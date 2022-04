Foto: Náš Grand Canyon, staletí skryté "podzemní město". Český kras je chráněn 50 let

Basketbalisté Milwaukee vyhráli pátý zápas série 1. kola play off NBA proti Chicagu doma 116:100, sérii ovládli 4:1 a postoupili do druhého kola. V něm se utkají s Bostonem, který smetl Brooklyn 4:0. Do dalšího kola zamířilo také Golden State, jež na vlastní palubovce porazilo Denver 102:98 a sérii vyhrálo rovněž 4:1.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 5. zápas:

Milwaukee - Chicago 116:100, konečný stav série 4:1.

Západní konference - 5. zápas:

Golden State - Denver 102:98, konečný stav série 4:1.