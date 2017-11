Drahoš: Z Babiše obavy nemám, ANO je součástí systému. Okamura říká jen věci, s nimiž nesouhlasím

před 50 minutami

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš se stále důrazněji vymezuje proti nynějšímu prezidentovi Miloši Zemanovi, který bude jeho hlavním soupeřem v boji o Hrad v lednu roku 2018. "Prezident by neměl lidi nálepkovat, ale naopak by měl lidi spojovat, reprezentovat důstojně Českou republiku, deklarovat nezbytnost členství v EU a NATO," říká Drahoš v rozhovoru pro Aktuálně.cz. V pátek dopoledne přinesl bývalý šéf Akademie věd na ministerstvo vnitra podpisy nutné pro kandidaturu na hlavu státu. Potřeboval minimálně 50 tisíc podpisů, odevzdal jich 142 157.

Občas slyším na vaši adresu výtku, že byste měl být ve svých názorech konkrétnější. Slýcháte také tuto kritiku? A nevyjadřujete se někdy přece jen moc obecně?

Samozřejmě to slýchám. Zábavné je, že to někdy slyším od lidí, se kterými jsem docela v kontaktu. Píši jim, že jsem se k tomu či onomu problému vyjádřil, že na mém webu můžou najít odkazy na novinové články, kde se k různým problémům konkrétně vyjadřuji. Vznikla taková fáma, a já věřím, že ji moji protivníci s chutí přiživují, že Drahoš nemá žádný názor, že se k ničemu nevyjadřuje. Jsou lidé, kteří tuto fámu opakují a bezmyšlenkovitě ji papouškují, stejně jako opakují, že sem chci přivést milion migrantů. Což je nesmysl.

Přijde mi ale, že kritiku ohledně své nekonkrétnosti vnímáte a snažíte se v poslední době vyjadřovat jasněji.

Je to jistá strategie. Vystřílet si všechno hned na začátku není moc dobré.

Například váš protikandidát Michal Horáček tento týden prohlásil, že u dalších kandidátů neviděl žádný program. Čímž chtěl patrně "zaútočit" i na vás. Máte program?

Program mají mít politické strany, prezident má mít vize. Já o těch vizích mluvím a budu je dál rozvíjet.

Nesmírně důležité bude patrně to, jaký názor bude mít příští prezident na šéfa ANO a vítěze voleb Andreje Babiše, který bude patrně hodně ovlivňovat budoucnost naší země. Nemálo lidí jej ale vnímá jako hrozbu. Máte také obavy?

Osobně nemám z Andreje Babiše žádnou obavu. Respektuji výsledek voleb, kdy jeho hnutí ANO s poměrně velkou převahou volby vyhrálo. Nesouhlasím ale s tím, že by ANO bylo nějaká nesystémová strana, Andrej Babiš a jeho hnutí jsou už čtyři roky součástí systému, takže klišé o tom, že vyhrává antisystémová strana, není pravdivé. Zároveň by se ale takzvané tradiční strany měly zamyslet nad tím, proč je lidé nevolili, proč jsou znechuceni situací.

Proč podle vás?

Jeden důvod je nekultivovanost na politické scéně, velmi špatná úroveň debaty. Lidé už nechtějí slyšet vzájemné osočování a mají pocit, že když budou volit novou stranu třeba typu hnutí ANO, že to bude lepší. Proto by se strany měly samy zamyslet nad tím, jak politiku dělají.

Andrej Babiš jako velký podnikatel a druhý nejbohatší člověk v zemi se ale přece jen může dostávat, a podle mnohých také dostává, do střetů zájmů. Kdybyste byl prezident, dokázal byste se ozvat proti chování Andreje Babiše?

Kdybych cítil tyto problémy, ozval bych se. Ale není rolí prezidenta, a už vůbec ne hlavní, aby hlídal střety zájmů. Od toho máme orgány, které by to měly kontrolovat.

