Opozice svolá mimořádné schůze sněmovny. Chce řešit personální změny, které spustila Babišova vláda

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Ve středu ráno se ve sněmovně sešli zástupci politických stran, které spojuje především obava z toho, kam až povede vládnutí ANO ve spolupráci s KSČM a SPD Tomia Okamury. Schůzku svolali Starostové a nezávislí.

Praha - Na začátku, ještě před samotným jednáním zástupců stran, zněly spíše nepolitické poznámky, které ukazovaly, že se politici mezi sebou velmi dobře znají. Sotva ale začalo oficiální jednání, tváře politiků zvážněly.

"Chtěl bych vám především poděkovat, že jste přišli na jednání o aktuální politické situaci," začal setkání předseda STAN Petr Gazdík.

Po pravici měl zástupce pirátů, ČSSD a ODS, po levici zasedli zástupci KDU-ČSL a TOP 09. "Měli bychom pořešit, jak se politické strany budou dívat na situaci kolem sestavování vlády," pokračoval Gazdík, jehož další slova už nebylo možné poslouchat. Novináři museli jednání opustit.

Zmiňované politické strany se ocitly po volbách v komplikované situaci, kdy většinou přihlížejí tomu, jak vítězné volební hnutí ANO spolupracuje s KSČM a SPD. Na rozdíl od nich ostatní strany volí různorodý postup, většina z nich odmítá s ANO o vládě jednat a poukazuje mimo jiné na přítomnost trestně stíhaného politika - Andreje Babiše - ve vládě. Jediní, kdo připouští možnou vládu s ANO a Babišem, jsou kromě KSČM a SPD sociální demokraté, kteří na středečním ranním setkání možná překvapivě také nechyběli.

"Proč bych nepřišel, byl jsem panem Gazdíkem také pozvaný," vysvětloval předseda ČSSD Jan Hamáček. Hned, jak usedl za stůl, ale uslyšel od předsedy ODS Petra Fialy dotaz na setkání, které ve středu proběhne mezi Hamáčkem a Babišem. "Přinesu mu naše programové priority, a to je všechno," řekl Hamáček Fialovi.

Starostové uspěli jen částečně

Po jednání zástupci Starostů uvedli, že se pokusili navrhnout několik podmínek, za kterých by bylo možné tolerovat Babišovu vládu. S tímto návrhem ale neuspěli. "Snažili jsme se najít nejmenší společný jmenovatel pro nějakou toleranci vlády, ale ten jsme nenašli, protože každá strana má svou vlastní strategii," přiznal Gazdík.

Politici se ale shodli na tom, že svolají dvě mimořádné schůze sněmovny. Konkrétně jedna schůze by měla být k personálním změnám, které dělá vláda bez důvěry. Což se týká například odvolání ředitele České pošty, ohrožení postu ředitele GIBS i řady dalším změn na mnoha místech. Na druhé schůzi by měli poslanci probírat z iniciativy ODS pravidla, která by měla dodržovat vláda bez důvěry.