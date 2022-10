Hoteliér se pokusil uplatit politiky, aby kvůli zahrádkám rozbili koalici v Praze

Pražský hoteliér Petr Bauer má zaplatit 18,75 milionu korun za podplácení Jiřího Koubka a Radka Vondry (oba TOP 09), kteří byli v té době zastupiteli hlavního města. O peněžitém trestu zatím nepravomocně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Bauer měl nabídnout politikům úplatky s tím, že podpoří výměnu pražské koalice. Důvodem byla hoteliérova nespokojenost se záměrem omezit restaurační předzahrádky.

Bauerova rodinná firma Bauer Hotel Group provozuje hotely U Prince na Staroměstském náměstí, U Zlatého stromu v Karlově ulici a Iron Gate Hotel v Michalské ulici. Bauer podle rozsudku nabídl Koubkovi milion korun Vondrovi za stejným účelem předal obálku s 200 tisíci korunami, což zaznamenala policie.

Předseda soudního senátu Lukáš Svrček v odůvodnění uvedl, že korupční případy jsou obvykle obtížně prokazatelné, v tomto případě však byla vina dokázána jednoznačně. "Soud nemá absolutně žádné pochybnosti o tom, že se ta trestná činnost stala," řekl. Kromě peněžitého trestu rozhodl také o propadnutí 200 tisíců korun, které Bauer předal Vondrovi.

Bauerův advokát Richard Čičko v závěrečné řeči uvedl, že v případě setkání s Koubkem jde o tvrzení proti tvrzení a obžaloba pokus o úplatek neprokázala. U schůzek s Vondrou podle něj byla první z nich i podle výpovědi politika pouze obecným setkáním bez jakýchkoliv závěrů. V případě druhé schůzky pak podle advokáta Bauer skutečně Vondrovi obálku předal, ale peníze myslel jako dar politické straně, byť nešťastně provedený, a úmyslný trestný čin uplácení tak nespáchal.

Soud: Podplácení bez jakýchkoliv pochybností

Soudce argumentaci odmítl s tím, že celá situace měla vývoj, schůzky spolu vzájemně souvisely a nedají se posuzovat samostatně. Z výpovědí svědků, odposlechů a dalšího dokazování podle Svrčka bez jakýchkoliv pochybností vyplynulo, že šlo o podplácení. "Málokdy se tento trestný čin podaří důkazně zadokumentovat tak, jako tomu bylo v tomto případě," dodal.

Advokát rozporoval také výši peněžitého trestu, kterou státní zastupitelství původně navrhlo na 25 milionů korun. Čičko to označil za exemplární trest. Soud částku stanovil o něco níže, nicméně i tak poměrně vysoko. Svrček uvedl, že výše vycházela ze standardního výpočtu a z majetkových poměrů obžalovaného, které i přes argumentaci advokáta nelze označit za standardní, a částka tak není likvidační. Je podle něj nutné vzít v potaz i to, že je to trest jediný a není doplněn například podmínkou. Nelze tak mluvit o exemplárním trestu, uvedl.

V dřívější výpovědi Koubka padlo jméno Jiřího Fremra, bývalého asistenta předsedy pražské TOP 09 Jiřího Pospíšila. Podle Koubka hoteliér na schůzce řekl, že ho pozval právě na Fremrovo doporučení. Bauer minulý týden řekl, že se na politiky obrátil na doporučení známého, Fremra nicméně zběžně zná a konzultoval s ním i předání peněz jako sponzorského daru.

"Přišli jsme podpořit rozpad vládnoucí koalice"

Petr Bauer na sebe upozornil v prosinci 2019, když na jednání zastupitelstva Prahy 1 docházel s desítkami převážně svalnatých mužů s krátkým sestřihem a v tmavém oblečení. Tvrdili, že přišli podpořit rozpad koalice. Někteří zastupitelé jejich přítomnost kritizovali a považovali ji za formu nátlaku či zastrašování.

Koalici v Praze 1 tehdy tvořilo uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL), Praha 1 sobě, Piráti a Zelení pro jedničku. Radní zvažovali, že by kvůli častému rušení nočního klidu zrušili výjimku pro restaurační předzahrádky, které by tak musely zavírat v deset hodin večer. S tím majitelé restaurací nesouhlasili.

Tři zástupci uskupení My, co tady žijeme v čele s Petrem Hejmou (STAN) poté náhle vypověděli koaliční smlouvu a dohodli se na koalici s ODS, TOP 09 a ANO. Starostou se namísto Pavla Čižinského (Praha 1 sobě) stal právě Hejma. Toho Bauer označil za jediného, který je s restauratéry ochotný diskutovat. Hejma tehdy řekl, že má na předzahrádky podobný názor jako restauratéři.