Okamura je v ČT více než Bartoš. Zástupci SPD pozvání do televize často odmítají

Hnutí SPD je ve zpravodajství České televize zastoupeno méně, než by mělo být, usnesla se předminulý týden Rada ČT. Předseda hnutí Tomio Okamura byl přitom v televizi jedním z nejčastěji uváděných opozičních politiků. Navíc například do pořadu Události, komentáře politici SPD odmítli pozvání ve více než polovině případů, nejčastěji ze všech opozičních stran.

"Potvrzují se fakta o nedodržování zákona o vyváženosti vysílání současným vedením ČT," reagoval pro Aktuálně.cz předseda SPD Tomio Okamura bezprostředně poté, co Rada ČT schválila znění výroční zprávy televize. V ní se vůbec poprvé tvrdí, že některá ze stran - za loňský rok právě SPD - dostala ve vysílání méně prostoru, než odpovídá jejímu politickému vlivu.

Generální ředitel Petr Dvořák už na samotném jednání Rady ČT opakovaně odmítal, že by televize SPD upozaďovala. Okamura však tvrdí, že k tomu dochází, což ilustruje také na tom, jak dlouho již nedostal pozvání do hlavního diskusního pořadu.

"Již šest let jsem nebyl pozván do hlavního politického diskusního pořadu ČT Otázky Václava Moravce, zatímco předsedové ostatních parlamentních stran tam pravidelně vystupují. Zdůrazním, že nikoliv, že mě pozvali a já jsem odmítl. Oni mě skutečně šest let vůbec nepozvali," řekl Okamura.

Mluvčí České televize Karolína Blinková však upozorňuje, že žádný předpis nenařizuje, že do pořadů mají být zváni především předsedové politických stran.

"Existuje-li formát, ve kterém by pan Okamura mohl teoreticky vyžadovat účast, pak je to debata, kde se předem deklaruje, že v ní budou přítomni předsedové všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. V takovém pořadu před volbami však pan Okamura samozřejmě vždy vystupoval, pokud tedy splňoval uvedenou podmínku a byl tedy předsedou sněmovní strany. V debatě moderované Václavem Moravcem tomu tak bylo naposledy 19. října 2017. To bylo rovněž naposledy, kdy Václav Moravec podobnou diskusi vedl," vysvětluje mluvčí.

Okamura loni mluvil v televizi mnoho hodin

Právě účast politiků SPD v Otázkách Václava Moravce a dále v pořadu Máte slovo a hlavní zpravodajské relaci Události byla důvodem, proč radní do výroční zprávy na poslední chvíli zanesli, že prostor SPD ve zpravodajských a diskusních pořadech televize byl v porovnání s ostatními stranami neadekvátní vzhledem k jejich politickému zastoupení.

Politici SPD byli v Otázkách Václava Moravce loni celkem osmkrát, což je stejně jako zástupci STAN. O dvě účasti více pak měli lidovci. Z opozičních stran vystupovali v tomto pořadu nejvíce politici ODS, kteří se zúčastnili celkem 27krát. Podobná situace je i u pořadu Máte slovo.

Vedení televize však upozorňuje, že důležitá je vyváženost v celém vysílání České televize, nikoliv jen v jednotlivých pořadech. Koneckonců jiný graf ve výroční zprávě uvádí, že více než Okamura byl v relacích ČT24 zmiňován z opozičních politiků pouze předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), předseda lidovců Marian Jurečka a šéf komunistů Vojtěch Filip.

Až za ním skončila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová či předseda ODS Petr Fiala. Například předseda třetí nejsilnější strany ve sněmovně Ivan Bartoš (Piráti) se do dvacítky nejčastěji zmiňovaných politiků ve vysílání ČT24 vůbec nedostal.

