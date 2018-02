"Když se dohodneme, bude to bez skandálu." Babiš na mě tlačí, abych odešel z funkce, říká šéf GIBS

AKTUALIZOVÁNO před 2 minutami

Premiér v demisi Andrej Babiš chce, aby ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín ještě v únoru skončil ve funkci. "Když se dohodneme, tak to prý bude bez skandálu. Řekl, že by bylo nejlepší, abych skončil do konce února," řekl Aktuálně.cz Murín.

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš chce, aby ke konci února skončil ve funkci Michal Murín, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ta vyšetřuje trestné činy policistů. Murín informaci Aktuálně.cz potvrdil, vyjádření Babiše redakce shání. "V únoru jsem byl dvakrát pozván na Úřad vlády, kde mě premiér vyzval k rezignaci," přiznal Aktuálně.cz Murín, podle nějž Babiš svůj požadavek odůvodnil ztrátou důvěry. "Mluvil o ztrátě důvěry a prý si to mám přečíst v tisku," popsal šéf GIBS. Od premiéra údajně dostal na vybranou. "Když se dohodneme, tak to prý bude bez skandálu," odpověděl pak Murín na otázku, zda od Babiše dostal nějaké ultimátum. "Řekl, že by bylo nejlepší, abych skončil do konce února," dodal. Policie stíhá Babiše, jeho nejbližšího spolupracovníka Jaroslava Faltýnka či členy premiérovy rodiny kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Případ vyšetřuje pražský detektiv Pavel Nevtípil, kterého Babiš opakovaně obvinil z toho, že je veden mafií, a své stíhání označuje za účelové. Na otázku, zda po něm premiér žádal, aby GIBS vyšetřovala detektiva Pavla Nevtípila, Murín nechtěl odpovídat. Bývalý šéf bezpečnostního výboru Roman Váňa (ČSSD) upozornil na to, že před dvěma lety pro jmenování Murína do čela GIBS hlasovali i poslanci za hnutí ANO. Předseda KSČM před jednáním sněmovny oznámil, že s Babišem o záměru vyměnit šéfa GIBS hovořil. "To nebyla konzultace, to bylo suché oznámení," řekl Filip s tím, že další personální změny mu Babiš nesdělil. Ředitele GIBS jmenuje a odvolává premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru sněmovny, jehož stanovisko ale není závazné. Murín vystřídal před dvěma lety ve funkci Ivana Bílka, který rezignoval koncem listopadu 2015. V minulosti se Murín jako policista věnoval především vyšetřování závažné trestné činnosti. "Jde o zkušeného policistu, který musí zajistit nestrannost, nezávislost a profesionalitu GIBS," uvedl v prosinci 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

autor: Lukáš Prchal | před 1 hodinou

