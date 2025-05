Audit našel ve stavební digitalizaci 32 chyb. Bartoš za ně vinu odmítá

Digitalizace stavebního řízení měla zpoždění od samého začátku, ministerstvo pro místní rozvoj mělo jeho spuštění odložit. Na tiskové konferenci to při představení dokončeného auditu legislativní části řízení uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). Audit podle něj zjistil 32 klíčových problémů, řízení mělo například personální, zakázkové nebo projektové nedostatky.

Stavebníci a úředníci mají problémy s novým on-line systémem od jeho spuštění 1. července, přičemž úřady stále nedohnaly skluz, který kvůli tomu nabraly ve stavebních řízení. Konkrétní škody, které špatně fungující systémy mohly způsobit, známy nejsou. Z auditu vyplynulo, že by Česko mohlo v nejhorším možném případě kvůli špatně fungující digitalizaci přijít na základě sankcí z EU až o 13,7 miliardy korun z Národního plánu obnovy, ze kterého je financována. MMR ale soudí, že se tak nestane.

Kulhánek dnes uvedl, že odpovědnost zaměstnanců resortu za současný stav digitalizace bude v pracovněprávní rovině vyvozena v dalších týdnech a možnou trestněprávní odpovědnost bude řešit policie.

"Zásadní manažerská pochybení jsou myslím jednoznačná. Co se týče role jednotlivých pracovníků, tak ty státní tajemnice v následujících jednotkách týdnů budou probírat v rámci klíčových zjištění auditu. Bude záležet, jestli tu ti lidé dosud pracují, nebo ne. Nějaké vyvození odpovědnosti nyní nebudu předjímat," řekl Kulhánek. Technickou část auditu ministerstvo představí v červnu.

Legislativní část, kterou Kulhánek představil, zjistila 32 klíčových problémů. Mezi ty základní ministr zařadil nedostatečně vymezené standardy řízení, personální neobsazení klíčových pozic, zakázkové potíže nebo absenci kolaudace celého systému před spuštěním. Nevydařená digitalizace navíc měla podle něj od začátku zpoždění a ministerstvo mělo její spuštění odložit.

Bartošova předchůdkyně v čele resortu Dostálová v reakci k výsledkům auditu uvedla, že ji nepřekvapily. Podle ní vznikl za jejího vedení na ministerstvu tým, který měl digitalizaci na starost a fungoval, ale Bartoš vše zrušil a rozhodl se to udělat sám a lépe. "Nepovedlo se. Zodpovědnost prostě nese on," uvedla současná europoslankyně.

Bartoš si ale myslí, že jediné relevantní závěry budou od policie, na kterou se Piráti ve středu obrátili kvůli údajné nabídce od zástupce advokátní kanceláře Portos, která se na auditu podílí. Strana tvrdí, že jí nabídl vstřícnost k pirátským připomínkám či nahlédnutí do konečné verze auditu výměnou za to, že Piráti nebudou kancelář kritizovat. Portos odmítl, že by mohl ovlivnit auditní zprávu výměnou za cokoliv. Tvrzení Pirátů firma označila za pomluvu a bude se proti ní bránit.

"Pokud jsme takovou nabídku dostali my, je namístě se ptát, kdo další mohl obsah ovlivňovat. Podobným handlováním se z údajně nezávislého auditu stává nedůvěryhodný cár papíru," sdělil Bartoš. Současně uvedl, že zveřejněný audit vynechal nejen období Dostálové, ale chybí v něm i analýza kroků vlády od té doby.

Bartoše loni na podzim kvůli nedostatečně funkční digitalizaci odvolal prezident Petr Pavel na návrh premiéra Petra Fialy (ODS) z čela resortu, což vyústilo v odchod jeho strany z vládní koalice. Vláda po Bartošově odvolání rozhodla v dalším vývoji systému nepokračovat a vypsala na něj novou zakázku.

Kompletní a otestovaný nový systém digitalizace má být hotový do roku 2028. Do té doby mohou stavební úřady souběžně využívat původní lokální systémy a nové digitální systémy. Například stavební úřad v Mladé Boleslavi vidí nyní v on-line systémech posun k lepšímu, ale potíže přetrvávají. Podle stavebního úřadu v Hradci Králové přetrvávají třeba potíže s elektronickým nahlížením účastníků do spisů, nemožnost přiřadit dokumenty nebo problematické zakládání spisů.