Koten zve Babiše, aby vysvětlil tlak na šéfa GIBS. Rád si zjistím, zda nedošlo k pochybení, říká

před 1 hodinou

Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) si ministerského předsedu pozve na schůzi, aby vysvětlil, jaké má důvody pro žádost o odchod Murína z čela GIBS.

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) bude muset vysvětlovat kolegům ve sněmovně, proč tlačí šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína k rezignaci na funkci.

Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) si ministerského předsedu pozve na schůzi, aby vysvětlil, jaké má důvody pro žádost o odchod Murína z čela jedné z klíčových bezpečnostních složek, která vyšetřuje trestnou činnost policistů.

"Právě jednáme v bezpečnostním výboru, na kdy jednání svoláme, a podle toho, jak bude mít pan premiér čas, tak si ho tam pozveme," uvedl Aktuálně.cz Koten s tím, že chce výbor svolat na příští nebo přespříští týden.

Kotena i jeho kolegy poslance budou zajímat především důvody premiérova rozhodnutí. "Rádi si to necháme vysvětlit. Pan premiér je sice v demisi, ale pokud by to mělo nějakým zásadním způsobem ohrožovat bezpečnost státu, tak je to legitimní," komentoval odvolání Koten. Sám přitom nemá informace o tom, že by byla bezpečnost státu nějakým způsobem ohrožena.

"Že bych měl vědět, co si pan Babiš myslí? Myšlenky si zatím mezi sebou neteleportujeme a právě na výboru to zjistíme. Nyní nejsem schopný říci, zda došlo, nebo nedošlo k nějakému pochybení, ale rád si to zjistím, právě proto to svoláváme," poznamenal předseda bezpečnostního výboru k otázce, zda zná příčiny premiérova rozhodnutí.

Pozoruhodné okolnosti schůzky mezi Babišem a Murínem pobouřily nejen opoziční poslance. "Když se dohodneme, tak to prý bude bez skandálu. Řekl, že by bylo nejlepší, abych skončil do konce února," řekl Aktuálně.cz Murín, když hovořil o obsahu jednání s Babišem. Z křesla má prý odejít do konce února a premiér argumentoval ztrátou důvěry. "Mluvil o ztrátě důvěry a prý si to mám přečíst v tisku," popsal šéf GIBS