Grafika: Největší nákupy od dob gripenů. Podívejte se, jakou techniku armáda získá

Poučilo se už ministerstvo obrany z korupce?

Ministerstvo obrany rozjíždí několik významných zbrojních projektů. K těmto aktivitám dochází po letech až žalostné nákupní stagnace a vážného technického zaostávání armády.

Dosud se téměř žádný projekt neobešel bez skandálů či podezření z korupčního jednání: ať už šlo o pronájem stíhaček JAS 39 Gripen, nákup obrněnců Pandur, dopravních letounů CASA či nepoužitelných padáků pro výsadkové jednotky. Nemluvě o drobnějších modernizačních projektech. Vyplýtvaly se tak stamiliony, ne-li miliardy korun. Dost možná si tedy velení armády uvědomuje, že v plánovaných miliardových zbrojních projektech nejde jen o větší akceschopnost českého vojska a jeho kompatibilitu s armádami NATO, ale i ochotu státu (potažmo daňových poplatníků) tohle všechno v průhledných a korupcí „necinknutých“ zbrojních zakázkách platit.

Snad tedy minuly – ne tak dávné – časy, kdy si organizovaná skupina podnikatelů vytipovala ve spolupráci s vlivnými úředníky ministerstva obrany tento resort jako nejsnadnější zdroj zmanipulovaných zisků. Nenakupovalo a nestavělo se pak proto, že to potřebovala česká armáda, ale že se to skvěle hodilo nejrůznějším byznysmenům a korupčníkům – což se posléze promítlo i do nekompromisních škrtů obranného rozpočtu.