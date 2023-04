Kilometr a půl prachu, špíny a bahna. Na metru D pracují nonstop, zatím bez zpoždění

Dopravní podnik hlavního města Prahy už rok buduje čtvrtou linku metra. Trasa D povede z Náměstí Míru do Písnice, hotová by měla být ke konci roku 2029. Za prvních dvanáct měsíců se podařilo vyrazit 1,6 kilometru tunelů na prvním úseku Pankrác-Olbrachtova. Dopravní podnik už do výstavby dal přes 1,8 miliardy korun. Metro D je největší pražskou investicí tohoto století.

Každý den se podaří prohloubit trasu metra přibližně o dva metry. Práce pod zemí probíhají 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. K propojení stanic metra D Pankrác a Olbrachtova zbývá prokopat 60 metrů zeminy. Dělníci dokončili ražbu dvojkolejného tunelu a nyní pracují na propojovacím tunelu linek C a D, prostoru pro otáčení vlaků a místech pro eskalátory. Celkem výstavba prvního úseku přijde na 14 miliard korun. "Držíme rozpočet i harmonogram," řekl hlavní stavbyvedoucí Radek Kozubík.

Práce v prvním úseku metra budou probíhat až do přelomu let 2025 a 2026. Druhý úsek od stanice Olbrachtova po Nové Dvory by pak chtěl dopravní podnik zahájit letos na podzim. Momentálně zasedá hodnoticí komise, která posuzuje nabídky dodavatelů na stavbu navazujícího úseku.

Dopravní podnik počítal, že druhá etapa vyjde na 23 až 24 miliard. Jenže podle jeho generálního ředitele Petra Witowského hlásící se firmy požadují více peněz, než se původně odhadovalo. "Vliv na cenu má mimo jiné inflace i ceny energií a práce," uvedl Witowski. Jako poslední pak bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice.

"Na Nových Dvorech chystáme výstavbu městské čtvrti krátkých vzdáleností s dvěma tisíci byty, školami, školkami a kulturním centrem," sdělil náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN).

Nový dopravní systém trasy D může v budoucnu pomoci vylepšit i stávající linky metra. Jako první by se mohla nabízet nejzatíženější trasa pražského metra C. Novinkou budou například autonomní vozy bez strojvedoucích. "Metro bez řidičů je trend jak evropských, tak mimo evropských zemí. Je to záležitost, která nám umožní zkrátit provozní intervaly a tím zvýšit přepravní kapacitu. Posílení je nutné a bez automatizace vlaků to nepůjde," řekl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), který byl v předchozím volebním období primátorem.

Zahájení stavby čtvrté linky předcházely komplikace. Město se muselo dohodnout s vlastníky pozemků podél plánované trasy. Zatím se to podařilo jen pro úsek Pankrác - Nové Dvory, a to už v roce 2019. Na zbývajícím úseku trasy do Písnice ovšem stále chybí potřebná povolení. "Zatím nás to ale v ničem nebrzdí," uvedl generální ředitel dopravního podniku Witowski. Harmonogram celé výstavby to podle něj neohrožuje, neboť nejdéle potrvá stavba mezi Pankrácem a Olbrachtovou.

Rok výstavby prvního úseku metra D v číslech Celková délka vyražených tunelů a štol od zahájení stavby : 1 082 metrů

: 1 082 metrů Celková délka vyražených tunelů během geologického průzkumu : 520 metrů

: 520 metrů Celkem vytěženo rubaniny od zahájení výstavby : 67 848 metrů krychlových

: 67 848 metrů krychlových Celkový objem použitého betonu od zahájení výstavby : 17 831 metrů krychlových

: 17 831 metrů krychlových Celkové množství použité ocelové výztuže: 1 473 tun

Zároveň se k prvnímu výročí ve středu 26. dubna otevře Informační centrum pro veřejnost v Neveklovské ulici, které bude k dispozici každou středu od 14 do 17 hodin. Cílem je poskytovat občanům informace k aktuální výstavbě. K vidění bude i vizualizace prvního úseku metra D.

Linka o délce 10,6 kilometru bude mít deset stanic. V centru bude začínat u stanice Náměstí Míru na trase A, trasu C bude křížit ve stanici Pankrác a pak pokračovat na jižní okraj města do Písnice.

