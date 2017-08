Zeman, Drahoš i Horáček se shodli: Babiše bychom jmenovali premiérem i v případě trestního stíhání

před 13 minutami

Andreje Babiše by i v případě jeho trestního stíhání jmenovali premiérem prezidentští kandidáti Michal Horáček, Jiří Drahoš i stávající prezident Miloš Zeman. Drahoš si nicméně podle svých slov nedokáže představit, že by se člověk obviněný z trestného činu o post ucházel. Horáček zdůvodnil své rozhodnutí tím, že by musel ctít presumpci nevinny. "Ručím však za to, že bych mu v rámci svých pravomocí jeho plány důsledně a energicky hatil," dodal.

Doporučujeme

Praha - Prezidentský kandidát Michal Horáček by v případě svého zvolení jmenoval Andreje Babiše premiérem i v případě, že by šéf hnutí ANO čelil trestnímu stíhání. Podle svých slov tím ctí presumpci nevinny, řekl Horáček deníku Aktuálně.cz. Nedovedu si představit, že by se o funkci premiéra hlásil někdo obžalovaný, říká Drahoš číst článek "Navzdory všemu, co si o něm myslím, navzdory všem nehorázným skandalizacím, jimž mě ve svých novinách vystavil, navzdory tažení proti malému podnikání a zejména navzdory nedohledné hrozbě, kterou představuje - ano. A to proto, že bych byl vázán nejvyšším zájmem, kterým je zájem právního státu. V tom musí platit, že kdo není odsouzen, je nevinný. Z toho nelze dělat žádné výjimky, šeredně by se nám všem vymstilo, kdyby názor jakéhokoli prezidenta byl nad zákonem," uvedl Horáček. "Osobně Vám však ručím za to, že bych mu v rámci svých pravomocí jeho plány důsledně a energicky hatil. Moc toho neumím, ale jedno jo: Poznám falešné hráče a umím s nimi nakládat," dodal. Průzkumy favorizovaný Jiří Drahoš se nedávno vyjádřil ke jmenování s citelnou nelibostí. "Vůbec si nedovedu představit, že by se osoba obžalovaná z trestného činu ucházela o funkci premiéra," napsal čtenářům v on-line rozhovoru pro IHNED.cz. Připustil však, že pokud by hnutí ANO získalo potřebnou většinou křesel v Poslanecké sněmovně, neměl by jinou možnost než Babiše premiérem jmenovat. Babiš: Já ten projekt dělat nechtěl. Čapí hnízdo je Kubiceho zpráva 2, ale já se jich nebojím číst článek Se jmenováním policií obviněného premiéra by ostatně neměl problém ani současný prezident Miloš Zeman. Vzkázal to prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka. "Po volbách, které vyhraje ANO, vypukne brutální nátlaková kampaň ve stylu 'prezident nesmí jmenovat obviněného premiérem!'," napsal na Facebook mluvčí, poté Aktuálně.cz potvrdil, že Zeman jmenuje premiérem toho, kdo volby vyhraje - tedy pravděpodobně Babiše.

Související