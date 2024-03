Vezmou peníze a nic neopraví. Firma patří svalovci ze známé reklamy, prý ho podvedli

Za vyčištění ucpaného záchodu v psím hotelu si instalatéři naúčtovali dvacet tisíc. Nic ale nespravili a peníze nevrátili. Firma, která instalatérskou pohotovost provozuje, podniká i v zámečnictví. Také její řemeslníci si za práci účtují až několikanásobně vyšší ceny, než je obvyklé. Jednatelem společnosti je fitness trenér z Ústí nad Labem s několika exekucemi. Tvrdí, že jej řemeslníci podvedli.

Michaela Končulová provozuje cvičiště psů na západě Prahy. V polovině ledna jí v mobilním domku začal protékat záchod a odpady. Havárii nejdříve zkoušely s kolegyní vyřešit samy, nakonec musely zavolat instalatéry. Vybraly si pohotovost Profi-instalatér.

"Přijeli po dvou a půl hodinách a neřekli nám, kolik to bude stát," popisuje pro Aktuálně.cz. Očekávala cenu kolem sedmi tisíc korun. Řemeslník ji ujišťoval, že opravu uhradí pojišťovna. Na místě s ním zůstala jen její kolegyně. Později Končulové zavolala, že instalatér má hotovo, ale odmítá odejít, dokud mu nezaplatí. Přišla jí faktura na dvacet tisíc korun. Řemeslník následně ženám sdělil, ať záchod alespoň půl hodiny nepoužívají a odjel.

"Kolegyně šla venčit psy, za hodinu se vrátila a pustila vodu. Volá mi se slzami v očích, že záchod teče ještě víc než předtím a voda se vrací i dřezem, kudy se předtím nevracela," líčí Končulová. Zavolala instalatérům, kteří jí slíbili, že se na havárii přijedou následující den podívat. Nikdo ale nedorazil. Volala jim ještě několikrát, po čase přestali zvedat telefon. E-maily se vracely jako nedoručitelné.

Nakonec musela na opravu zavolat jinou firmu. "Technik dal do záchodu zařízení a v osmnácti metrech se zarazil a řekl, že dál nemůže, je tam překážka," říká. Když odpad vykopali, přišli na to, že v něm byla zamrzlá voda. "První řemeslník musel také narazil na ledový špunt, ale nám řekl, že to vyčistil," popisuje jednání firmy. Dvacet tisíc korun už zpátky nikdy nedostala. Za druhou, už skutečnou opravu zaplatila čtyři a půl tisíce.

Už jsem byl na policii, říká jednatel

Instalatérská pohotovost na své webové stránce mimo jiné uvádí, že má "více než 2173 kladných recenzí". Redakci se žádnou z nich nepodařilo dohledat. Stránka patří firmě Debta, která jako své sídlo uvádí halu v průmyslovém areálu na okraji Svitav. Její základní kapitál je 120 korun.

Jediným jednatelem a majitelem firmy je od loňska pětinásobný vicemistr světa ve fitness František Bartoš z Ústí nad Labem. Před více než deseti lety se stal známým díky účinkování v reklamě mobilního operátora T-Mobile, kde se herce Vojtěcha Kotka ptá, zda má tablety, a pohybuje u toho prsními svaly.

Redakci Aktuálně.cz se s Bartošem podařilo spojit. Tvrdí, že kvůli případu už byl na výslechu na policii a spolupráci s firmou ukončil. Stále je však veden jako její jediný majitel. Přesto varuje před tím, aby si lidé tyto řemeslníky objednávali. Instalatérskou pohotovost podle něj provozovali "malí kluci", ke kterým měl na počátku důvěru.

"Byla tam na začátku nějaká domluva, kterou několikrát nesplnili. A já nemám potřebu sbírat telefonáty a běhat po vyšetřování," řekl Bartoš. Následně se zeptal na jména webových stránek, kde je jeho společnost uvedená. Zapsal si je a uvedl, že se pokusí z nich jméno společnosti stáhnout. Dodal, že zvažuje i podání trestního oznámení.

Ačkoliv se redaktor hned v úvodu zřetelně představil jménem a názvem média, muž později tvrdil, že informaci přeslechl. A po ujištění, že volající je novinář, hovor ukončil. V dalším telefonátu pak protestoval proti nahrávání hovoru. Možnost dalšího vyjádření nevyužil.

