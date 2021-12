Přichází Fialova vláda. I přes problémy nahradí Babišův kabinet patrně v pátek

Začíná týden, na jehož konci patrně bude mít Česko novou vládu v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS). Přestože předání moci provází spory s prezidentem Milošem Zemanem kvůli tomu, že odmítá jmenovat ministrem zahraničí piráta Jana Lipavského, Fiala už nechce na nic čekat. Členové vznikajícího kabinetu zatím počítají s tím, že by je prezident měl jmenovat v pátek 17. prosince - bez Lipavského.

Takto se končící premiér Andrej Babiš a začínající premiér Petr Fiala nedávno setkali, když společně vyzvali veřejnost k očkování. Tento týden by měl Babiš definitivně předat moc Fialovi. | Foto: ČTK

Až v úterý a ve středu začne schůze Poslanecké sněmovny, ještě jednou se do vládních lavic posadí premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a členové jeho dosluhující vlády. Bude to s největší pravděpodobností naposledy, Babišův kabinet má před sebou poslední týden. A nastupující vláda Petra Fialy začne ten první.

"Počítáme s tím, že budeme jmenováni v pátek, tento termín nám byl oznámen. Definitivně jasno by mělo být v pondělí," sdělil Aktuálně.cz jeden z členů nové vlády, který si nepřál být jmenován. Jak sám podotkl, on i kolegové si právě pátek rezervovali pro slavnostní jmenování prezidentem Milošem Zemanem. "Zrušili jsme kvůli tomu některé původní soukromé akce v tento den," řekl jeden z budoucích ministrů.

V pondělí bude definitivně jasno proto, že se designovaný premiér Petr Fiala sejde v Lánech s prezidentem. Půjde o zásadní jednání, ve kterém se nebude hrát "jen" o datum jmenování nové vlády. Ale především o to, jak se Fiala vyrovná s tím, že Zeman odmítá jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského.

Setkání začne ve čtyři hodiny odpoledne, po skončení zamíří Fiala do Hrzánského paláce, kde ho budou čekat další předsedové stran vládní koalice. Na 17.30 hodin je ohlášena jejich společná tisková konference, na které má Fiala oznámit výsledek jednání u Zemana a další postup

"Prezident situaci komplikuje"

Prezident v pátek přes svého mluvčího oznámil, že odmítá jmenovat Jana Lipavského. "Ústava neukládá prezidentu republiky povinnost akceptovat každý návrh, který je mu předložen," uvedl. Coby důvod Zeman uvádí jeho údajnou nízkou kvalifikovanost nebo zdrženlivý vztah k Izraeli či visegrádské čtyřce.

Podle informací Aktuálně.cz se zástupci budoucí vlády snažili do poslední chvíle hledat cestu k tomu, aby prezident svůj postoj ještě jednou zvážil. Potvrdil to kromě jiných třeba předseda lidovců a budoucí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

"Premiér se snaží jednat a komunikovat tak, aby se podařilo jmenování vlády jako celku, včetně všech jmen. Pokud prezident v rozporu s ústavou řekne, že některého z kandidátů nejmenuje, tak nemáme jinou možnost než kompetenční žalobu," řekl Jurečka v DVTV. Protože se jim stále nepodařilo Zemana přesvědčit, shodují se na podání kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu, jenž by měl spor o jmenování ministra rozhodnout. Pravomoci šéfa resortu zahraničí by dočasně převzal jiný člen vlády.

Fiala i další předsedové stran koalice upozorňují, že už tak se jmenování vlády táhne příliš dlouho. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci) a koalice Pirátů a STAN oznámily záměr vytvořit kabinet hned v den skončení voleb 9. října, kdy podepsaly memorandum. Koaliční smlouvu podepsaly o měsíc později. A 17. listopadu Fiala oznámil prezidentovi jména navržených ministrů. Od té doby se čeká na to, kdy Zeman oznámí termín jmenování kabinetu.

"Prezident je ten, kdo situaci komplikuje," podotkla předsedkyně TOP 09 i sněmovny Markéta Pekarová Adamová v neděli v Otázkách Václava Moravce České televize. Dodala, že stále věří v možnost jmenování Lipavského. "Já jsem optimista. Ve chvíli, kdy tady máme takovou krizi, tak není možné si brát občany jako rukojmí této situace," řekla. Jinak podle ní nezbývá nic jiného než kompetenční žaloba.

Fiala chce začít řešit krizi i předsednictví

Přestože Petr Fiala avizoval, že reakci na Zemanův nesouhlas s Lipavským oznámí po pondělním setkání s prezidentem, nechce odsouvat jmenování své vlády. Řídit zemi hodlá co nejdříve. Ze všech jeho vystoupení je tento jeho cíl zřejmý, naposledy to zopakoval v sobotním rozhovoru pro deník Právo.

