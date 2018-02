GIBS nefunguje dobře, ale stíhaný premiér bez důvěry by Murína odvolávat neměl, říká státní zástupce

před 2 hodinami

Kvůli stavu v Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), která vyšetřuje trestné činy policistů, svolá premiér v demisi Andrej Babiš Bezpečnostní radu státu. V ní chce projednat i to, proč tlačí na ředitele inspekce Michala Murína, aby odstoupil. Prezident Unie státních zástupců Jan Lata v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že GIBS nepracuje, jak má. Problém ale vidí i v tom, že je premiér stíhaný. "Je hrozně těžké v tomto případě vést racionální diskusi, protože tu vždy budou vyvstávat oprávněné spekulace o tom, jaké jsou skutečné motivy premiérových kroků. A jestli jsou zapříčiněny tím, že GIBS funguje nedobře, nebo zda jsou za tím jiné důvody," říká Lata.

Aktuálně.cz: Jak se žalobci dívají na práci GIBS? Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman včera inspekci kritizoval.

Jan Lata: Bezprostřední zkušenosti nemám, jejich práci jsem nedozoroval. Ale kolegové jsou k fungování a vedení Generální inspekce spíše kritičtí. GIBS podle státních zástupců nefunguje dobře.

Jak má GIBS fungovat? Co je tam špatně?

Řadu zásadních kauz podle kolegů státních zástupců zpracovávají nesprávně. Nepostupují profesionálně.

Může za to tedy podle vás ředitel Michal Murín?

Problémy jsou systémového charakteru. Je tam řada kvalitních lidí, ale GIBS jako celek nefunguje. Může za to zejména vedení útvaru.

Jak se díváte na konec Michala Murína?

Na jednu stranu fungování útvaru kritizuji, nicméně pokud má být pan ředitel odvolán, musí to udělat vláda, která má důvěru. Ta současná ji nemá.

Má premiér v demisi dělat takové rozhodnutí?

Určitě ne. Generální inspekce bezpečnostních sborů je velmi důležitý orgán a takový krok nemůže dělat vláda v demisi, a navíc bez důvěry sněmovny.

Premiér ve sněmovně ukazoval článek z médií o vztazích Murína s člověkem spojovaným s kauzou Beretta. Co si o tom myslíte?

Ředitel by takové vztahy mít neměl. Je otázka, zda nějaký novinářský článek je zásadním důkazem.

Takže ředitel by podle vás měl být odvolán, ale ne vládou v demisi a bez důvěry…

Ale je tam jiný problém. Premiér Babiš je trestně stíhán. Je hrozně těžké v tomto případě vést racionální diskusi, protože tu vždy budou vyvstávat oprávněné spekulace o tom, jaké jsou skutečné motivy premiérových kroků. A jestli jsou zapříčiněny tím, že GIBS funguje nedobře, nebo zda jsou za tím jiné důvody.

Jaké třeba?

Je legitimní spekulace, zda to nedělá účelově.

Může být tedy pan premiér ve střetu zájmů, když se pana ředitele snaží vyměnit?

Samozřejmě. Jakékoliv rozhodnutí vlády, které se týká orgánů činných v trestním řízení, může zakládat spekulace o tom, jestli není premiér ve střetu zájmů. Což je naprosto neudržitelná situace.

Co říkáte na způsob, jakým chce premiér Murínova odchodu dosáhnout?

Podívejte, vím, co včera pan Murín řekl, ale u rozhovoru jsem nebyl. Dokážu si představit, že když je nějaký člověk nadřízený jinému a může rozhodovat o jeho odvolání, může si s ním promluvit. Takový rozhovor může někoho přivést k rozhodnutí sám rezignovat na svou funkci. Během takového rozhovoru by ale nemělo dojít k ničemu, co může založit skutkovou podstatu vydírání.