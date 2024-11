Hrozilo mu vězení, tak přízrak žen z Tinderu zmizel. Neví o něm jeho advokát ani soud

Recidivista Libor Marco Francesco očekával pravomocný rozsudek, zda půjde do vězení. Reálně mu hrozilo, že stráví více než tři roky za mřížemi. Francesco ale k soudu nepřišel a nikdo z klíčových lidí pro verdikt v jeho kauze o něm nemá informace. V minulosti už byl dvakrát ve vězení kvůli podvodům, o peníze obral dvacet žen. Oběti si zpravidla vybírá na seznamovacích aplikacích.

Minulé úterý se měl dvaapadesátiletý Libor Marco Francesco dostavit v jednu hodinu odpoledne do jednací síně číslo osm Krajského soudu v Praze. Senát soudkyně Evy Holasové plánoval rozhodnout o Francescově odvolání proti rozsudku, jenž mu za podvod nepravomocně vyměřil tři roky a dva měsíce vězení.

Podle verdiktu soudu prvního stupně připravil Francesco o 1,5 milionu korun ženu, s níž se na jaře 2019 seznámil prostřednictvím aplikace Tinder. Začali milostný vztah. Francesco z ženy, mimochodem vysokoškolsky vzdělané v oboru psychologie, dostal peníze na základě výmyslů, legend a falešných slibů.

Na soudkyni Holasové bylo, aby zvážila argumenty Francescovy obhajoby. Pokud by jeho odvolání zamítla, recidivista by musel do vězení. Jen by si počkal na to, kdy by mu přišla výzva k nástupu do káznice. Hrozba nepodmíněného trestu byla reálná. Francesco se ale na odvolacím jednání neukázal.

Obhájce mu vypověděl plnou moc

"Veřejné zasedání bylo odročeno, neboť se k němu obžalovaný nedostavil. Předvolání mu nebylo doručeno," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Krajského soudu v Praze Jiří Wažik. "Zdá se, že je nekontaktní. Pro nekontaktnost mu aktuálně vypověděl plnou moc i jeho obhájce," doplnil mluvčí.

Krajská instance to s Francescem zkusí ještě jednou. Nový termín odvolacího jednání nařídila na 19. listopadu, současně mu poslala aktualizované předvolání. Pokud se Francesco nedostaví ani podruhé, je podle informací redakce možné, že soud uvědomí policii, aby ho zajistila. Vyhlásilo by se po něm pátrání.

Francescův obhájce po dotazech, za jakých okolností s ním ukončil spolupráci, zůstal zdrženlivý. "Chápu, že se dotazujete, ale tohle jsou věci mezi advokátem a klientem, takže to nechceme a nemůžeme komentovat," sdělil redakci Vladimír Gall, šéf advokátní kanceláře, jež recidivistu zastupovala.

Další dvě obžaloby a jedno stíhání

"Nejprve z ní na základě lstí, nepravdivých informací o důvodu půjček v podobě legendy o ztrátě platební karty, nutné opravy notebooku, zablokované platební kartě, zálohy na koupi společného bytu a pod příslibem vrácení peněz vylákal 499 205 korun," píše se v dokumentu ke kauze, v níž se mělo minulý týden rozhodovat o Francescově odvolání.

Z oběti pak recidivista vytáhl dalších 992 tisíc korun. Peníze chtěl podle legendy použít na to, aby rozjel sázkový byznys. Žena mu peníze půjčila díky jeho příslibu, že se s ní bude o výnosy dělit. Nic z toho se však nestalo. Francesco si podle nepravomocného rozsudku peníze nechal, ženě je nikdy nevrátil a zmizel.

Aktuálně.cz už letos v březnu popsalo příběh paní Vladimíry. S tou Francesco udržoval partnerský vztah v roce 2020. Výmysly o smrti jeho otce, vážné nemoci matky či chystaném podnikatelském projektu z ní vymámil 1,5 milionu korun. A nyní v této kauze došlo k posunu.

"Na Libora Marca Francesca jsem podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 obžalobu pro zločin podvodu," napsal na konci září žalobce Marek Gargulák v listině, kterou redakce získala. Aktuálně.cz také zjistilo, že Francesco čelí další obžalobě ze zpronevěry. Přijal ji v srpnu Obvodní soud pro Prahu 8, škoda je přes milion korun. Pražská policie ho pak od února stíhá kvůli podvodu na dalších dvou ženách za dva miliony.

Osm záznamů v trestním rejstříku

Libor Marco Francesco, původním příjmením Roček, má osm záznamů v rejstříku trestů. Redakce na základě dokumentů, usnesení o zahájení stíhání či rozsudků napočítala, že dvacet žen připravil celkem o sedm milionů korun. V době, kdy o peníze obral paní Vladimíru a dámu, v jejímž případě nepřišel k odvolacímu soudu, byl v podmínce.

Policie ho stíhala a soudy opakovaně trestaly už od první poloviny 90. let. Dvakrát byl ve vězení, dohromady v něm strávil více než čtyři roky. Byl odsouzený za podvody, krádeže či zpronevěru. K letošnímu březnu po něm exekutoři vymáhali na základě čtrnácti příkazů dlužných 2,7 milionu korun.

"Dopouští se převážně majetkové trestné činnosti, a to zejména obdobného charakteru, kdy se seznámí přes sociální sítě se ženou, které slibuje společnou budoucnost a pod různými lživými legendami a záminkami od nich získá finanční prostředky, které užije pro své potřeby," píše k němu policie v dokumentu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Zmiňovaná paní Vladimíra kvůli Francescovi musela vyhledat psychologickou pomoc. Dlouho nemohla uvěřit tomu, že ji podvedl. "Působil velmi důvěryhodně, prostě to na ženy uměl. Měl to předem promyšlené a šel na to systematicky. Zmanipuloval mě. Vymýval mi mozek," řekla už dříve redakci.

Video: Zavolá policie, přijde geniální nabídka. Experti popsali triky, jak vám vysají konto (1. 10. 2024)