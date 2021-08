Český pilot, který hasil v Albánii: Hrozilo selhání motoru, někdy jsem ani nesnídal

Vojtěch Štěpán

Na pomoc Albánii, kterou zmítají rozsáhlé lesní požáry, poslalo Česko minulý pátek vrtulník s pětičlennou posádkou a hasicím vakem. Jedním z členů posádky byl i pilot Michal Šnajdr, který se ve čtvrtek vrátil zpět do Prahy. Do Albánie mezitím vyrazili jiní čeští piloti. "S nadsázkou se dá říct, že hoří celá jižní Evropa," popsal Šnajdr v rozhovoru pro Aktuálně.cz po svém příletu do Prahy.

Jaký byl let z Česka do Albánie?

V Bosně jsou vysoké kopce, tak se nedá letět přímo. Zvolili jsme tedy let přes Alpy, přes Štýrský Hradec, poté přes Slovinsko na pobřeží Chorvatska. A od Zadaru jsme letěli nad mořem, asi třicet kilometrů od břehu, což pro nás bylo trochu nezvyklé. Přece jenom jsme suchozemci. A pak přes Dubrovník, kde jsme natankovali. A pak už to byla jen hodina do Tirany.

V Albánii jste pak spolupracovali s místními nebo i zahraničními týmy?

Potkali jsme se tam s Holanďany, kteří tam mají dva vrtulníky, Chinooky. Jeden z nich byl ale zrovna porouchaný. Nic jiného tam zrovna nehasilo. V jednu chvíli tedy hasily tři vrtulníky, chvílemi pak i jeden.

Jak rozsáhlé požáry jste viděl, když jste dorazili na místo?

S nadsázkou se dá říct, že hoří celá jižní Evropa. Albánie je hornatá. Dva měsíce tam nepršelo, takže je obrovské sucho. Navíc fouká vítr, když tedy pak vznikne požár, tak je to v tomto období těžko uhasitelné. Dokonce jsme se dozvěděli, že ohně zakládají i žháři. Nebo si lidé vypalují políčka a od toho vznikne požár. Několik místních kvůli tomu zatkli.

Ve kterých částech Albánie jste požáry hasili vy?

V horách i u moře. Například u města Vlora, což je rekreační oblast, a pak severně kus od Tirany u města Kukës, tedy poblíž kosovských hranic.

Jak probíhalo samotné hašení?

V půl šesté jsme vstávali. Udělal se plán, kde se bude hasit. V sedm jsme občas stihli snídani a pak jsme vyrazili. Jeden den jsme pracovali až třeba do devíti do večera, do tmy. Létal jsem s vrtulníkem Bell 412. Vodu na hašení jsme nabírali z vodní plochy do vaku, celkem dva tisíce litrů vody, a tu jsme poté vypouštěli nad požářištěm. Voda se shazuje hlavně na linii požáru, aby se nešířil dál.

Jak rizikové je létat s vrtulníkem nad požárem?

Z létání to patří k nejnebezpečnějším věcem, protože se létá v teplém vzduchu. Hrozí, že kouř vnikne do motoru a ten pak následně selže. A celé to probíhá ve vysokých teplotách, což je i diskomfort pro posádku.

Byly požáry, když jste ve čtvrtek odlétal, pod kontrolou?

Jak říkám, je tam obrovské sucho, vysoké teploty a vítr. Shodou okolností byly na severu Albánie silné bouřky, což některé požáry uhasilo. Ale teď (ve čtvrtek odpoledne) cestou zpátky do Česka jsme se dozvěděli, že kolegové vyráží na to stejné místo.

