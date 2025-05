Okamura je pravičák, já levičák, tvrdí Konečná. Nechce "řešit, jak přemýšlí chlap"

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a šéf SPD Tomio Okamura podobně ostře kritizují Evropskou unii i NATO a svými výroky se rovněž často strefují do Ukrajiny. Pokud jde o předvolební kampaň, obdobně poukazují také například na to, že v Česku jsou drahé potraviny, a nabízejí voličům řešení, jak je zlevnit. Přesto Konečná na dotaz Aktuálně.cz srovnání s Okamurou rozhodně odmítla.

Kateřina Konečná a Tomio Okamura jsou několik měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny především rivaly, kteří se v případě vlastního volebního úspěchu i úspěchu ANO budou patrně přetahovat o možnost s hnutím Andreje Babiše vládnout. Ovšem nejdřív se musí do sněmovny vůbec dostat, k čemuž má podle průzkumů veřejného mínění blíž Okamura než Konečná - byť i jejímu Stačilo! dávají průzkumy velkou naději.

V boji o voliče je zřejmé, že obě strany volí podobný slovník a někdy i metody, což se zatím naposledy ukázalo ohledně levných potravin. Jakmile Okamura oznámil, že rozjede lidové jarmarky, na kterých budou pod hlavičkou jeho SPD lidé moci nakoupit podstatně levnější produkty než v obchodech, zvedla následně téma drahých potravin také Konečná.

"Vzhledem ke kumulované inflaci více než 30 procent a bezprecedentnímu poklesu reálných mezd je i cena nejzákladnějších potravin pro mnohé domácnosti naprosto zásadní problém," stěžovala si Konečná před týdnem na tiskové konferenci. A oznámila, co její Stačilo! navrhne, pokud bude mít možnost ve sněmovně prosazovat své představy. Konečná tvrdí, že chce, aby v Česku existovala nulová daň z potravin na chléb, vejce, mléko, zeleninu, maso, tvaroh, mouku nebo brambory.

Když se jí Aktuálně.cz zeptalo, zda se přece jen "neinspirovala" levnými potravinami u SPD, reagovala ostrou kritikou jejího předsedy. "Tomio Okamura a SPD jsou ve sněmovně tři a půl roku a za celou tu dobu jsem neviděla jejich jeden jediný legislativní návrh na nulovou daň základních zdravých a českých potravin. Takže dělat někde trhy je určitě hezká marketingová akce, ale nám ve Stačilo! nejde o marketing," tvrdila Kateřina Konečná.

Stejně tak odmítla srovnání s Okamurou, pokud jde o politické směřování, byť skutečně v některých zásadních věcech mluví stejným slovníkem. Na připomínku, že budou patrně bojovat o podobné voliče, okamžitě začala kroutit hlavou. "Ne. Vůbec. Já jsem levičák, on je pravičák," ohradila se.

"SDP je pravicovou stranou, my jsme levicovou," prohlásila. A vzápětí si stěžovala na nadnárodní korporace, které podle ní vyvádí enormní zisky do zahraničí. Stejně se ovšem vyjadřuje o korporacích i Okamura.

Souboj těchto dvou politiků, kteří se obracejí především na naštvané, zklamané a mnohdy až apatické voliče, může dostat pořádně silný náboj po volbách. Ty totiž mohou dopadnout tak, že Andrej Babiš s ANO bude muset hledat pro podporu své případné vlády hlasy u Okamury nebo Konečné.

Ta se ale odpovědi na dotaz Aktuálně.cz, koho by si podle ní Babiš vybral, vyhnula: "Já jsem žena. To jsou dva chlapi. Nechtějte, abych řešila, jak přemýšlí chlap. Nevím. Já to občas nechápu ani doma," dodala s odkazem na svého manžela.