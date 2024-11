Lobkowiczové čelí žalobě. Rekonstruovali jsme jim dům, dluží nám miliony, tvrdí firma

S velkou parádou otevíral rod Lobkowiczů koncem června nově zrekonstruovaný rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Na pozadí se ale rodí soudní spor. Stavební firma se chystá žalovat společnost Lobkowicz Collections. Ta jí údajně dluží miliony za práce, které bylo třeba udělat navíc kvůli prodloužení termínu dokončení. Zástupci šlechticů to odmítají a oponují, že smlouvu neporušili.

S heslem "Každá symfonie potřebuje svůj čas" otevřel koncem června nově zrekonstruovaný rodný dům hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Dříve oprýskaná budova se dočkala rozsáhlé rekonstrukce, vzniklo v ní kulturní centrum i muzeum. Interaktivní expozice láká třeba na stovku "terčíků", které spouští nahrávky Dvořákových skladeb i vyprávění moderátora Marka Ebena nebo herce Viktora Dvořáka.

"Takto důležitá iniciativa světového významu zvýší turistickou atraktivitu regionu a vytvoří nové ekonomické, vzdělávací, kulturní a společenské příležitosti," řekl William E. Lobkowicz, hlava známého šlechtického rodu, jehož nezisková organizace Lobkowicz Collections dům spravuje.

Celý projekt vyšel na zhruba 100 milionů, uhradily ho mimo jiné grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP, grant Středočeského kraje a také evropský grant Národního plánu obnovy.

Jenže otevření tohoto ambiciózního projektu nyní provází hořkost. Organizaci Lobkowicz Collections, která mimo Dvořákova domu spravuje sbírky rodu, čeká pravděpodobně soudní spor se stavební firmou Metall Quatro, která na rekonstrukci pracovala.

Ta chce na Lobkowicze podat žalobu, ve které bude požadovat uhrazení 19,5 milionu korun. To je podle firmy částka, kterou ji objednatel neproplatil poté, co se prodloužil termín dokončení stavby.

V současnosti spor řeší právníci obou institucí. A obě prohlašují, že jsou ochotné se soudit. Strany se totiž neshodnou, kdo za prodloužení prací může.

Problémy se stromem i elektřinou

Firma Metall Quatro vyhrála koncem roku 2022 výběrové řízení na rekonstrukci památníku za 62,3 milionu. V polovině loňského ledna začala s bouráním, v dubnu pak přikročila k samotné rekonstrukci.

Jenže její pracovníci narazili na překážky. Podle majitele firmy Milana Karfíka projekt na realizaci díla nesplňoval některé zákonné parametry, chyběly například výkresy výkopů a stavební jámy, podstatné údaje měly chybět i v elektroprojektu.

"Na přelomu května a června jsme začali řešit navíc problém se vzrostlým jasanem, který byl v bezprostřední blízkosti budoucí novostavby, a to v rozporu se stavebním povolením a tedy projektem," dodává Karfík. Památkáři sice schválili pokácení stromu, to ale následně zakázal odbor životního prostředí.

Začalo být jasné, že se stavbu nepodaří dokončit do ledna, jak bylo původně plánováno. Podle Karfíka se firma snažila situaci opakovaně řešit, součinnost ze strany Lobkowiczů byla ale minimální.

To nezisková organizace šlechtického rodu odmítá. "Se stavební firmou jsme od počátku jednali maximálně transparentně a snažili se vždy najít společné řešení," uvádí její mluvčí Jakub Fajnor.

Měli možnost si vše prostudovat, oponují Lobkowiczové

Že se obě strany na problém dívají velmi rozdílně, začalo být jasné při jednání v Lobkowiczkém paláci začátkem loňského listopadu. Podle zástupců Lobkowiczů měla firma o možných problémech vědět předem a upozornit na ně dříve. "Účastníci výběrového řízení měli možnost si veškerou projektovou dokumentaci důkladně prostudovat, dříve než se do výběrového řízení přihlásili," dodal Fajnor.

Firma Metall Quatro požadovala na setkání sepsání dodatku ke smlouvě na prodloužení termínu dokončení a na navýšení ceny díla o vícepráce. Zástupci Lobkowicz Collections to ale podmínili tím, že jim dá zhotovitel slevu osm milionů korun. Nakonec se obě strany dohodly na slevě 3,5 milionu s tím, že Lobkowiczové přislíbili dodatek.

Ten ale nepřicházel. Lobkowicz Collections na stavbu čerpala dotaci přesahující 50 milionů, proto musel dodatek projednat ještě zodpovědný úřad. Firma tedy ve spolupráci s právníky vypracovala vlastní návrh, ten ale Lobkowiczové nepřijali. Následně zase Metall Quatro odmítla přistoupit na dodatek vypracovaný správci budovy.

Nakonec letos na jaře firma od smlouvy odstoupila. Následně Lobkowiczové část faktur uhradili, škodu ale Karfík vypočítal celkově na 19,5 milionu korun. A tu nyní po Lobkowicz Collections požaduje. Na začátku listopadu podala stavební firma předžalobní výzvu, žalovat pak chce organizaci do konce měsíce.

"Jsme samozřejmě připraveni o vzájemných nárocích s Metall Quatro diskutovat. Není nicméně vyloučeno, že nezbude, než aby o vzájemných nárocích rozhodl soud," říká mluvčí Lobkowicz Collections Fajnor.

Podle zástupců šlechticů vše proběhlo podle odsouhlasených podmínek. "Jako objednatel jsme postupovali v souladu se smlouvou o dílo. Smlouva obsahuje i nástroje pro situace, kdy dochází k prodlení stavebních prací, které jsme bohužel museli použít," uvádí.

Podle něj průběh událostí tak, jak jej popsala firma Metall Quatro, neodpovídá realitě a nevystihuje podstatu diskusí. Jak konkrétně, ale nespecifikoval.

"Jelikož jsme vázáni podmínkami a pravidly grantů, ze kterých je projekt financován, nikdy nebylo v našem zájmu stavební práce prodlužovat, ale naopak dělat vše pro to, aby se rekonstrukce co nejdříve dokončila. Protože nejvíce ze všeho nám záleží na tom, aby se projekt dokončil v co nejkratším čase a mohli jsme se o expozici podělit s milovníky umění a české historie a celou širokou veřejností co nejdříve," dodává mluvčí Fajnor.

"Lobkowicz Collections považuje přinejmenším za zvláštní, že i přestože od odstoupení Metall Quatro od smlouvy o dílo uplynuly téměř čtyři měsíce a strany spolu ohledně dalších záležitostí po odstoupení písemně komunikovaly, společnost Metall Quatro až dosud žádné finanční nároky související s ukončením smlouvy neuplatnila," dodává Fajnor a podotýká, že o částce 19,5 milionu korun se Lobkowitz Collections dozvěděla až od redaktora Aktuálně.cz.

