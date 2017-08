Exministr Prachař opustil ANO, kandiduje za Starosty. Vítáme každého odborníka, říká Gazdík

před 8 minutami

Exministr dopravy Antonín Prachař bude po svém odchodu z hnutí ANO kandidovat za Starosty a nezávislé. V Olomouckém kraji se uchází o hlasy voličů z předposledního 22. místa kandidátky. Podle svých slov se Starosty jako zmocněnec pro výkup pozemků pro stavbu dálnice D1 delší dobu spolupracuje a hnutí chce pomoct. Předseda STAN Petr Gazdík jeho kandidaturu vítá. Lídr hnutí na Olomoucku Radim Sršeň si od Prachaře slibuje, že zlepší jejich volební výsledek v Přerově.

Olomouc/Praha - Loni v únoru, když vystupoval z ANO, říkal bývalý ministr dopravy Antonín Prachař, že z politiky odchází. V nadcházejících parlamentních volbách se ale nakonec bude ucházet o hlasy voličů v Olomouckém kraji. Kandiduje na předposledním místě kandidátky, nikoliv však za Babišovo hnutí, ale za Starosty a nezávislé.

Na jejich kandidátce figuruje jako nestraník a říká, že Starostům chce ve volbách pomoct. Prachař po odchodu z ministerstva pracuje pro město Přerov a stát - zajišťuje výkup pozemků pro stavbu dálnici D1.

"Moje kandidatura vyplynula, jako zmocněnec jsem se často potkával s lidmi z hnutí STAN, takže je znám," vysvětluje pro deník Aktuálně.cz a dodává, že při rozhodování, jestli se zapojit do voleb, hrály roli plány Starostů v oblasti dopravní infrastruktury. "STAN podporují tři bývalí ministři dopravy, což je jakási garance, že jejich program je v této oblasti kvalitní," odůvodňuje.

Prachař - tehdy ještě v barvách hnutí ANO - vydržel na postu ministra dopravy necelý rok. Ve funkci čelil kritice, že nedokázal obsadit klíčové posty v rámci resortu a Andrej Babiš si za něj našel náhradu, šéfa společnosti Skanska Dana Ťoka.

Podle svých slov Antonín Prachař Babišovi dál fandí. Že Starostové šéfa ANO za jeho kauzy silně kritizují, mu však nevadí. "STAN kritizuje ANO kvůli neplnění slibů. Dan Ťok toho nasliboval hodně a neudělal nic, neplní program. V tom je ta kritika oprávněná," vysvětluje.

"Vítáme každého odborníka"

Předseda Starostů Petr Gazdík ke kandidatuře exministra dopravy říká, že sestavování kandidátních listin je odpovědnost dané krajské organizace. "Jsme demokratické hnutí. Vítáme každého odborníka," vzkázal. O to, že Prachař přišel ke STAN z Babišova ANO, podle něj nejde.

Aby se Prachař vrátil do nejvyšší politiky, musel by dostat velký počet preferenčních hlasů a z 22. místa listiny přeskákat kandidáty před sebou. Starostové by se navíc podle průzkumů v současnosti do sněmovny nedostali. Sociologové jim přisuzují volební zisk pod pěti procenty.

Olomoucká buňka STAN si od Prachařovy kandidatury slibuje, že jim pomůže zlepšit volební výsledek v Přerově, odkud exministr pochází. Ve zdejším okrese také v roce 2014 neúspěšně kandidoval do Senátu, v druhém kole získal 45,7 procent hlasů.

Podle Radima Sršně, lídra kandidátky v Olomouckém kraji, s ním Starostové spolupracují dlouhodobě po celé republice. "Pan Prachař vyjádřil zájem kandidovat. Už delší dobu stojí mimo hnutí ANO a řešíme s ním odborné záležitosti," doplňuje Sršeň s tím, že bylo ve hře, že by Prachař za STAN kandidoval už v loňských krajských volbách.

Jestli Antonín Prachař spojí své jméno se STAN více, zatím není jasné. "Otázka další spolupráce je otevřená," předestírá Gazdík. Nabízí se, že by exministr mohl znovu kandidovat v některých z příštích voleb. "Budu podporovat takové subjekty, které se zasadí o to, aby se v naší zemi žilo lépe," dodává Prachař.

Za Starosty a nezávislé měl jako jednička na Ústecku kandidovat podnikatel Dalibor Dědek. Z čela kandidátky ale tento čtvrtek po třech týdnech odstoupil. Svůj odchod odůvodnil tím, že se ve spolupráci s hnutím objevily problémy, které bylo nejlepší řešit právě tím, že opustil kandidátku. Zároveň ale zdůraznil, že STAN i dál podporuje.