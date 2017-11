Kdo je tajemný kandidát na Hrad? Poslanecké podpisy získal i dosud neznámý člověk, Tonda Blaník mlčí

před 24 minutami

Mirek Topolánek zřejmě není posledním překvapením prezidentských voleb. Do boje o Hrad se přihlásil i jeden neznámý kandidát, který se prokázal podporou 20 poslanců.

Praha - Mohlo by se zdát, že sestava uchazečů o Hrad je po oznámení kandidatury expremiéra Mirka Topolánka kompletní, kartami ale může zamíchat ještě jeden neznámý kandidát. Vnitro nechce prozradit, o koho jde, a politici tápou.

Ukázalo se, že vnitru archy s podpisy předalo už devět lidí. Miloš Zeman, Jiří Drahoš a Michal Horáček se prokázali podporou občanů, Marek Hilšer a Pavel Fischer donesli podpisy senátorů a čtyři uchazeče podpořili poslanci. Známá jsou však jména jen tří z nich - Petra Hanniga, Jiřího Hynka a Vratislava Kulhánka.

Kdo je tajemným posledním kandidátem, vnitro zatím sdělit nemůže. "Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů je takové, že my to můžeme zveřejnit, když máme souhlas toho kandidáta. Ten my nemáme, tím pádem informaci o nich můžeme zveřejnit až po registraci kandidátní listiny 24. listopadu. Dřív to bohužel nebude," sdělila Aktuálně.cz Klára Pěknicová z ministerstva vnitra.

Tajemný uchazeč o Hrad přitom mohl sehnat buď podpisy končících poslanců, které by ale musel odevzdat do 25. října, nebo těch nových.

Z dosud ohlášených kandidátů sháněl podpisy ve sněmovně bývalý poslanec za Věci veřejné Otto Chaloupka, ten ale redakci sdělil, že boj o Hrad vzdává.

Podpisy mezi poslanci sbírala i bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská, která kandidaturu ohlásila minulý týden, nebo monarchista Emil Adamec. Ani oni se ale neregistrovali.

"Na ministerstvu vnitra jsem ještě nebyla. Ale chystám se tam zítra," řekla Aktuálně.cz Holovská. Odmítla ale potvrdit, zda se jí potřebné podpisy zákonodárců podařilo shromáždit. Odevzdat je musí do úterních 16 hodin.

"Nestihl jsem získat dostatek podpisů," reagoval Emil Adamec.

Jasněji o tom, kdo tajemným kandidátem může být, nemají ani v dalších stranách. "Nevím, po mně nikdo nic nechtěl," reagoval předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský řekl, že i za Starosty přišli někteří uchazeči o Hrad, šlo však pouze o již známé kandidáty. "Odmítli jsme je s tím, že již podporujeme pana Jiřího Drahoše," dodal Farský.

Také v SPD popírají, že by mohlo jít o podpisy pod kandidaturou šéfa hnutí Tomia Okamury. Ten ostatně po pondělním jednání se Zemanem řekl, že se o Hrad ucházet nebude.

Piráti zopakovali, že jejich klub v prezidentských volbách nikoho nepodpořil. "Myslím si, že nikdo od nás nic nepodepsal," prohlásil poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Není tak vyloučeno, že svou recesistickou "předvolební prezidentskou kampaň" dotáhne do absurdního konce populární seriálový lobbista Tonda Blaník. "Do 16 hodin 7. listopadu, kdy je termín pro odevzdání kandidátní listiny, se nebudu k ničemu vyjadřovat. Tonda Blaník," předal Aktuálně.cz vzkaz seriálového lobbisty scenárista Tomáš Hodan.