"Nemůže pokračovat zvláštní situace, kdy tu je vláda, která nemá většinu ve sněmovně a její součástí jsou strany, které ani ve sněmovně zastoupeny nejsou," prohlásil v narážce na sociální demokracii. Sama ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčová (ČSSD) minulý týden Aktuálně.cz řekla, že Babišova vláda musí co nejdříve skončit i proto, že ministři za ČSSD ztratili autoritu.

"Máme tu covidovou krizi, musíme řešit inflaci, vysoké ceny energie, je potřeba, aby tu byla vláda s většinou ve sněmovně, která je schopná kompetentně a odpovědně vládnout. Věřím tomu, že do poloviny prosince by tu vláda mohla být," prohlašuje Fiala.

V budoucí vládě se mluví podle informací Aktuálně.cz ještě o jednom důvodu, proč usilovat o jmenování tento týden. Kabinet se chce co nejdřív pustit do příprav českého předsednictví Evropské unie, jež začne příští rok v červenci. Zvlášť ODS se hodlá v tomto ohledu blýsknout, protože je v ní dosud živé trauma z jara 2009, kdy vláda Mirka Topolánka (ODS) padla po vyslovení nedůvěry právě uprostřed předsednictví.

Jmenování Lipavského, nebo kompetenční žaloba

Podle informací Aktuálně.cz se v posledních dnech mezi koaličními předsedy diskutovalo o všech variantách postupu. Jednou z nich byla i možnost, že Fiala na jmenování kabinetu bez Jana Lipavského vůbec nepřistoupí. Ale právě vzhledem k nutnosti okamžitě začít se správou země kvůli ekonomické, epidemické a evropské agendě je tento scénář prakticky vyloučený.

Kroky nové vlády by podle zdrojů Aktuálně.cz mohly proběhnout následovně: Fiala nechá jmenovat kabinet bez Lipavského, přičemž resort zahraničí by řídil sám premiér, či předseda Pirátů Ivan Bartoš. Lipavský by v Černínském paláci působil jako náměstek. Následně premiér předloží samostatnou nominaci Lipavského na post ministra. Pokud jí Zeman nevyhoví, Fiala podá kompetenční žalobu.

Poslední kompetenční spor u Ústavního soudu mezi prezidentem a premiérem se odehrál na jaře 2001. Tehdejší první muž státu Václav Havel a ministerský předseda Miloš Zeman se přeli o to, zda byl prezident v právu, když jmenoval část vedení České národní banky v čele s guvernérem Zdeňkem Tůmou bez Zemanova souhlasu. Ústavní soud rozhodl spor za dva měsíce, za pravdu dal prezidentovi.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský pro Deník N odhadl, že pře o Lipavského by mohla trvat dva až pět měsíců. Většina ústavních právníků se shoduje, že Zemanovou povinností je nominaci ministra přijmout. "Z ničeho nevyplývá, že by ústavodárce chtěl prezidentovi svěřit pravomoc ministry vetovat nebo o nich rozhodovat. Myslím si, že prezident si počíná protiústavně už teď," řekl Aktuálně.cz profesor Jan Wintr.

Koalice svého kandidáta obětovat nechce

Podobně mluvil v rozhovoru pro Aktuálně.cz předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který se minulý týden s Fialou setkal. A pro prezidentův postup neměl žádné pochopení. "Ústava není napsána tak, aby prezident určoval, kdo bude, nebo nebude členem vlády. Protože kdyby tak byla napsána, potom by prezident musel být premiérem," řekl mimo jiné Vystrčil a chování Zemana označil za nezodpovědné a protiústavní.

Nikdo z koaličních předsedů nehodlá Lipavského obětovat. Na svém trvají i Piráti, jak zdůrazňuje jejich šéf Ivan Bartoš. "Jde o kvalitního a kompetentního kandidáta, který reprezentuje koaliční program vznikající vlády. Ústava jasně říká, že prezident jmenuje na návrh premiéra členy vlády. Tento názor zastával v minulosti i sám Miloš Zeman, když říkal, že prezident nemá pravomoci kandidáty 'kádrovat'," uvedl.

Ostatně i Andrej Babiš počítá s tím, že v čele vlády skončí co nejdříve a bude se soustředit na poslaneckou práci a případnou prezidentskou kandidaturu. Podle informací Aktuálně.cz si hledá v blízkosti sněmovny kancelář, byť má své místo i v prostorech klubu ANO. "Rád by se ale setkával s lidmi i mimo sněmovnu, chce místo, kam za ním budou moci lidé chodit," sdělil zdroj blízký hnutí ANO.

Jednou z posledních událostí, kde Babiš vystoupí ještě jako předseda vlády, bude kromě jednání Poslanecké sněmovny pondělní otevření očkovacího centra v pražském obchodním domě Kotva. Navečer se ještě zúčastní v Budapešti setkání zemí visegrádské čtyřky s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, což bude jeho tečka za reprezentací Česka v zahraničí. Příště už bude za hranicemi zastupovat zemi jako premiér Petr Fiala.

