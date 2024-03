Nachytali jsme prodejce falešných airpodů. Nevědomky popsali své triky

Reportér Aktuálně.cz odhalil několik obchodníků s falešnými sluchátky AirPods od firmy Apple. Kupují je od nich i lidé, kteří je dál přeprodávají jako pravé. Zákazníci se obvykle nedozví, že si pořídili padělek. Několik prodejců popsalo, jak takový byznys funguje, kolik si vydělají i na co musí dávat pozor. Policisté i celníci ale upozorňují, že jejich činnost může být trestná.

"Mám na skladě víc než čtyři sta kusů," říká prodejce napodobenin airpodů, vystupující na internetu pod jménem nebo přezdívkou René. Redaktorovi, který se s ním pod falešnou identitou spojil po telefonu, nabízí čtyřicet kusů sluchátek za celkem třicet tisíc korun, jedny tak vycházejí na 750 korun. Originální se prodávají zhruba za šest tisíc.

Prodejce otevřeně přiznává, že jde o padělky. Jsou ale téměř k nerozeznání od originálů a mají podle něj i stejné funkce. Kupují je lidé, kteří je pak přeprodávají dalším, avšak už jako pravé. Zákazníci tak ani netuší, že kupují padělek.

René postupně vysvětluje, jak byznys funguje. Třeba jak nastavit cenu. "Dost lidí si nechce kupovat airpody za šest tisíc, protože na to třeba nemají peníze. Ale dva až čtyři tisíce je cena, která není příliš malá, takže to není podezřelé," říká. Přeprodejem nabízených čtyřiceti kusů by si člověk přišel na zhruba sto tisíc korun.

Vysvětluje také, že prodejci využívají falešných účtů na sociálních sítích a často mění SIM karty. Právě co největší anonymita je podle něj zásadní. Přeprodejcům proto radí, aby od zákazníků vyžadovali platbu v hotovosti. "Pokud by jim člověk dal číslo účtu, tak mohou zajít do banky s tím, že je okradl. Nebo pokud by odesílal nazpátek peníze, je tam vidět jméno," upozorňuje na rizika odhalení. Když se redaktor ptá, zda je možné, že z takových výdělků neplatí daně, přitakává.

Inzeráty prodejci publikují na velkých českých i zahraničních webech určených k prodeji z druhé ruky. Redaktorovi Aktuálně.cz dokonce doporučuje, kterému serveru se raději vyhnout. "Jsou tam lidé, kterým když se něco nezdá, tak hned žádají o vrácení peněz. Je to hrozné," stěžuje si.

Podle svých slov má velkou základnu zákazníků, kteří od něj odebírají zboží pravidelně a ve velkém. "Měl jsem člověka, který týdně kupoval dvacet kusů, občas i čtyřicet. Byli to dva, tři lidé. A prodali to," říká. Sám se prý kšeftování s falešnými sluchátky věnuje zhruba rok.

Zboží posílá přes Zásilkovnu nebo ho osobně předává v Praze. "Doprava je zadarmo a k tomu dostanete 1:1 Apple účtenku (falešnou účtenku napodobující originální, pozn. red.). Airpody Pro 2 prodávejte za tři tisíce, takže profit můžete mít 2400 za kus," píše. Dodává, že lidi je běžně přeprodávají a "nemají problém", padělky od originálu prý nepoznávají. Když už chce dohodnout podrobnosti, zájemce se představuje jako novinář a René hovor rychle ukončuje.

Prodejce René byl aktivní na sociální síti TikTok, která je populární hlavně u dětí. Odkazoval na skupinu na webu Discord, kde bylo možné si falešné airpody koupit. Publikoval zde i recenze spokojených zákazníků. Kromě toho provozoval e-shop, který po telefonátu s reportérem Aktuálně.cz zrušil.

Když redakce ověřovala jeho totožnost v jednom z pražských sportovních zařízení, které pravidelně navštěvuje, své příspěvky smazal. Možnost dalšího vyjádření nevyužil a skupinu zrušil. Přesto je jedna z nich stále dohledatelná, stejně jako jeden z jeho účtů na TikToku.

Poznat padělek není snadné

Redakci se povedlo spojit s dalšími dvěma lidmi, kteří zboží přeprodávají podvodníkům ve větším. "Měl jsem v ruce všechny modely a nepoznal bych to," odpovídá jeden z nich, Přemysl Z. ze Vsetína, na otázku, zda je možné padělek rozpoznat. Nabízí sluchátka řady Maxi a Pro, u prvně zmíněných je nutné koupit minimálně dva kusy po čtyřech tisících korunách. Je ale podle něj možné objednat třeba dvacet balení. Z rozhovoru vyplývá, že sám je kupuje od dalších lidí.