Mluvčí televize doplňuje, že Okamura byl během loňského roku hostem většiny zpravodajských pořadů ČT24. "Prostor dostal například v Událostech, Událostech, komentářích, Studiích ČT24 nebo v Interview ČT24. Ve Studiích ČT24 byl hostem nejčastěji, celkem devětatřicetkrát, v součtu hovořil více než šest a půl hodiny. V pořadu Události, komentáře byl celkem dvacetkrát. Nezanedbatelná část vysílání byla věnována také tiskovým konferencím hnutí SPD, které v součtu zabraly okolo sedmi hodin vysílacího času. Zástupci SPD byli rovněž hosty Otázek Václava Moravce a pořadu 90'," shrnuje Blinková.

Podle interních statistik televize z 10. března, které má Aktuálně.cz k dispozici, byl Okamura v letošním roce společně s vicepremiérem Karlem Havlíčkem (za ANO) a předsedou Asociace krajů Martinem Kubou (ODS) s pěti účastmi dokonce nejčastějším hostem pořadu Události, komentáře. Místopředsedu SPD Radima Fialu pak autoři pořadu zvali ze všech politiků spolu s moravskoslezským hejtmanem Ivo Vondrákem (ANO) vůbec nejčastěji.

I loni byl Okamura častým hostem Událostí, komentářů, zúčastnil se natáčení celkem jedenáctkrát, přičemž ho autoři pořadu zvali celkem dvacetkrát. Více účastí měl z předsedů sněmovních stran pouze šéf lidovců Jurečka, který však dostal pozvání pouze osmnáctkrát.

Právě s neochotou přijít do vysílání se pořad Události, komentáře potýká často. Politici SPD pozvání přijali jen ve 45 procentech případů, což je ze všech opozičních stran nejhorší číslo. Celkem autoři pořadu pozvali celkem 16 osobností z SPD, do vysílání však dorazilo pouze osm z nich, což je rovněž nejhorší úspěšnost ze všech stran. Například u komunistů přišlo třináct ze čtrnácti pozvaných politiků.

Česká televize nejsou jen Otázky Václava Moravce

Jenže data o pořadu Události, komentáře výroční zpráva neukazuje. V ní jsou pouze údaje za pořady Otázky Václava Moravce, Máte slovo a zpravodajské relace Události. Z nich mimo jiné vyplývá, že v hlavních zprávách České televize má SPD větší procentuální zastoupení než v obdobných pořadech na televizích Nova, Prima a v Českém rozhlasu.

I tak však SPD dostala ze všech devíti sněmovních stran v hlavních zprávách nejméně prostoru. Generální ředitel Dvořák však na jednání rady upozorňoval, že počet poslanců není jediným kritériem, kterým se měří politický vliv konkrétních stran. SPD například nemá žádného hejtmana, senátora ani primátora většího města a obecně se straně mimo sněmovní volby příliš nedaří.

"Zejména v okolnostech minulého roku, poznamenaných koronavirem, tak vyjma opozičního poslaneckého přístupu nemůže poskytnout potřebné respondenty spojené s praktickým řízením na úrovni státu, krajů, měst a obcí ani vstupovat do procesů příslušejících Senátu nebo jím iniciovaných," objasňoval na radě ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal.

Dvořák přímo na jednání také vysvětloval, že z grafů o třech pořadech nelze dělat závěry o vyváženosti celého zpravodajství České televize. Místopředseda rady Daniel Váňa, který formulaci o SPD do zprávy doplnil, později pro Respekt řekl, že grafy špatně pochopil a interpretoval je tak, že dokládají nevyváženost celého zpravodajství. Podle něj mělo vedení televize grafy lépe popsat.

Odmítá však, že by pro doplnění zprávy těmito pasážemi hlasoval omylem. "Vycházel jsem z podkladů o podílu politických stran na zpravodajství ČT a o jejich účasti na diskusních pořadech ČT, které jako takové Radě ČT předložilo vedení ČT. Logicky jsem tedy předpokládal, že je považuje pro dané ukazatele za reprezentativní," vysvětluje nyní Váňa.

Jestli by navrhoval doplnění stejných vět do výroční zprávy i poté, co je obeznámený s tím, co přesně grafy ukazují, však říct nechce. "To je zbytečná spekulace," reaguje Váňa, který bude příští týden usilovat v Poslanecké sněmovně o své znovuzvolení do Rady ČT.