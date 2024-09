Spor o tři staleté mosty. Nahradí je beton, kritizují historici a píší dopis Peckové

Na svém místě stojí už po staletí, přesto zřejmě zmizí. Mosty v obcích Vlkančice, Pátek a Molitorov patří k historickým stavbám, které mají ustoupit rekonstrukci silnice. "Jsou naším kulturním dědictvím. Nerozumím, proč je nahrazovat betonovým prefabrikátem," říká sochař Kryštof Hošek, který kvůli tomu adresoval dopis hejtmance. Silničáři ale upozorňují, že zastavení prací by se mohlo prodražit.

Mosty ve Vlkančicích, Pátku a Molitorově ve Středočeském kraji jsou nenápadné stavby, kterých si by si běžný kolemjdoucí snad ani nevšiml. I tak ale může jít o jedny z nejstarších památek v okolí. "Některé z nich jsou z 18. století. Jsou to velmi staré technické památky, navíc hezké kamenné objekty, které jsou důležitým prvkem v krajině," říká historik Rostislav Švácha z Univerzity Karlovy, expert na architekturu 17. až 20. století.

Jenže stav trojice mostů je špatný, v případě Molitorova dokonce havarijní. Všechny by tak měly podle plánů silničářů jít v příštích letech k zemi. Most v Pátku, jehož původní konstrukci už dnes obklopuje vrstva betonu, by měla nahradit příští rok nová stavba. Podobný osud zřejmě čeká i most ve Vlkančicích. V Molitorově zase historickou stavbu vystřídá prostá roura v zemi - náhon, nad kterým vede, už je prakticky suchý.

Ačkoli jde i o stovky let staré stavby, ani jeden z těchto mostů není kulturní památkou. "Zapomnělo se na ně. Mosty jsou dané napospas dopravním odborům a silničářům a jejich historickou hodnotu nikdo neřeší, když se rozhoduje o způsobu jejich opravy. Proto každým rokem zaniká mnoho podobných staveb nejen ve Středočeském kraji," říká sochař Kryštof Hošek.

Před několika měsíci se mu povedlo zachránit před demolicí kamenný most z období baroka v jeho domovské Květnici. Nyní se snaží o to samé i u zmíněných třech mostů. Společně se zástupci klubu Za starou Prahu zaslal začátkem září otevřený dopis hejtmance Středočeského kraje Petře Peckové (STAN).

Iniciativu podpořil Mašín i Stropnický

Podepsaní požadují, aby její úřad zastavil veškeré projekční práce a další kroky vedoucí k odstranění mostů, podpořil jejich prohlášení za kulturní památku a zajistil rekonstrukci dle památkové péče.

"Jde o naše kulturní dědictví, odkazují k našim kořenům a jsou dokladem poctivé řemeslné umělecké práce. Nerozumím, proč mají tyto stavby zanikat a má je nahrazovat betonový prefabrikát," míní Hošek.

Iniciativu podpořily kromě několika odborníků a architektů i některé známé osobnosti - například člen odbojové skupiny bratří Mašínů Josef Mašín, bývalý senátor Martin Mejstřík nebo někdejší šéf Zelených Matěj Stropnický.

"Jedná se o jedinečné příklady historické mostní architektury, které u nás není mnoho. Zbourat je by bylo barbarství, jistě se dá najít jiná varianta, jak můstky ponechat a opravit a nový most postavit jinde," míní historik architektury Zdeněk Lukeš.

Sochař Hošek upozorňuje na to, že podobný osud už v minulosti potkal několik podobných staveb. Před devíti lety nahradila pískovcový most z první poloviny 19. století ve Vyšehořovicích u Prahy betonová stavba s typickým modrým zábradlím. Obdobně starý most v témže roce zbourali i ve Vrbčanech na Kolínsku.

"Středočeský kraj velmi náročně podporuje turismus, odkazuje na tradiční řemesla, lidovou architekturu, což je správné. Ale zároveň si nechává ničit historické stavby ve vlastnictví kraje a nahrazuje je betonem," dodává Hošek.

"To, co se projektuje jako náhrada mostů, jsou utilitární betonové stavby, které nemají žádnou estetickou hodnotu," přidává se historik Švácha, který je jako místopředseda klubu Za starou Prahu pod dopisem také podepsaný.

Památkovou ochranu si nezaslouží, míní silničáři

Silničáři takový pohled ale nesdílí. "Podle nás se nejedná o objekty, které by si zasloužily památkovou ochranu, ale o standardní konstrukce své doby," uvádí mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Upozorňuje na to, že se správa musí starat o asi 1860 mostů Středočeského kraje, z toho pět stovek klenbových. A dodává, že opravovat všechny historické mosty by mohlo stát kraj nemalé částky.

"Zařazení mostů mezi kulturní památky by způsobilo u mostů v Pátku a Molitorově, že bychom museli zastavit projekční práce těsně před dokončením. Jednalo by se tedy o zmařenou investici a nehospodárné nakládání s přidělenými penězi," dodává.

Proti zachování mostu v Pátku je i starosta obce Jiří Bulušek. Stavba je nejen v havarijním stavu, podle něj také představuje nebezpečí pro občany během povodní. "Most nemá možnost pojmout dostatek vody. Je překážkou na vodním toku," říká. Preferuje tak zbourání mostu a nahrazení betonovou konstrukcí.

Hejtmanka Petra Pecková míní, že do oprav mostů v majetku kraje je nutné investovat, musí se ale při tom respektovat historická a krajinotvorná hodnota.

Případ zmíněných tří mostů zatím řešit nebude. Dopis obdržela těsně před konáním posledního zastupitelstva v tomto funkčním období a podle ní tedy nebylo možné zařadit program na jednání. "Vzhledem k tomu bude problematiku řešit nové zastupitelstvo v příštím volebním období," uvádí.

Rada kraje se ale podle ní už problematikou zabývá. V květnu v reakci na případ z Květnice krajské správě silnic zadala, aby v budoucnu při přípravě projektů více zohledňovala historickou hodnotu mostů. Radní pro kulturu Václav Švenda má zase zajistit propojení informací mezi katalogem památek a krajským seznamem oprav mostů.

Mimo to letos v létě památkáři podnikli rozsáhlý průzkum mostů ve vlastnictví Středočeského kraje, na základě kterého má vzniknout seznam staveb, které jsou hodné památkové péče. Jednotlivé podněty chtějí probrat na jednání Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku, uvedla Alžběta Jankulíková ze středočeského pracoviště Národního památkového ústavu.