Vláda by měla mít důvěru

Zatím má Andrej Babiš výraznou podporu prezidenta Miloše Zemana, který avizoval, že bude podporovat jeho menšinovou vládu, a to i za situace, kdy nezíská důvěru většiny Poslanecké sněmovny. Jak byste postupoval vy?

Jsem člověk, který je přesvědčený o tom, že vláda by měla mít důvěru Poslanecké sněmovny. Samozřejmě, není neobvyklým modelem ani menšinová vláda, ale i taková vláda by měla mít důvěru sněmovny. Očekávám, jak se bude situace vyvíjet. Byl bych nerad, kdyby tady také vládla dlouho vláda v demisi, není to dobré ani pro parlamentní demokracii, ani pro tuto zemi. Sám čekám, jak se situace vyvine. Byl bych ale rád, aby vláda, ať by byla jakákoliv, získala většinu ve sněmovně.

Je logické, že si nepřejete na Hradě nadále Miloše Zemana, jinak byste nekandidoval. Proč by už podle vás neměl zůstat prezidentem?

Jdu do této volby, abych vykonával funkci prezidenta tak, aby prezident konečně spojoval lidi, aby je nerozděloval, aby je nenálepkoval podle toho, zda zrovna souhlasí s jeho názorem. Lidé můžou mít různé názory, ale to neznamená, že se musíme nálepkovat a osočovat. Jdu do toho proto, aby tady byl prezident, který bude moderovat a kultivovat politickou scénu. Prezident by měl také důstojně reprezentovat tento stát i v zahraničí, v mém pojetí by měl prezident deklarovat jasné zakotvení České republiky v Evropě, nezbytnost našeho členství v EU, to, že garanci naší bezpečnosti může zajistit pouze naše spojenectví v rámci Severoatlantické aliance

Dalším výrazným hráčem se stává Tomio Okamura. O něm moc nemluvíte. Jaký je váš názor na něj?

Jeho strana přímé demokracie je z mého pohledu populistickou stranou, o tom není sporu. Idea přímé demokracie ano, můžeme se bavit o referendu, ale já jsem slyšel od Tomia Okamury jen věci, s kterými musím nesouhlasit. On říká: Vystupme z Evropské unie, vystupme z NATO. To by znamenalo vrhnout Českou republiku do vzduchoprázdna.

Kdyby kandidoval na prezidenta, myslíte, že by vám mohl ztížit zvolení?

Nechci spekulovat. Určitě by ubíral hlasy Miloši Zemanovi, ne ostatním kandidátům.

V posledních dnech se objevují spekulace, zda nebude kandidovat bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek. Bude, podle vás?

Nevím, nechci spekulovat. Čekám, jak se rozhodne.

A váš názor na něj?

Setkával jsem se s ním, když byl premiér, a potkali jsme se společensky i v posledních měsících.

Pokud by kandidoval, zkomplikoval by vám cestu ke zvolení? A jak jste ho hodnotil jako premiéra?

Pokud by se rozhodl pro kandidaturu, tak bych ho respektoval stejně jako jiné kandidáty. Otázkou je, jaká by byla jeho skupina voličů. Když byl premiér, tak jsme se na většině věcí domluvili. Stejně jako jiným premiérům, také panu premiéru Topolánkovi jsem musel řadu věcí vysvětlit, protože měli zkreslený pohled na Akademii věd, na vědu. Jsme ale ze stejného kraje, tak jsme se často domluvili jako chlapi z Moravy.

Prohlásil jste, že počítáte se slovními útoky na svou osobu, s různými pseudokauzami. Občas zaslechnu, zda není vaším slabým místem působení na Akademii věd třeba proto, že na vědu šly velké peníze a kdoví, jak to bylo s jejich rozdělováním… Nemáte nějaké kostlivce ve skříni?

Víte, většinou podobné poznámky vznášejí, možná cíleně, lidé, kteří nic nevědí o Akademii věd. Oni třeba nevědí, že předseda Akademie věd neřídí ústavy. Ústavy jsou samostatné jednotky, mají své vedení, svou radu. O financích, o politice, výzkumu, o tom si ústavy rozhodují samy. Lidé to mnohdy nevědí.