Podle veřejně dostupných údajů má Bartoš dvanáct exekucí. Od loňského listopadu je uvalena i na jeho podíl ve firmě. Úřady po něm v tomto případě požadují necelý milion korun. Společnost Debta provozuje také zámečnickou pohotovost a "hodinového manžela", tedy univerzálního řemeslníka na drobné opravy v domácnostech. Firma funguje od roku 2019, oprávnění k zámečnické živnosti získala teprve nedávno.

Na webu organizace dTest, která se věnuje ochraně spotřebitelů, lze o firmě najít od začátku roku několik negativních recenzí. Jednání pohotovosti Fofr zámečník, kterou taktéž provozuje Debta, popsala i reportáž televize Nova z konce ledna. Zámečníci například důchodkyni, která ztratila klíče, naúčtovali za otevření dveří 24 tisíc korun. Faktura pak byla podle reportáže "neorazítkovaný cár papíru".

Redakce se s firmou pokoušela spojit, uváděné číslo je ale nedostupné. Telefon na zámečnickou pohotovost je vypnutý nebo mimo signál. Obě pohotovosti ale prokazatelně působily ještě v lednu. Česká obchodní inspekce uvedla, že proti firmě eviduje několik podání z loňského i letošního roku. Týkají se mimo jiné nepřiměřené ceny a reklamace služby.

Byl drzý a účtoval šílené sumy

Podobnou zkušenost popisuje pro Aktuálně.cz i Tereza Smiljanic z Prahy. Těsně po Vánocích se jí zlomil klíč v zámku. S manželem a dvěma malými dětmi se nemohli dostat do bytu. Zavolali tedy pohotovost Fofr zámečník, která se jim ve vyhledávání na Googlu zobrazila jako první. Když řemeslník dorazil, žena mu sdělila, že potřebuje pouze vytáhnout zlomený klíč ze zámku, náhradní má.

"On mě ale začal přesvědčovat o tom, že jsou to bezpečnostní dveře a že je bude muset nějak vylamovat," popisuje žena. "Nakonec mě přesvědčil o tom, že vůbec nevím, jaké mám dveře. Byl na mě hrozně drzý a řekl mi, ať to nechám na něm, a začal si účtovat šílené sumy," pokračuje. Nakonec se jí podařilo zámečníka přemluvit, ať dveře nevylamuje a pouze vytáhne klíč.

Zámečník si za práci naúčtoval 5800 korun. Žena podotýká, že její otec na stejném místě v podobnou dobu platil u jiné firmy za stejný úkon 2500 korun. Více než dvojnásobně vysokou částku tak neočekávala. Nakonec ale zaplatila. Tvrdí, že na faktuře bylo napsáno pouze slovo "otevření" a cena, chybělo razítko i podpis. Uvedena byla pouze e-mailová adresa, na které ale na zprávy nikdo nereaguje.

Do firmy několikrát volala. "Když jsem chtěla číslo na jejich šéfa, tak tvrdili, že je na Tenerife, pak na Slovensku. Všechna čísla, která dávali, byla nedostupná," říká.

Zákazník může částku rozporovat

Česká obchodní inspekce evidovala v loňském roce vyšší desítky stížností spotřebitelů na praktiky společností, které nabízejí zámečnické, instalatérské a podobné služby. Výtky se nejčastěji týkají právě cen, uvedl mluvčí inspekce František Kotrba.

Aktuálně.cz minulý rok popsalo praktiky firmy Servis Direkt 24, která si za otevření dveří účtovala i 16 tisíc korun. V médiích se objevil také případ firmy Rychlý servis Bohemia 24/7, která účtovala podobné částky. Jednatelé obou firem jsou z Bulharska.

Před předraženými zámečníky varuje i dTest. "Pokud po vás chtějí vysokou částku, vy si můžete nechat vystavit pouze fakturu s tím, že ji platit nebudete," říká právní poradce dTestu Martin Pitron. Zákazník pak podle něj může částku rozporovat, jestliže má důvodně za to, že má být nižší. "Pokud by na vás vyvíjeli nátlak, můžete zavolat policii. Pokud pouze nechcete zaplatit, volání policie je zbytečné," dodává právník. O částce má řemeslník zákazníka informovat dopředu. Pokud během práce zjistí, že se cena zvýší, musí o tom neprodleně informovat.

Lidé by podle inspekce měli být při výběru řemeslníka opatrní. "Je třeba udělat maximum, aby si vybrali seriózního dodavatele služby, ne nutně prvního, kdo se objeví ve sponzorovaném odkazu na internetu," radí Kotrba. Pozor by si měli dát také na to, zda je internetové stránce uvedeno jméno provozovatele, kontaktní adresa a telefon, IČO a ceník služeb za jednotlivé úkony a činnosti včetně příplatkových položek.