Potřebujeme pomoc státu, říkají lidé, kteří se starají o vážně nemocné příbuzné

Do skupiny lidí, kteří by nyní potřebovali pomoc vlády, patří také lidé, kteří se doma starají o své příbuzné. Žádají vládu o prodloužení ošetřovného. Tito lidé dočasně odmítli pomoc organizací, které jim s péčí pomáhaly, protože měli obavu, že by mohli jejich blízké nakazit koronavirem. Deník Aktuálně.cz mluvil například s ženou, jejíž matka má Alzheimerovu nemoc.

Paní Petra pečuje o osmdesátiletou maminku Janu, která má přiznané čtvrté stadium závislosti a trpí Alzheimerovou nemocí. Než přišel koronavirus, pomáhalo jí výrazně s péčí Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje.

"Chodili vždy dopoledne, potom šla maminka spát a odpoledne se o ni staráme sami. Střídalo se u ní několik pečovatelek až do doby, kdy začal koronavirus. V té chvíli jsme se domluvili s touto organizací, že už nebudou chodit. Měla jsem obavu o zdraví maminky vzhledem k tomu, jak se virus šíří, navíc některé pečovatelky jezdily městskou hromadnou dopravou z Kladna, byli jsme s nimi spokojeni, ale už to bylo moc rizikové," vysvětluje paní Petra.

Zůstala tedy doma a o maminku se stará. Jak podotýká, maminka není "ležák", může si například zajít na toaletu nebo se s menší pomocí umí také obléknout. "Je ale nezbytné nad ní pořád stát a věnovat se jí. Kdybych nebyla doma, tak ani nevstane z postele, nebude jíst ani dělat něco jiného," popisuje svou péči. Argumentuje také tím, že pro stát je mnohem lepší, když o takové nemocné se starají doma příbuzní, než kdyby leželi v nějakém státním zařízení.

S narůstajícím počtem dní ovšem začíná mít problém v zaměstnání. Dosud měla klasickou "ošetřovačku" na devět dní, teď by už měla jít do práce.

"Bohužel v mém zaměstnání nejsou moc nakloněni tomu, abych pracovala z domu. Proto bych potřebovala svůj pobyt zlegalizovat, ideální by patrně bylo, pokud bychom spadali do kategorie ošetřovného pro rodiče dětí. Vláda by nám mohla ošetřovné protáhnout například na měsíc nebo na nějakou delší dobu, než je devět dní," navrhuje s tím, že určitě je v podobné situaci mnohem více lidí, kteří nyní pečují doma o své příbuzné bez pomoci nějakých organizací.

Že je takových lidí více, je zřejmé už z reakce zmiňovaného Centra pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje. "Případ, který popisujete, není ojedinělý. Lidí, kteří nám dočasně odříkají službu terénního pracovníka, je spousta, mají obavu z toho, aby nedošlo k nákaze. Domluvili jsme se s nimi, že k nim zatím chodit nebudeme, dokud největší opatření nepominou," sdělila ředitelka centra a zároveň sociální pracovnice Martina Hrubá.

Zároveň dodala, že dál pokračují ve své práci, dál se starají o lidi se zdravotními problémy, ale chápou, že řada klientů má obavy z nákazy, protože nemohou stoprocentně zaručit zdraví pracovníků. "My sami jsme neodřekli službu vůbec nikomu, dokonce nabízíme navýšení služeb. Nemůžeme ale chodit k lidem, kteří jsou v karanténě, protože nemáme respirátory. Momentálně mají naši pracovníci roušky, dezinfekční gely a ochranné zdravotnické rukavice," upřesnila.

V České republice sice mohou lidé, kteří se starají o své příbuzné, pobírat dlouhodobé ošetřovné, ale to jen v případě, že tito blízcí byli hospitalizovaní minimálně sedm dní v nemocnici. Což maminka paní Petry, stejně jako blízcí mnoha dalších lidí nebyli. Na takové ošetřovné tedy pečující příbuzní nemají nárok. Přitom právě staří a nemocní lidé jsou nejvíce ohroženou skupinou v době koronaviru.

Udělám maximum, slibuje ministryně Maláčová

Deník Aktuálně.cz oslovil s tímto problémem ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která slíbila, že se podívá i na situaci těchto příbuzných, kteří pečují o své blízké. "Řešíme také toto, je to ale velmi složité, celé se to vyvíjí. Udělám maximum," slíbila Maláčová. Podle ní bude více jasno až po čtvrtečním zasedání vlády.

O tom, pro koho nakonec kabinet premiéra Andreje Babiše ošetřovné schválí a na jak dlouho, se stále debatuje. Na Babiše tlačí například i opozice, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka například navrhuje, aby vláda umožnila ošetřovné z důvodu péče i o dítě mezi 10 a 15 lety nebo pokud onemocní pečující osoba nebo je v karanténě.

Slíbil přitom, že se pokusí dostat do návrhu také prodloužení ošetřovného pro lidi jako paní Petra. "Nebude to snadné, ale udělám to. Rozšíříme náš návrh také o tento bod. Máme na to velmi málo času, původní návrh už máme sepsaný a po doplnění ho hned pošleme do Poslanecké sněmovny," řekl Jurečka.

O návrhu by mohla jednat Poslanecká sněmovna už příští úterý, premiér Andrej Babiš totiž oznámil, že by návrh sněmovna projednala v rámci legislativní nouze za jediný den. Vláda zatím nepočítá s ošetřovným pro lidi jako paní Petra, ale je možné, že tento námět se objeví v jednom z pozměňovacích návrhů, které bude opozice předkládat.

Paní Petra k postupu politiků říká, že by potřebovala řešení co nejdříve. "Myslím, že nejen já, ale také další musíme aktuálně vědět, co máme dělat první den po skončení ošetřovačky, popřípadě na základě jakého zákonného důvodu můžu pečovat o matku dál," uvedla.

Zatím se vláda dohodla, že nárok na ošetřovné po celou dobu epidemie budou mít rodiče, kteří kvůli zrušené výuce museli zůstat s dětmi doma. Zaměstnanci dosud mohou čerpat dávku ve výši 60 procent svého obvyklého výdělku jen po dobu devíti dní, u samoživitelů jde o 16 dní. Rodiče z řad živnostníků, kteří také museli kvůli zrušené výuce dětí zůstat s dětmi doma, by podle návrhu ministra průmyslu Karla Havlíčka mohli dostat 424 korun za den a maximálně 13 144 korun za měsíc.