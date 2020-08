Elischer jí zvýšil trest za to, že prý odmítla dát úplatek. Obrátila se do Štrasburku

Vietnamka, která byla v Česku jako uprchlá odsouzena za podíl na obchodu s drogami a jíž soudce pražského vrchního soudu Ivan Elischer v březnu 2018 zvýšil trest o 15 měsíců na pět let, se minulý měsíc obrátila na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Elischer byl totiž den po zpřísnění trestu zatčen a obviněn, že za úplatky dával nižší tresty. Těm, kdo odmítli, trest naopak zvýšil.

Žena se od té doby snaží, aby tuzemské soudy její případ znovu projednaly, neuspěla ale u Nejvyššího ani Ústavního soudu. Píšou o tom středeční Hospodářské noviny.

"Napadáme rozhodnutí všech českých soudů, že nebylo dodrženo právo na spravedlivý proces," řekl deníku advokát odsouzené Petr Václavek. Žena již v dovolání, které podala krátce po zatčení Elischera, poukázala na to, že je stíhán v souvislosti s manipulací s rozsudky. A že je pravděpodobné, že zmanipuloval i ten její. Jistě to ale nevěděla, protože obvinění ani obžaloba nebyly veřejně k dispozici.

Nejvyšší soud ale dovolání odmítl. V odůvodnění uvedl, že obvinění vycházejí pouze z mediálních informací a nerespektují ústavně zakotvenou zásadu presumpce neviny. Jak Ústavní, tak Nejvyšší soud argumentovaly i tím, že není doloženo, že obvinění soudce Elischera souvisí se zvýšením trestu pro vietnamskou ženu. Václavek tehdy poukázal, že soudy si obžalobu v případě soudce Elischera ani nevyžádaly.

"Ta zmanipulování rozsudku, jejž Elischer nad Vietnamci vynesl, detailně popisuje - jejich jednání bylo zaznamenáno v policejních odposleších. A část z nich citoval i Nejvyšší soud, když řešil Elischerovu stížnost proti stíhání. A je nepochybné, že se týkají právě případu Thi Bich Dan N.," píšou Hospodářské noviny.

Advokát Václavek se obžalobu Elischera oficiálně snažil získat sám. Jenže soudkyně Veronika Cukerová, jež případ Elischera a pěti obžalovaných Vietnamců řeší, mu ji odmítla poskytnout a nedovolila mu ani nahlédnout do spisu. Argumentovala tím, že nejsou účastníky řízení.

Rozsudek až za několik let

Pravomocný rozsudek se dá ale podle deníku očekávat až za několik let. Až poté by mohla žena požádat o obnovu řízení. Václavek doufá, že Evropský soud pro lidská práva rozhodne dřív a donutí české soudy případ jeho klientky otevřít i bez čekání na pravomocný verdikt nad Elischerem.

Elischer je obžalovaný mimo jiné z toho, že ovlivňoval rozhodování svého senátu ve prospěch některých stíhaných Vietnamců, kteří mu za to platili. Za zneužití pravomoci a přijímání úplatků mu hrozí až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku. Až do pravomocného skončení stíhání nesmí soudit. Vinu odmítá, policii už dříve označil za neobjektivní a podjatou.