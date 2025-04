"Do očí mi řekli, že jméno utají." Totožnost svědků policie většinou moc neskrývá

Svědčit proti pachateli zločinu je pro mnohé lidi psychicky náročné. Bojí se možné odvety. Od policie tak požadují skrytí svých osobních údajů, jako je jméno či adresa. Ta tomu ale ne vždy vyhoví. Tvrdí, že skrytí identity je možné u případů organizovaného zločinu. Jinak jsou prý obavy svědků liché. Aktuálně.cz líčí příběhy lidí nespokojených s tím, že policie neutajila jejich identitu.

"Hlídky podezřelého na místě nalezly stále ještě se spuštěnými kalhotami. Podezřelý 24letý muž se vzápětí po oblečení k samohaně doznal. Uvedl, že je uživatelem návykových látek," píší pardubičtí strážníci na svém profilu na sociálních sítích. Řeč je o incidentu, který se stal nedávno poblíž dětského hřiště. Na masturbujícího muže strážníky upozornil otec jednoho z dětí.

"Děkujeme oznamovateli, který rychle reagoval a volal," uvedla později policie. Muž, který neváhal strážce pořádku přivolat, má však k jejich práci silné výhrady.

Například k tomu, že jej na místo přivolali ve chvíli, kdy tam ještě stál zadržený muž. A chtěli jej před ním legitimovat. Narkoman by tak znal jeho osobní údaje. Oznamovatel, který si přeje zůstat v anonymitě, ale redakce jeho jméno zná, měl s sebou v ten okamžik své malé děti.

Strážníci s ním nakonec mluvili za rohem, stranou od podezřelého. Otec dětí tvrdí, že mu tehdy slíbili, že jeho identitu utají. "Ptal jsem se, jestli bude někde moje jméno. Do očí mi řekli, že ne," říká.

Ten stejný den jim pak na služebně řekl, že nebude vypovídat, pokud bude ve spise uvedeno jeho jméno. "Na to mi policisté řekli, že mě tedy nepotřebují a že si snadno najdou jiné svědky. A že se diví, čeho se bojím, že pachatel je neškodný," vzpomíná. Nakonec jej ovšem předvolali i na druhý den.

"Když jsem přišel vypovídat podruhé, oznámili mi, že pachatel už moje jméno zná, a ukázali mi moje jméno ve spise. Adresa sice uvedena nebyla, podle jména je ovšem snadno dohledatelná," tvrdí svědek k případu, který nakonec skončil propuštěním podezřelého.

"Tak to jste neměl nikoho volat…"

Muž se přitom nebojí o sebe, ale o svou rodinu. Tvrdí, že mu jeden z policistů dokonce doporučil, že pokud nechce, aby jeho jméno bylo zveřejněno, nemá v podobné situaci volat policii. To pak oznamovatel uvedl i do policejního protokolu. Tvrdí přitom, že se k němu policisté chovali arogantně.

Skrytím identity svědků se už v minulosti zabýval Ústavní soud. Jak připomíná zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz Ondřej Preuss, justice tehdy poměřovala dvě hodnoty. "Na jedné straně byla ochrana svědka, ale na druhé straně je právo obviněného na spravedlivý proces," říká advokát.

Úplná anonymizace by pak podle soudu nemusela být vždy spravedlivá. "Když nevíte, kdo je svědek, tak se nemůžete bránit například tím, že lže, protože vás nenávidí, nebo že na místě vůbec nebyl," vysvětluje advokát.

Muž, se kterým redakce mluvila, přitom není sám, kdo je nespokojený s postupem policie ohledně zacházení s osobními údaji. Tomáše, jehož pravé jméno redakce zná, před rokem během hádky napadl jiný muž údery pěstí. Absolvoval poté vyšetření v nemocnici, kde se jej kromě ošetření doktoři ptali i na jeho dlouhodobý zdravotní stav či léky, které užívá.

Když pak policii dokládal, že jej v nemocnici kvůli útoku ošetřovali, byly součástí lékařské zprávy a spisu i tyto osobní údaje, které s případem souvisely. Vidět by je tak mohl i muž, který Tomáše napadl. "Policistka, u které jsem tehdy podával vysvětlení, mi řekla, že o tom ví, ale bohužel s tím nic neudělá," vypráví Tomáš.

Příště si to možná raději rozmyslí

Další z případů, které redakce Aktuálně.cz zaznamenala, se týká muže, který policii pomohl zadržet sprejera. "Pachatel nebyl sám, protože se kolem nás za chvíli motalo víc jeho kamarádů a kamarádek. Všechno se událo doslova pár metrů od bydliště a tudíž v místě, kudy denně chodím," popisuje. Když předával své údaje policii, přátelé zadrženého postávali okolo. Policisté v tu chvíli prý začali jeho údaje číst dokonce nahlas.

"Nakonec policisté se zadrženým odešli a mě nechali s partou agresivních jedinců, kteří byli zjevně pod vlivem drog. Jeden z nich mě zastavil, blokoval cestu, agresivně vyhrožoval," říká svědek. Později přijeli strážníci, kteří agresivního muže zklidnili. "Nic se mi nakonec nestalo, ale byla to zkušenost, která člověka vede k tomu, že si příště rozmyslí, než se do něčeho podobného pustí," dodal.

