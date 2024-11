Hradní stráž dostane na nákupy dvojnásobek. To chtějí obrněné vozy? diví se poslanec

Nejdřív 136 milionů korun, pak 284 milionů. Ačkoliv armáda v dalších letech tolik investovat nebude, Hradní stráže a vojenské kanceláře prezidenta se to netýká. Ministerstvo obrany jim mezi roky 2025 a 2026 dopřeje více než stoprocentní nárůst peněz na investice. Pořizovat se bude nová výzbroj či automobily, v plánech je i rekonstrukce památkově chráněných objektů na pražských Hradčanech.

Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta hlídá Pražský hrad, lánský zámek či doprovází státní návštěvy. Kolik lidí nyní celkově u útvaru působí a kolik jich schází, však tají. "Toto je citlivá informace, kterou vám z bezpečnostních důvodů nemůžeme sdělit," řekl mluvčí Hradní stráže Jiří Havel. Podle dostupných údajů by nicméně měla mít zhruba tisícovku zaměstnanců.

I přestože se hradní jednotka snaží některé informace tajit, v posledních dnech se začalo diskutovat o jejím rozpočtu. Členy sněmovního výboru pro obranu zaujalo, jak mají stoupnout její investice. V příštím roce na ně má mít podle informací pro poslance 136 milionů, v roce 2027 už 284 milionů.

"Budou se tam kupovat obrněné vozy?" ptal se například člen SPD Radovan Vích. "Bylo nám přislíbeno, že bude navýšení patřičně zdůvodněno," řekl šéf výboru a exministr obrany Lubomír Metnar (ANO) s tím, že čekají na vysvětlení od ministerstva.

"Pokud se v minulosti dlouhé roky do modernizace toho, co mají v užívání, neinvestovalo, tak přisel čas investovat i do nich. To je běžná věc," bránila strážce Pražského hradu a jejich plánované výdaje ještě na jednání výboru ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Jak zjistilo Aktuálně.cz, velkou část investic jednotka propojená s Vojenskou kanceláří prezidenta republiky vynaloží v roce 2026 na nákupy. "V oblasti movitého majetku plánujeme v roce 2026 výdaje přibližně za 114 milionů," prohlásila mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková. "Záměrem je pořízení výzbroje a výstroje příslušníků či automobilové techniky," upřesnila.

Peníze půjdou i na stavební práce. Mluví se o budování nového traktu v kasárna v pražské Loretánské ulici či zpracování projektové dokumentace na kancelářskou budovu v Kanovnické. "Při plánování těchto investic je nutné zohlednit umístění objektů v historickém centru Prahy a s tím spojených vyšších nákladů," odkazála Cigánková na vyšší ceny materiálů s ohledem na požadavky památkářů.

Razantní růst hradních investic je v kontrastu s trendem ve zbytku armády. Její rozpočet sice v přespříštím roce naroste na 160 miliard, jeho investiční část ale bude oproti letošnímu roku o několik miliard nižší. "Je to kvůli nutnosti částečně restrukturalizovat rozpočet ve prospěch provozních výdajů - o novou techniku je potřeba také řádně pečovat," vysvětlila Černochová.

Podle ministerských předpokladů by se investice armády měly vrátit na letošní úroveň až v roce 2027. To má být celkový český obranný rozpočet 168 miliard, na nákupy by měli mít úředníci vyčleněno 74 miliardy korun.

