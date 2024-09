Klima ve škole nejvíc ovlivňujeme my, rodiče potřebujeme jako partnery, míní ředitelé

Ředitele dělá dobrým lídrem to, jak se chová ke kolegům i žákům. Na konferenci FutureEdu se na tom shodli pozvaní ředitelé škol. "Děti nás zrcadlí. Ředitel ve škole nejvíc klima ovlivňuje tím, jaký je," uvedla ředitelka ZŠ Trmice Marie Gottfriedová. Na konferenci zaměřené na leadership, tedy vůdcovstí, vystoupili čeští a britští experti v oblasti vzdělávání.

Mezinárodní konference FutureEdu se už čtyři roky snaží o vytvoření vize českého vzdělávacího systému. Sdílí příklady dobré praxe, pořádá debaty s profesionály i diskuse o trendech ve vzdělávání. Jedním z témat letošního ročníku byla debata ředitelů škol o tom, co dělá dobrého lídra. Všichni vyzdvihovali hlavně důležitost osobnostních rysů oproti dovednostem.

"Lídrovství začíná u nás. Ředitel ve škole nejvíc klima ovlivňuje tím, jaký je, jak jedná s kolegy a žáky. Jak jedná, nejen když ho někdo vidí, ale i když ho nikdo nesleduje. Děti nás zrcadlí a sledují i v situacích, kdy nám to nedochází," uvedla Marie Gottfriedová, ředitelka základní školy v Trmicích u Ústí nad Labem.

Podle ředitelky pražského Gymnázia Na Zatlance Jitky Kmentové právě ředitel určuje, jak se bude ve škole žít. "Ředitel má přistupovat ke všem lidem ve škole s respektem. U nás ve škole mají učitelé možnost, aby se rozvíjeli. Ředitel je v tom má podporovat. Učit se má ředitel a tím pak i učitelé a děti. Je to kolečko," vyzdvihla. Ředitel ale podle ní není nejdůležitějším článkem, jde o spolupráci s kolegy.

Ředitel soukromé základní školy v Litvínově Pavel Škramlík zase poznamenal, že ředitel či učitel musí znát sám sebe a být otevřený novým věcem. Pokud toto splní, pak už se podle něj "stane zázrak". "Znalosti přijdou. Někdy mi připadá, že ale začínáme z druhého konce a chceme po nich znalosti a dovednosti a podle toho nastavujeme podporu. Ale nejdeme do hloubky," dodal.

Gottfriedová upozornila také na nutnost spolupráce s rodiči žáků. "Dospěli jsme k tomu, že je potřebujeme jako spolupracující partnery, ne jako ty, na které valíme povinnosti a zásobujeme je papíry a pokyny. Potřebujeme je jako partnery, aby se jejich a naše dítě rozvíjelo," řekla.

Na Gymnáziu Na Zatlance funguje mimo jiné čtyřletý experimentální vzdělávací program s alternativní výukou. Inspiruje se zkušenostmi ze zahraničí a usiluje o aplikaci nejnovějších pedagogických teorií o tom, proč, co a jakým způsobem učit. "Skupina našich učitelů za mnou jednou přišla a řekla, že máme krásně napsaný vzdělávací program, kde je spousta idejí, ale zdá se jim, že je nedokážeme vždy naplňovat," uvedla ředitelka Kmentová.

Byl to impulz, proč se na gymnáziu začali znovu zabývat tím, jakého chtějí mít absolventa. "Začal se rodit nový vzdělávací program. Nemusíme ve škole naučit tolik informací, ale máme jít do hloubky. Gymnaziální učivo bývá široké, my jsme se ale pokusili jít spíš do souvislostí a zároveň umožňovat studentům posílit 'měkké dovednosti'," dodala. K tomu slouží i předmět Osobnostně-sociální výchova.

Letošní ročník konference FutureEdu kromě debaty s řediteli nabídl přednášky od předních odborníků. Vystoupila například autorka knihy Chytrozemě Lucy Crehanová, která dlouhodobě zkoumá země, jejichž školství je nejlepší na světě. Aktuálně.cz s ní letos v létě přineslo obsáhlý rozhovor o tom, jak zlepšit i české školy.

Video: Konference FutureEdu 2024