Analytik hájí Trumpa: To Evropa je s Putinem mimo. Když to letos neskončí, bude zle

Přestože se Ukrajina s Ruskem po prvních přímých jednáních nedohodly na příměří, někteří američtí analytici považují poslední vývoj za nadějný. Peter Slezkine z washingtonského Stimsonova centra tvrdí, že konflikt s velkou pravděpodobností může skončit ještě letos.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by nyní měla podporovat pokračování rozhovorů a bránit Evropě, která vyzývá k většímu tlaku na ruského prezident Vladimira Putina, napsali Slezkine s Jennifer Kavanaghovou pro čtrnáctideník The American Conservative. Ten zastává v zahraniční politice USA pozici "realismus a zdrženlivosti".

Americký pohled na agresi Ruska na Ukrajině tak může být výrazně odlišný oproti evropskému. Evropané se podle něho snaží Trumpa přesvědčit, že Putin nikdy nebude usilovat o stabilní urovnání na Ukrajině. Zatímco Trump hledá způsoby, jak brutální válku vyřešit, Evropa podle obou konzervativních analytiků jeho úsilí podkopává.

Evropa podle Slezkinea s Kavanaghovou například povzbuzovala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby stanovil maximalistické mírové podmínky, a aby byly případně přijaty nové protiruské sankce. Slezkine se domnívá, že je nepravděpodobné, že by USA na další sankce kývly.

"Rusko možná překvapilo samo sebe tím, že dokázalo odolat prvnímu kolu sankcí po invazi. Nyní se v tomto novém světě cítí víceméně pohodlně," domnívá se Slezkine, který šéfuje v Stimsonově centru ruskému programu. Podle něho tak další tlak na Moskvu jen posílí pozici kremelských jestřábů.

"Přesvědčit Trumpa, že Putin nemá nakonec o mír zájem, nebude příliš úspěšné. To je poselství, které se Ukrajinci a jejich evropští spojenci snaží americkému prezidentovi a širší veřejnosti předat," řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters Slezkine. Podle něho je sice někdy Trump z Putina frustrovaný, ale považuje ho za nezbytného partnera pro jednání.

Velkou změnou oproti administrativě Joea Bidena je prý Trumpova ochota setkat se s Putinem, zapojit se do jednání s Rusy na všech úrovních. "Ale není to tak, že by Evropu úplně odsunul na vedlejší kolej. Jen operuje na několika dalších," řekl Slezkine. Podle něho je ale velmi nepravděpodobné, že by Spojené státy poskytly Ukrajině nějaké podstatné bezpečnostní záruky nebo že by Ukrajina vstoupila do NATO.

Slezkine má za to, že pravděpodobnější variantou je, že válka skončí ještě letos. "Ale pokud se to nestane, může to trvat mnohem déle. Třeba ještě mnoho dalších let. Jestli se ale bavíme o brzkém ukončení konfliktu, obrysy toho, jak to dopadne, už začínají být docela jasné," podotýká.

"Nějaké dohody s Evropany budou možné. Dovedu si představit, že bude existovat nějaké omezení vojenského potenciálu Ukrajiny. Ale určitě ne na úrovni, jaká byla navržena před několika lety v Istanbulu. Ale půjde možná o něco symbolického," uzavírá svoji predikci Slezkine.

