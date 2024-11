Zarputilý nacistický viceadmirál se vzdal českému generálovi. A válka skončila

Zobrazit 39 fotografií Foto: Aktuálně.cz / Archiv Tomáš Jambor / Reprofoto z knihy "Kříže a hvězdy od Dunkerque: Černá kniha Čs. samostatné obrněné brigády 1944-1945", jejímž autorem je PhDr. Bc. Jiří Plachý, Ph.D. a kterou v roce 2011 vydalo nakladatelství Svět křídel / Se souhlasem k užití

Přístav Dunkerk patří mezi nejznámější symboly 2. světové války. Toto město v severní Francii dobyla německá armáda již zkraje druhé světové války na konci jara 1940 a do historie se zapsalo zejména "zázračnou" evakuací britských a spojeneckých vojsk z obklíčení. Na konci války zdejší posádka kapitulovala. A to do rukou českého generála.