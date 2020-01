Svalovci jdou opět na radnici. Tentokrát se oblékneme tak, aby se nás nebáli, říkají

Skupina převážně svalnatých a holohlavých mužů, která upoutala pozornost, když v prosinci dorazila na jednání zastupitelstva Prahy 1, se na něm znovu objeví v úterý, kdy by měla skončit koalice vedená starostou Pavlem Čižinským (Praha 1 sobě). Jejich šéf Petr Bauer prohlásil, že tentokrát udělají všechno pro to, aby nepůsobili jako mafiáni nebo že důvodem jejich návštěvy je někoho zastrašovat.

Úterní návštěva členů spolku Poho, který sdružuje provozovatele a zaměstnance v pohostinství v centru Prahy, by měla být výrazně odlišná od té prosincové, kdy rovněž dorazili na jednání zastupitelstva Prahy 1. Tehdy se jednalo o skupinu zhruba padesáti urostlých, svalnatých mužů, z nichž řada měla na sobě tmavé sportovní oblečení.

Předseda spolku Petr Bauer nyní tvrdí, že skupina udělá všechno pro to, aby v očích některých radních nevzbuzovala obavy. Členové spolku se sice na prosincovém jednání nijak neprojevovali, podle starosty Čižinského šlo ale o zastrašovací praktiky, které patří hluboko do mafiánské minulosti.

"Přijdeme v mnohem menším počtu než minule, aby se pan Čižinský nebál, že jsme nějací gauneři," vysvětluje Bauer, podle kterého z jím vedeného spolku dorazí asi deset lidí. "Snažili jsme se zvolit takové řešení, aby to pana Čižinského neuráželo, aby se nemusel bát a aby o nás nikdo nepsal, že jsme nátlaková organizace," vysvětluje Bauer.

Tentokrát by tak ve skupině měly být i ženy, které v centru metropole pracují jako servírky. Změní se také vizáž urostlých mužů. "Nevím proč, jestli jsou teda tepláky zakázané, ale poprosil jsem je, aby se slušně oblékli. Budou mít košile a džíny. Reaguji na všechno, co bylo použito proti nám. Snažím se, abychom tabulkově zapadali do profilu občana Prahy 1," říká Bauer.

Spolek chce žádat od starosty omluvu

Na úterním mimořádném jednání zastupitelstva Prahy 1 se bude projednávat odvolání starosty Pavla Čižinského a zbývajících radních a volba nového vedení městské části. Bauer by rád k některému z projednávaných bodů vystoupil s interpelací na starostu Čižinského. Bude požadovat omluvu za jeho výroky, ve kterých spolek Poho obvinil z toho, že na prosincovém jednání přišli některé zastupitele zastrašovat. Redakce Aktuálně.cz se na Čižinského obrátila s tím, jestli zvažuje omluvu, do vydání textu však nereagoval.

Radní David Skála (Praha 1 sobě) po prosincovém jednání prohlásil, že přestože se skupina chovala slušně a jednání nijak nenarušovala, měl z jejich přítomnosti stísněný pocit. Politolog Jan Charvát z Karlovy univerzity, který se zaměřuje na politický extremismus, akci rovněž odsoudil. "Takovýhle typ hromadného příchodu lidí, kteří všichni vypadají jako mladí sportovci, prostě vždycky evokuje určitý nátlak, o kterém si myslím, že do standardní politiky prostě nepatří," prohlásil Charvát.

Předseda spolku Bauer tehdejší i nynější návštěvu jednání zastupitelstva vysvětluje tím, že provozovatelé a zaměstnanci restaurací chtějí jen podpořit zánik stávající koalice. Vadí jim plánovaný krok radnice Prahy 1, která požadovala kvůli častému rušení nočního klidu, aby po desáté hodině večerní nebylo povolené mít otevřené předzahrádky. Od nové koalice si slibují, že bude k jejich podnikání shovívavější.

Stávající místostarosta Petr Hejma (My, co tady žijeme / STAN), který by se měl po úterním jednání zastupitelstva stát starostou, má skutečně na zákaz podobný pohled jako spolek Poho. Podle něj je namístě se vypořádat s problémovými provozovateli a ne zahrádky po desáté večerní plošně zavírat.

Ani Praha 1 sobě však nechtěla zahrádky v noci úplně zakázat. Byl by to pouze počáteční stav. Poté, co by plošný zákaz začal platit, by si mohli jednotliví provozovatelé požádat o výjimku. Tam, kde by nedocházelo k rušení místních obyvatel, by lidé na předzahrádkách mohli popíjet i v noci.

Čižinský: Hrozí návrat starých struktur, je to podraz, šlápl jsem na hejno kuřích ok