Kdy policie utajuje identitu svědků? "Policie České republiky může utajit totožnost svědka zejména v případech, kdy by zveřejnění jeho identity mohlo ohrozit jeho život, zdraví, svobodu nebo bezpečnost, případně bezpečnost jeho blízkých," říká policejní mluvčí Jakub Vinčálek. Konkrétně podle něj jde o závažné trestné činy jako organizovaný zločin, obchod s drogami či násilná trestná činnost.

"Dále u případů "kde je svědek v bezprostředním ohrožení života či zdraví, zejména pokud svědčí proti nebezpečné osobě nebo skupině," popsuje mluvčí. V takovém případě nezná totožnost svědka ani obhajoba a je mu přiděleno krycí jméno.

"Policie častěji volí částečnou anonymizaci. Například pokud neexistuje bezprostřední ohrožení života nebo zdraví svědka, ale je zde zvýšené riziko narušení jeho soukromí," říká Vinčálek. Jde podle něj o případy, kde by mohl být svědek obtěžován nebo zastrašován, ale není důvod zcela utajit jeho identitu. "Policie nebo státní zástupce vyhodnotí, že ochrana soukromí postačí i bez úplného utajení," dodává.

Jak Aktuálně.cz řekl policista s 25letou zkušeností, který si však přeje zůstat v anonymitě, na místě při prvotním zákroku se nikdy nesmí sdělovat, kdo je oznamovatel. "Je to jedna ze základních pouček. Je to jeden z nejhorších prohřešků, které může policista udělat," zdůraznil policejní zdroj.

Veřejně známý se pak například stal případ svědka vraždy, ve kterém pachatelé pohřbili oběť zaživa. Podle serveru Seznam Zprávy, které o incidentu informovaly, bylo do spisu uvedeno svědkovo jméno a příjmení - a to i přes jeho prvotní nesouhlas, svolil k tomu až později.

Ale jméno ve spisu skutečně může figurovat, i pokud s tím člověk nesouhlasí. "Ano, svědek nemá právo jednostranně požadovat úplné utajení své totožnosti a pokud to povaha věci neodůvodňuje, může být jeho jméno ve spise uvedeno i přes jeho nesouhlas," uvedl mluvčí policie Jakub Vinčálek. Oprávněnost žádosti o utajení posuzuje policie a státní zástupce. "V případě skutečného ohrožení může být svědek zařazen i do programu na ochranu svědků podle zvláštního zákona," dodal Vinčálek.

Muž, jehož příběh popsaly Seznam Zprávy, venčil psa v parku, kde ke zločinu došlo. Ve stejnou chvíli na místě pachatel zabíjel svou oběť. "Hodil ho do jámy, tělo zahrnul zeminou, přičemž došlo ke smrti poškozeného v důsledku udušení," cituje server státní zástupkyni. Svědek sice zločin přímo neviděl, ale všiml si podezřelého chování, se kterým se pak svěřil policii.

V policejním spisu pak chtěl svědek kvůli závažnosti zločinu úplně skrýt svou identitu. Pro server, který případ popisoval, uvedl, že i jemu to policisté nejprve skutečně slíbili. Později mu ale řekli, že to není možné. Nakonec tak souhlasil s částečným skrytím identity, tedy například adresy. Možnost úplného skrytí identity přitom v českém právu je. Policie ji ale podle serveru nevyužila.

"Obavy bývají většinou liché"

Další z příběhů, které redakce Aktuálně.cz zaznamenala, je už několik let starý. Martin, jehož pravé jméno redakce zná, tehdy jel po dálnici na východ od Prahy. Viděl, jak se na silnici začínají vybržďovat dvě auta. Najednou obě zastavila v levém pruhu.

"Kdy jsme je objížděli, viděl jsem, jak jeden člověk vystoupil z auta a z přihrádky spolujezdce vytáhl něco, co připomínalo revolver, a šel za autem, které ho vybrzdilo," popisuje. S tím, že on sám pokračoval v jízdě, pouze si zaznamenal SPZ aut.

Druhý den pak na policii podal trestní oznámení. Následně na služebně podal vysvětlení. "Policie mi řekla, že moje jméno v lejstru bude," uvedl. Od policie se též dozvěděl, že jeden z mužů je známá firma, ale trestem že budou pravděpodobně jen veřejně prospěšné práce. "Osobně jsem řešil, že někde kolují moje osobní údaje," říká svědek. A dodává, jak mu bylo velmi nepříjemné, že agresivní recidivista z dálnice může jeho osobní údaje ve spisu vidět.

"Za určitých okolností je skrytí identity možné, ale musí s tím souhlasit soud. Jsou to případy, kdy se vyšetřuje organizovaná trestná činnost," říká policista, s nímž redakce mluvila. Pokud se identita utajuje, vedou se tři spisy. Ten, který má k dispozici obviněný a jeho obhájce, má údaje o svědkovi začerněné.

"Nedělá se to u trestné činnosti, u které se nepředpokládá, že by se dotyčný mstil svědkům nebo poškozeným. Ti lidé mají obavu, to plně chápu. Na základě zkušeností ale policie většinou vyhodnotí, že obava je bezpředmětná," konstatuje zkušený policista. Navíc, když se obviněný pokusí svědka kontaktovat či mu vyhrožovat, je to podle policisty okamžitý důvod k vazbě. "Upřímně řečeno, neznat ty procesy, tak bych se samozřejmě jako civilista bál. Ač jsou obavy většinou liché, rozumím tomu," dodává.

Video: Maturita na počkání za 30 tisíc. Natočili jsme ženu, která prodává falešná vysvědčení (22. 4. 2024) Článek s videem zde.