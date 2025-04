Potkal tři papeže. "Nový ať je jak František. Ten před ním byl Mozartem teologie“

Obecní kino v Brodku u Přerova obvykle podobně jako ostatní biografy promítá filmy, například v dubnu mělo představení každý pátek. Během uplynulé soboty se však stalo místem, které se na dálku propojilo se Svatopetrským náměstím a jako jedno z mála v Česku umožnilo věřícím společné živé sledování pohřbu papeže Františka ve Vatikánu.

"Sám jsem se účastnil pohřbu předchozího papeže Benedikta XVI.," vysvětluje farář Tomáš Klíč důvody toho, proč v jedné z farností, o něž se stará, zařídil promítání sobotního pohřbu v místním kině. "Vzpomínám na to, jaká to byla úžasná síla. Chceme se účastnit bohoslužby se vším všudy, byť na dálku. A to kino nám to usnadní," řekl Klíč Aktuálně.cz.

Nápad přišel - podle jeho slov - "shůry" hned, když se dozvěděl datum Františkova pohřbu. Takže ho nepřekvapuje, že v Česku - zemi označované za jednu z nejvíce ateistických na světě - je široko daleko jediným známým farářem, který přišel s tímto nápadem.

"Já se tomu tolik nedivím, protože je sobota na konci dubna, máme naplánovaných mnoho jiných aktivit - například na Svatém Kopečku probíhá pouť v rámci hospicové péče, v Praze zase národní Pochod pro život," vyjmenovává Klíč. On sám měl v ten den mít setkání s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem, které se však zrušilo, protože Nuzík odcestoval přímo do Říma.

Brodek u Přerova má zhruba 1900 obyvatel, je jen několik minut vlakem od Olomouce. Obcí prochází železniční koridor, má slavného rodáka, účastníka LOH v roce 1960, atleta Vlastimila Brlicu, ale jinak se o ní příliš nemluví. Podle informací Arcibiskupství olomouckého se však Brodek stal jedním z mála míst v zemi, které pořádalo hromadné sledování papežova pohřbu.

V kině se nakonec sešlo několik desítek lidí, kteří se přišli na dálku rozloučit se svou celebritou - oblíbeným Svatým otcem. Před začátkem přenosu se společně pomodlili, potom v rámci mše aktivně odpovídali na modlitby, naslouchali a nakonec při odnášení rakve tleskali.

Mezi návštěvníky byl i Jindřich Miklas. V roce 1994 založil cestovní kancelář, se kterou do Říma pravidelně jezdí, a měl možnost potkat všechny tři papeže za několik dekád - Jana Pavla II., Benedikta XVI. a Františka. "František byl jedinečný, protože oslovoval všechny lidi, včetně těch na okraji," říká s tím, že další pontifex by měl být jako on. "Benedikt byl takový Mozart teologie," srovnává dva poslední Svaté otce.

Nejblíž se osobně dostal k prvnímu jmenovanému, Janu Pavlovi II. - podle jeho názoru díky tomu, že stejně jako on pochází z Východu. "Podal nám tehdy ruku, děti si vytáhl k sobě. Vždycky jsem se snažil lidi, kteří se mnou jezdí, k němu dostat co nejblíž," vzpomíná pan Miklas.

Na společnou mši - netradičně v kině - ovšem dorazili i ti, kteří v Římě ještě nikdy nebyli. "Bylo to nádherné, ty prostory, všechno. Byl to zážitek, protože jsem tam nikdy nebyla," hodnotila akci například Etela Pochylová.

Kromě místních do kina zavítali také přespolní z okolních farností. "Doma nemáme televizi a nekoukáme na ni," tvrdí Ludmila Písková, která přijela z nedaleké obce. "Papeže Františka jsem poprosila o přímluvu za osobu mně blízkou, a tak jsem si řekla, že když jsem ho poprosila o přímluvu, tak by bylo ode mě dobré, kdybych mu šla na pohřeb," vysvětluje.

1:35 Rakev s tělem papeže Františka byla přenesena do baziliky Panny Marie Sněžné | Video: Reuters

Podobné dojmy se nesly celým kinem od ostatních farnic i farníků. "Mám úžasný dojem. Samozřejmě pro všechny, věřící i nevěřící, to byly tak úžasné myšlenky. A hodně mě oslovilo poselství nemocničního prostředí, to jeho poselství," zamýšlí se další farnice Alena Adamová.

Poté, co byl papež František uložen k poslednímu odpočinku, živý přenos z Vatikánu skončil a diváci i věřící vyšli ven před kino, čekalo je ještě jedno překvapení. Veřejné promítání pohřbu Svatého otce v převážně ateistické zemi přitáhlo do jinak tiché obce kromě reportéra Aktuálně.cz dokonce i televizní a rozhlasové štáby, aby zachytily čerstvé dojmy místních i přespolních návštěvníků.