Padělaná elektronika má podle něj stejné funkce jako originální. "Všechno funguje. Už jsem jich pár prodal a zatím žádný problém nebyl. Můžete to přeprodávat dál na jakékoliv inzertní stránce, kterou najdete."

Přestože jsou sluchátka těžko rozeznatelná od originálních, existují způsoby, jak pravost ověřit. "Nejjednodušší způsob je prosvítit krabičku, vevnitř je pak vidět magnet," vysvětluje Roman Dudnyk ze servisu zařízení Apple iGreen. Magnet, který pomáhá pouzdro uzavřít, falešná sluchátka většinou nemají. Vyskytují se ale už i padělky s magnetem. Druhým způsobem je pak zkontrolovat kvalitu pouzdra. Části neoriginálních krabiček k sobě často správně nepřiléhají.

"Třetí způsob je sejít se s prodejcem před autorizovaným servisem a nechat je tam zkontrolovat. Pokud se tam nebude chtít potkat, je jasné, že něco nehraje," radí Dudnyk. Mnoho lidí ale podle něj ani neví, že ve skutečnosti používá neoriginální sluchátka.

Padělky přeprodávají i děti Na přeprodávání populárních sluchátek od Applu nedávno upozornili reportéři Janek Rubeš a Honza Mikulka na svém videokanálu Kluci z Prahy. V díle Jak se rodí podvodníci popsali prodej padělků i to, že do kšeftování se často zapojují i děti nebo dospívající. "Poprvé jsem na to narazil tak před třemi lety, kdy si sluchátka koupil bratr mé přítelkyně. A mě překvapilo, jak jsou kvalitní," říká Rubeš pro Aktuálně.cz. Dodává, že většina jimi odhalených prodejců obchodovala v malém množství. "Často jsou to děti, které chtějí jednou prodat sluchátka a pak od toho jdou pryč," dodává.

Podvodný řetězec

"Popisované jednání je problematické, odsouzeníhodné a zajisté v rozporu s platnou legislativou," říká mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík s tím, že hlavní roli má Celní správa. Ta se případem zabývá, pokud člověk nakoupí větší množství sluchátek a ví, že jsou padělaná. Je tak součástí podvodného řetězce. "Jakmile budete zboží přeprodávat dále a vydávat jej za originální, tak to je již skutková podstata podvodu a to je naopak naše gesce," vysvětluje Moravčík.

Jak upozorňuje Kristýna Richterová ze sekce pátrání Celní správy, prodej výrobků, které jsou neoprávněně označené ochrannou známkou nebo porušují práva k průmyslovému vzoru, může být trestným činem. Přeprodej padělků by se řešil jako přestupek neoprávněného používání ochranné známky.

Prodejci Renému může přitížit například to, že ke svému zboží nabízí i padělané účtenky, které mají vypadat jako od Applu. Za 200 korun nabízí i účtenky jiných značek. "Předpokládám, že tam bude souběh trestného činu porušení práv k ochranné známce a podvod," uvádí k byznysu se sluchátky Richterová.

Někteří prodejci se hájí tím, že rovnou přiznávají, že jde o napodobeniny. Sdělení schovávají například za označení "1:1", tedy že padělek odpovídá originálu. "Uvádím, jak to je. Narovinu. Špatné je, když to prodáváte jako originál," tvrdí Jan B. z Plzně, když ho reportér konfrontuje s faktem, že prodejem napodobenin porušuje zákon. S tím, že lidé sluchátka koupená od něj prodávají dál jako originál a klamou tím kupující, prý nemůže nic dělat.

Jan nabízí falešné airpody druhé generace, odebírá je prý od známého. "Doma jich mám určitě deset. Aby to bylo férové, nechal bych vám kus za 800 korun," říká s tím, že pravé se dají pořídit za necelé čtyři tisíce. "Když se sériové číslo ověří u Applu, sedí to. Má to aktivní potlačení hluku, bezdrátové nabíjení i funkci Najít," popisuje předtím, než mu volající oznámí, že je novinář.

Falešná sluchátka se do Česka dostávají podle celníků hlavně z Číny, stále kvalitnější padělky ale přicházejí i z Turecka. "Porušování práv duševního vlastnictví je jeden z nejvýnosnějších trestných činů za nejnižšího rizika," podotýká Richterová. Zboží podle ní přivážejí jednotlivci i organizované skupiny. "Prodejem padělků získávají peníze pro financování další trestné činnosti," dodává.

Video: Oholit, ožvejkat a zahodit. Rubeš popsal lsti pražských šejdířů, teď odhalil další (20. 3. 2024)