandl.

Podobně optimistický je i Roman Prymula nebo výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. "Díky tomu jsme opravdu schopni zmapovat mnohem rychleji pohyb člověka. A teď, kdy je velmi omezený pohyb lidí na veřejnosti, by to už neměl být nějaký zásadní problém," soudí Prymula. "Toto řešení pomůže k zastavení šíření infekce Covid-19 a současně plně respektuje i vysoké standardy ochrany soukromí," přidává se Grund.

Ve chvíli, kdy hygienik získá od nakaženého podrobné informace o jeho pohybu a především o tom, s kým se kde setkal, nebo mohl setkat, obrátí se na call centrum, které vytvořili stejní lidé jako program pro vzpomínkou mapu. "Máme kolem třiceti mediků, kteří sedí doma a jsou připraveni na zadání od hygieniků. Jakmile dostanou od hygieniků informace, začnou obvolávat lidi, kteří byli s nakaženým v kontaktu nebo se pohybovali v místech, kde byl on," popisuje Zandl.

"Dosavadní způsob vyhodnocování byl obstarožní a neefektivní. Hygienik se často nedozvěděl, kde a s kým se nakažený člověk vlastně potkal. Navíc dosavadní systém kladl vysoké nároky mimo jiné na to, že hygiena musela mít hodně lidí na telefonování. A v současném počtu nakažených se to nedalo zvládat," upozorňuje Zandl.

Vláda pomůže přetíženým hygienickým stanicím. Právě schválila návrh @ZdravkoOnline na trasování nakažených pomocí technologií, které připravila skupina COVID19cz s pomocí všech tří mobilních operátorů. Děkujeme všem, kdo pomohli. https://t.co/CpVIoPrNba — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 18, 2020

Ten zároveň přiznává, že by bylo sice efektivnější, kdyby se celý systém s paměťovou mapou začal používat dřív, i tak ale považuje za prospěšné, že se rozjede alespoň nyní.

"Z pohledu zvládnutí nákazy by bylo nejlepší, kdybychom všichni seděli ve svém pokoji, nikam nechodili a nikoho nepotkávali. A tím bychom během několika dní zjistili, kolik lidí je nakažených a kolik musí do nemocnice. Bohužel, to je ideální stav, podle kterého se lidé nedokážou chovat. Proto navrhujeme aktivně vysledovat lidi, kteří jsou nakažení, kteří třeba nemají příznaky, ale mají značný potenciál, že se nakazili, protože se potkali s nakaženým a byli v delším kontaktu," říká.

Podobně mluví také Petr Šimečka z firmy Keboola, která se na projektu rovněž podílí. "Smyslem je mít dál v karanténě jen ty lidi, kteří by v ní měli být - ne držet doma deset milionů lidí. K tomu je potřeba mravenčí práce stovek lidí, kteří odtrasují každého pozitivně nakaženého a zjistí, s kým se potkal, kde byl a co tam dělal," uvedl.

Chceme vědět, zda je v obci někdo nakažený, říká Rakušan

I když projekt znamená určitý zásah do soukromí lidí, zdaleka nejde o nic, co by se jen přibližovalo například zjišťování pohybu nakažených v Jižní Koreji, kde jsou v boji proti koronaviru značně úspěšní.

Hospodářské noviny minulý týden popsaly příběh tlumočnice a překladatelky Jihye Kimové, která z radnice svého obvodu v hlavním městě Jižní Koreje Soulu dostala podrobnou SMS zprávu, ve které byl popsaný věk, pohlaví a ulice s bydlištěm dvou nově nakažených koronavirem, a odkaz na webovou stránku radnice.

"Tam si můžu najít, kde se ti dva pohybovali během posledních dvou dní, jestli byli v práci, kde byli na obědě. Prostě o nich v zásadě za poslední dva dny vím všechno," popsala Kimová. Mapy jsou vytvořené na základě pohybu mobilních telefonů nakažených a mají donutit lidi, kteří by se pohybovali v jejich blízkosti, aby se šli testovat.

Patrick Zandl i další IT odborníci tvrdí, že touto cestou nechtějí jít. Jde podle nich o příliš velký zásah do soukromí. Nový projekt proto například neumožňuje ani to, že by si stát zjistil, kdo se pohyboval na místech většího srocení lidí, a podle toho analyzoval, zda byl někdo mezi nimi nakažený koronavirem. Svědectví o tom, jak se na různých místech Česka lidé srocují, přitom existuje celá řada.

V českých podmínkách zatím není možné, aby starosta či další lidé z nějaké obce či města měli informace o tom, kolik lidí přímo v jejich místě je nakažených koronavirem. Natož aby měli informace, kde konkrétně se tito lidé pohybovali.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan vyzval v úterý při jednání předsedů parlamentních stran a klubů se zástupci vlády k tomu, aby starostové měli rychlé a efektivní informace o stavu nakažených v jednotlivých obcích. "Může to výrazně pomoci v boji se šířením fake news na sítích, které vyvolávají u mnohým občanů strach a starostové je bez potvrzených informací nemohou vyvracet," uvedl Rakušan.

"Na schůzce s panem premiérem jsem dostal jasný příslib od pana Prymuly, že hygienické stanice budou povinně informovat starosty o výskytu koronaviru v jejich obcích," dodal Rakušan.

Ve čtvrtek odpoledne ale sdělil Aktuálně.cz, že jeho prosba zatím zůstává nevyslyšena. "Snažím se s panem náměstkem spojit, věřím, že se to někdy brzy podaří. Pro starosty je skutečně velmi důležité vědět, jestli v jejich místě žije někdo nakažený koronavirem. To v žádném případě neznamená, že bychom chtěli mít osobní údaje o tomto člověku," ujišťuje předseda STAN.