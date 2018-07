Hasiči likvidují požár u Pravčické brány. Na vině jsou nejspíš turisté, na místě se našly špekáčky

Hasiči na místě našli zbytky ohniště a buřty, turisté přitom do klidové zóny parku mají vstup zakázán.

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči likvidují požár nedaleko Pravčické brány v Českém Švýcarsku. Hoří hrabanka v nepřístupném terénu, kam se nedá dojet požární technikou. Oheň je ale už pod kontrolou, řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Pravděpodobnou příčinou požáru je podle mluvčího správy parku Tomáše Salova oheň založený turisty.

Hořet začalo dopoledne na úpatí Smrkového kopce, který je zhruba kilometr od Pravčické brány. Kvůli nepřístupnému terénu zasahuje na místě pěší jednotka z Hřenska, Děčína, hasiči požádali o pomoc také kolegy z Německa.

"Hasiči mají jednoduché nářadí, jako jsou lopaty či krumpáče. Vodu na místo shazuje policejní vrtulník," uvedl Rudolf. Požár, který je zcela pod kontrolou, je zhruba na rozloze 30 krát 60 metrů.

Na místě budou likvidovat hasiči jednotlivá malá ohniska zřejmě až do 17:00. Poté předají místo ke kontrole a následnému dohledu Správě Národního parku České Švýcarsko.

Požár objevili terénní pracovníci správy parku. "Na místě našli ohniště a buřty," řekl mluvčí parku Tomáš Salov. Turisté přitom do klidové zóny parku mají vstup zakázán. "Zřejmě rozdělali oheň, který neudrželi pod kontrolou, a následně utekli," uvedl Salov.

Příčinu požáru budou vyšetřovat po jeho úplném uhašení hasiči. Pokud by se ukázalo, že za ním stojí člověk a pachatel by byl dopaden, hrozila by mu v přestupkovém řízení pokuta za podpálení lesa několik desítek tisíc korun.

Právě turisté jsou podle Salova ve velké míře původci požárů. "Buď se oheň vznítí od nedopalku cigarety nebo od ohýnku. Požárů způsobených třeba zásahem blesku je menšina," uvedl Salov.