Padesátka svalovců přišla podpořit rozpad koalice. Cítil jsem se stísněně, říká radní

Na úterní jednání zastupitelstva Prahy 1 dorazila asi padesátka neobvyklých návštěvníků - převážně urostlých svalnatých mužů s krátkým sestřihem a v tmavém oblečení. Tvrdili, že přišli podpořit rozpad koalice, která chce zrušit výjimky pro noční provoz předzahrádek. Někteří zastupitelé uvedli, že jejich přítomnost jim nebyla příjemná a považují ji za formu nátlaku či zastrašování.

Zhruba padesátka mužů, kteří se hlásí k tzv. Asociaci zaměstnanců a provozovatelů v pohostinství Poho, si sedla v sále paláce Žofín na místa určená pro veřejnost a poslouchala jednání zastupitelstva. Vydržela celou dobu a pak v poklidu odešla. Přestože nedělali žádný rozruch, kvůli své vizáži poutali pozornost.

"Rozhodně jsem neměl příjemný pocit, když mě obklopovalo padesát svalovců. V tu chvíli jsem se cítil opravdu stísněně. Ale zpětně mi takovéhle ukázky síly připadají spíše úsměvné, než že bych z toho měl jiný pocit, než že to je úplná lidská hloupost," říká radní David Skála (Praha 1 sobě). Uznává však, že se skupina chovala slušně a nijak průběh jednání zastupitelstva nerušila.

Předseda spolku Petr Bauer tvrdí, že cílem jejich účasti na zasedání nebylo nahnat někomu strach. Pouze prý přišli podpořit rozpad vládnoucí koalice. Tu dosud tvoří uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL a nestraníci), Praha 1 sobě, Piráti a Zelení pro jedničku. Uskupení My, co tady žijeme ale v pondělí oznámilo, že koaliční smlouvu vypovídá. Úterní jednání bylo první, které se od té doby konalo.

Spolek Poho, který sdružuje provozovatele v pohostinství, je velkým kritikem současného vedení radnice. Vadí mu především to, že městská část usiluje kvůli častému rušení nočního klidu o to, aby po desáté hodině večerní nebylo povolené mít otevřené předzahrádky. Od případné nové koalice si slibuje, že by mohla být v této otázce k provozovatelům restaurací shovívavější.

Jen pár z nich tvořili vyhazovači, hájí se šéf spolku

Politolog Jan Charvát z Fakulty sociálních věd UK, který se zaměřuje na politický extremismus, však před podobnými akcemi varuje. "Takovýhle typ hromadného příchodu lidí, kteří všichni vypadají jako mladí sportovci, prostě vždycky evokuje určitý nátlak, o kterém si myslím, že do standardní politiky prostě nepatří," říká Charvát.

Připomíná spolek Slušní lidé, který se snažil podobným způsobem vyvíjet nátlak na brněnské politiky. Během loňského roku pak někteří jeho členové bránili v Divadle Husa na provázku uvedení hry Naše násilí, vaše násilí.

Předseda Bauer však takovou kritiku nechápe. Ve skupině podle něj byli provozovatelé podniků, kuchaři a číšníci. Jen pár z nich tvořili vyhazovači. "Člověk v saku v kuchyni není a nevaří. V kuchyni a gastronomii takoví lidé jsou. Mně to přijde jako diskriminace. Člověk nemá vlasy, je silnější postavy, tak je tím pádem hned rváč a máme se ho bát? Přijde mi to směšné," diví se Bauer.

Podle politologa Charváta je v pořádku, když přijdou na jednání zastupitelstva lidé s různými názory. Upozorňuje však, že členové spolku spíše připomínali nátlakovou skupinu, kterou tam někdo přivedl, aby vytvořili atmosféru, ve které se budou politici bát o některých věcech rozhodovat. "Když vytvoříte velkou skupinu lidí, kteří budou mít podobně jednotný vzhled, jaký tihle lidé mají, tak prostě budou působit nepřátelsky. To není o předsudcích, to je o tom, jak na vás tito lidé působí," vysvětluje Charvát.

Na jednání zastupitelstva se objevili i lidé s transparenty "Řekněte NE náckům na Praze 1" a "Starosta Nacižinský". Bauer však tvrdí, že ti ke spolku Poho nepatří. "Ti nebyli od nás. Těch skupin tam bylo více. My jsme si tam přišli vyloženě sednout a poslechnout si, co se bude dít. Bylo to poklidné vyjádření podpory pro konec koalice," vysvětluje.

Přítomnost spolku Poho přesto kritizoval starosta městské části Pavel Čižinský (Praha 1 sobě). "Takové zastrašovací praktiky patří hluboko do mafiánské minulosti. Na zastupitelstvo musí mít beze strachu přístup i rodiny s dětmi a kdokoliv z běžných lidí. Proto doufám, že už nikdy nebudeme mít zastupitelstvo, v němž jakákoliv opoziční nebo koaliční strana bude mít 'podporu' holohlavých svalovců," napsal starosta na Facebooku.

Místostarosta obavám o zahrádky rozumí, svalovci ho překvapili

Muži se na jednání zastupitelstva hlasitěji projevili pouze jednou, a to při oznámení konce koalice. Od případné nové koalice, která se rýsuje, si slibují, že nebude podporovat zavírání předzahrádek po 22. hodině.

Současný místostarosta Petr Hejma (My, co tady žijeme / STAN) je podle nich jediný, kdo je s nimi ochotný na toto téma diskutovat. Hejma je jeden ze tří lidí, kteří koaliční smlouvu vypověděli.

I jeho však v první moment přítomnost několika svalovců překvapila. "Když jsem tam přišel, tak mě to poměrně vyděsilo, protože jsem si říkal, ke komu patří a jakou tam mají misi. Ale chovali se velmi distingovaně, takže mě to přestalo znepokojovat," říká Hejma.

Místostarosta má na zákaz předzahrádek podobný názor jako restauratéři, s předsedou spolku opakovaně jedná. Podle Hejmy není namístě plošně omezovat provoz všech předzahrádek, ale je třeba se vypořádat s těmi, jejichž hosté noční klid porušují.

Přesto mu nepřišlo vhodné, jaká skupina lidí přišla případnou novou koalici, jejíž součástí by Hejma byl, podpořit. "Objektivně taková skupina lidí vzbuzuje přirozený respekt a může vzbudit obavy. Takže v tomhle směru mi to vhodné nepřišlo," připouští Hejma.

Zavírat úplně všechny předzahrádky po 22. hodině však nechce ani radní Skála. Pouze to považuje za počáteční stav, který má usnadnit život místních v centru metropole. Když by skutečně začal zákaz platit, mohli by si jednotliví provozovatelé požádat o výjimku. Tam, kde by nedocházelo k rušení místních, by tak lidé na předzahrádkách mohli popíjet i v noci. Případný zákaz ale není v rukou radnice, která změnu pouze připomínkuje. Rozhodující slovo bude mít magistrát.