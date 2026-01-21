Důvěřivá žena poslala podvodníkům miliony. Nejen své, ale i ze školy, kde pracuje

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku, město se situací zabývá. Řekla to ve středu mluvčí radnice Pavla Komárková. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na její jméno někdo chtěl vzít bankovní půjčku, a naposílala jim skoro deset milionů korun.
Podle informací iDnes naletěla podvodníkům ředitelka školy, po aféře rezignovala. Část peněz byla její, část školy, kde pracovala. Policie po pachatelích pátrá, informoval mluvčí Pavel Šváb.
Rada města o situaci mimořádně jednala v pondělí večer. "Město coby zřizovatel školy se situací zabývá, radní se na svém mimořádném jednání sešli v nejbližším možném termínu. Ubezpečujeme, že provoz školy zůstává bez omezení a bez přímého dopadu na zaměstnance, žáky či jejich rodiče. V této chvíli nelze s ohledem na probíhající trestní řízení zveřejňovat další podrobnosti," uvedla mluvčí na webu města.
Případ se stal minulou středu. Ženě telefonoval neznámý muž, který se představil jako policista z Šumperku, se smyšlenou legendou, že policie eviduje snahy o sjednání bankovní půjčky na její jméno. Podle policie jí sdělil, že do tamní pobočky banky přišel muž s notářsky ověřenou plnou mocí. Fiktivní bankovní úřednice pojala podezření a smyšlený podvodník jí vytrhl plnou moc a z místa utekl.
"Podvodník si tím získal důvěru poškozené, v čemž mu neuvěřitelně pomohl fakt, že poškozená zrovna postrádala své doklady a domnívala se, že posloužily k zneužití. Následoval už standardní psychologický nátlak po telefonu, při kterém se na straně podvodníků střídali falešní policisté, pracovník banky a bezpečnostní technik," uvedl Šváb.
Ženu dále instruovali, jak si má zabezpečit svůj účet. Podle pokynů dalšího volajícího, který měl být pracovníkem České národní banky, postupně převedla přes 800 tisíc korun ze soukromého účtu na jiné údajně bezpečné účty, kde měly peníze zůstat v úschovně 48 hodin do doby obnovení bankovní identity. Bylo však ještě třeba zabezpečit všechny účty, k nimž má poškozená přístup.
Vzhledem k tomu, že žena měla dispoziční práva k účtu instituce, v níž pracuje, z účtu odešlo několik milionů korun. Několikahodinový nátlakový hovor pak poškozenou natolik ovlivnil, že svolila s instalací programu na vzdálenou správu svého počítače.
"Teprve po ukončení všech hovorů znejistěla, situaci začala řešit s bankou i na policii," uvedl mluvčí. Doplnil, že kriminalistům se ve spolupráci s bankou podařilo 1,7 milionu korun zajistit.
